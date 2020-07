Metropolchronicles – 17 Anzeichen an denen du siehst, dass etwas falsch läuft – 14.07.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Noch vor einem Jahr war die Welt in Ordnung. Dachte man zumindest. Doch seit 23. März 2020 ist nichts mehr so wie es war. Plötzlich bestimmt Bill Gates, ein Milliardär mit seiner Geldmacht, über die Einschränkung der Menschenrechte auf dem gesamten Planeten.

Innerhalb weniger Tage verwandelte sich die Welt in ein globales Gefängnis. Gates verkündete vollmundig, dass es eine Rückkehr zur Normalität erst geben wird, wenn alle Menschen geimpft sind. Alleine diese Aussage zeigt, dass etwas ganz gewaltig schiefläuft. Seit wann bestimmt ein Mann über Wohl und Weh von über 7 Mrd Menschen?

Antwort: Seit es die WHO gibt. Da sich die meisten Regierungen dieser umstrittenen Organisation angeschlossen haben, befolgen sie nun die Anordnungen zum Schaden der eigenen Bürger. Diese WHO wird von einem Mann und seinem Pharma-Imperium im Hintergrund maßgeblich finanziert und gesteuert. Hier geht es nicht um das Wohl der Menschen. Hier geht es um Eugenik und knallharte finanzielle Absichten.

Die Liste der Anzeichen und Ungereimheiten:

Gesunde müssen Masken tragen

Noch niemals in der Geschichte der Menschheit mussten gesunde Bürger Masken tragen. Doch es gab eine Ausnahme:

Sklaven legte man Gesichtsmasken an und demonstrierte so die Herrschaft. Der Sklave zeigte damit seine Akzeptanz der Unterdrückung. Es ist das Zeichen der uneingeschränkten Unterordnung.

Ein umstrittener Milliardär entscheidet über das globale Gefängnis

Zuerst kaufte sich Bill Gates Impfstoffhersteller, Labore, Medien, Politiker und gibt sich dann als wichtigster Finanzier der WHO zu erkennen. Über diese zweifelhafte Organisation kann er sich nun als Retter der Menschheit aufspielen und die Spielregeln diktieren: Eine Rückkehr zur Normalität wird es nur durch eine Impfung geben. Wer gibt ihm dieses Recht?

Ein Mann mit ungeheurer Geldmacht, der weder eine medizinische Ausbildung hat, noch Politiker ist, diktiert ungestraft die Bedingungen nach denen alle Menschen wieder zur Normalität zurückkehren dürfen. Mit seiner Bill und Melinda Gates Stiftung steuert und finanziert er im Hintergrund. Er macht vor den Medien nicht halt. Er unterstützt Medienkonzerne. So hat er die Möglichkeit die öffentliche Meinung mitzubestimmen.

Der Chef der WHO hat eine sehr düstere Vergangenheit

Tedros spielte in Äthiopien in der kommunistischen Bewegung eine düstere Rolle. Die amerikanische Administration stufte diese Partei früh als terroristisch ein. Ein ehemaliger Terrorist als Leiter der WHO?

Das RKI wird von einem Tierarzt geleitet

Lothar Wieler ist Tierarzt.

Gesundheitsminister Spahn ist ein Pharmalobbyist

Trotz seiner Nähe zur Pharmaindustrie, wurde der ehemalige Bankkaufmann Jens Spahn zum Gesundheitsminister ernannt. Als Staatssekretär war er in undurchsichtige Geschäfte um eine Steuersoftware (App) verwickelt.

Und nun will uns Spahn glauben lassen, er sei objektiv. Das darf angesichts der Tatsache, dass er eine Lobbyagentur für die Pharmaindustrie mitgründete, bezweifelt werden. Der

Focus schrieb am 04.12.2012:

Das Geschäftsmodell des Abgeordneten Spahn ist so klug wie anrüchig: Als Politiker entwickelte er die neuesten Gesetze und Reformen im Gesundheitsbereich, während sein Kompagnon Müller die Kunden aus der Gesundheitsbranche in Echtzeit hätte informieren und beraten können. Einfluss und Insiderkenntnisse sind bares Geld für die Großkonzerne. Partner Jasper, Chef zweier Beratungsgesellschaften (Politas und die KPW – Gesellschaft für Kommunikation und Wirtschaft), hatte ebenfalls Zugang zu den Informationen: Er leitete bis 2006 das Bundestagsbüro des Abgeordneten Spahn. Danach arbeitete er in Teilzeit weiter und gleichzeitig als Lobbyist.

https://www.focus.de/politik/deutschland/tid-28335/politik-im-nebenjob-abgeordneter_aid_867815.html

Weitere Quellen:

https://lobbypedia.de/wiki/Jens_Spahn

https://www.bild.de/politik/inland/jens-spahn/steigt-bei-steuer-firma-ein-staatssekretaer-im-finanzministerium-52983894.bild.html

Die Warnungen von hunderten, unabhängigen Experten werden ignoriert

Die Liste der Experten, alleine in der BRD, die vor den völlig überzogenen Maßnahmen warnen, wird immer länger. Und es sind Lungenfachärzte, Virologen, Epidemiologen, Wissenschaftler und Allgemeinmediziner. Alle diese Spezialisten spielen in den Augen von Merkel keine Rolle.

