Heidelberg: „BigBand 17 in Concert“ – Live Benefiz Konzert am 18. Juli 2020

Heidelberg – Der Lavendel blüht in voller Pracht, die Minze verströmt ihren sommerlichen Duft, auf der Haut spürt man die laue Sommerluft, ein kühles Getränk kitzelt den Gaumen und feinste Jazzmusik erobert die Stille. Lassen Sie sich auf einen sinnlichen Abend ein und genießen Sie gemeinsam mit der BigBand 17 den leisen Aufbruch in der Krise.

Besondere Zeiten erfordern besondere Abläufe. Aufgrund der begrenzten Kapazität und um die aktuelle Hygieneverordnung einzuhalten, wird die BigBand 17 zwei Konzerte hintereinander spielen mit je einem Set.

Erstes Set:

Einlass: 17:00h

Konzertbeginn: 17:30h

Auslass: 19:30h

Zweites Set:

Einlass: 20:00h

Konzertbeginn: 20:30h

Aus organisatorischen Gründen wird gebeten, Tickets im Vorverkauf zu erwerben unter: https://breidenbach.loveyourartist.store/de. Die Zuhörerzahl pro Set ist auf 50 begrenzt. Bitte vergesst nicht euren Mund-Nasen-Schutz und haltet euch an die Abstands- und Hygieneregeln vor Ort.

Der Erlös geht zu Gunsten des Cave 54 und den Breidenbach Studios.

Die Bigband17 spielt Musik aus dem Repertoire der großen Bigbands der 60er und 70er Jahre: Francy Boland, Kenny Clarke, Count Basie usw. Es ist Musik aus der Zeit der eleganten Anzüge und schmalen Krawatten. Bigband-Jazz war und ist swingend, hip und hörbar zugleich. Die Bigband17 wurde im Sommer 2017 von Axel und Bernd Heim gemeinsam mit Musikern der Rhein-Neckar Region in Mannheim gegründet. Die Bandmitglieder sind überwiegend professionelle Musiker oder Studierende an der Musikhochschule Mannheim – allesamt Überzeugungsmusiker und Könner auf ihrem Instrument. Viele von ihnen spielen bereits seit Jahren in anderen Besetzungen zusammen.

18.07.2020, 17.00 bzw. 20.00 Uhr, breidenbach studios, Hebelstr. 18, Heidelberg