Die Regierung hält an einem abhängigen Experten wie Drosten fest

Man muss es drastisch ausdrücken. Die Regierung unter Merkel ignoriert sämtliche unabhängigen Experten. Stattdessen vertraut sie einem Mann, der schon zu Zeiten der Schweinegrippe mit seinen apokalyptischen Aussagen völlig daneben lag.

Trotz des Niedergangs der Wirtschaft hält die Kanzlerin an ihrer Agenda fest

Millionen von Arbeitslosen. Zerstörte Unternehmen und Existenzen. Die Bilanz dieser unnötigen Corona-Maßnahmen übersteigt bereits alles, was man sich vorstellen kann. Dennoch hält die Kanzlerin, trotz gegenteiliger Zahlen an den Corona-Maßnahmen fest.

Die Wirtschaft ist jetzt bereits enorm geschwächt, so dass es eine Rückkehr zu wirtschaftlich gesünderen Zeiten nicht mehr geben wird.

Es wird dauernd von einer zweiten Corona-Welle schwadroniert

Es scheint so zu sein, als dass die Politik diese zweite Welle fieberhaft herbeisehnt. Anders ist es nicht zu erklären, dass seit Wochen trotz sinkender Zahlen die Corona-Maßnahmen beibehalten werden. Es gibt keine objektiven Zahlen, die belegen, dass eine zweite Welle kommt. Da viele Experten die erste Welle längst in Frage stellen.

Die Krankenhäuser waren und sind leer

Der herbeiorakelte Untergang der Menschheit blieb aus. Die Betten, die man eilig für viel Geld (man spricht von 500 € je Tag und Bett für das Krankenhaus) freihielt, sind bis zum heutigen Tag nicht benötigt worden. Sämtliche Ausgaben für Notzelte mit Tests und Erstbehandlungsmöglichkeiten stellten sich als unnötig heraus.

Wir erleben die schlimmste Zensur aller Zeiten

Das Bekenntnis der BRD-Politiker zur Meinungsfreiheit war nur eine Farce. Die Realität zeigt, dass Facebook, YouTube, Twitter jede abweichende Meinung massiv unterdrücken. Dagegen geht kein einziger Politiker und auch kein Regierungsmitglied vor. Merkel, die in der ehemaligen DDR nicht im Widerstand war, hat sich noch niemals dazu geäußert. Selbst „seriöse“ Nachrichtenagenturen dürfen inzwischen Zensur ausüben. Ein einmaliger Vorgang im Journalismus der BRD.

Wer nichts zu verbergen hat, stellt sich jeder Diskussion.

Die Zahlen der Infizierten und Toten sind widersprüchlich

Einmal werden Horrorzahlen gemeldet. Am kommenden Tag sind die Zahlen wieder niedriger. Pharmalobbyist und Bundesgesundheitsminister Spahn „verrechnete“ sich mal um knapp 40 %. Dann korrigierte er wieder. Bis zum heutigen Tag sehen wir fallende Zahlen. Auch das RKI bestätigt dies eindeutig. Die WHO erklärt, dass keine zweite Welle mehr kommen wird. Die Zahl der Toten in Italien hat sich im Nachhinein betrachtet, nicht nur als falsch erwiesen. Es besteht der Verdacht, dass hier von offizieller Seite gezielt Fake-News in die Welt gesetzt wurden. Dies alles diente nur dem Zweck der Panikmache.

Politiker tragen selten Masken – die Bilder und Filme sind überall im Netz zu finden

Es ist lächerlich. Kaum gehen die Pressekameras an, schon tragen Steinmeier & Co schnell mal die Masken. Ohne Pressekameras tragen die Volksvertreter keine Masken. Ob Bundestag, Bundestagskantine, Abgeordnetenlobby oder Partei-Versammlung. Immer wieder sehen wir die von uns gewählten Politiker, wie sie sich an ihre eigenen Verordnungen nicht halten.

Alleine daran sieht man, dass etwas nicht stimmen kann. Entweder die Politiker nehmen ihre eigenen Anordnungen nicht ernst oder sie wissen genau, dass alles ein riesengroß aufgezogener Schwindel ist?

Trump wird seit seiner Wahl zum US-Präsident als „Idiot“ beleidigt und diffamiert

Nur weil er nicht den Kurs von Obama fortführte, sich gegen Gates und Soros stellt und damit auf der Seite der Menschen steht, wird er seit Jahren angegriffen. Seit Obamagate muss der frühere US-Präsident genau wie seine Handlanger fürchten wegen Hochverrat und Putsch gegen den Präsidenten Donald Trump angeklagt zu werden. Trump stellte sich von Beginn an gegen Korruption, Drogenhandel, Menschenhandel und seit diesem Jahres gegen den Corona-Schwindel. Zusammen mit Putin beendete er alle Kriege. Dafür bekam er keinen Friedensnobelpreis.

Es gibt nicht mehr Drogen- und Menschenhändler

Man hat den Eindruck, dass es aktuell mehr Drogen- und Menschenhändler gibt, als in den letzten Jahren. Dieser Eindruck ist wohl falsch. Was sich verändert hat, ist die Strafverfolgung. Viele Täter sitzen in höheren und höchsten Kreisen und haben sich bisher gegenseitig geschützt.

Nachdem Trump die Executive Order gegen Menschenhandel im April 2019 unterzeichnete, begann die Verfolgung der Täter und den organisierten Ringen in allen Ländern.

Erst nachdem Trump 2019 diese Executive Order erließ, kam der Stein ins Rollen. Vorher hatte offenbar niemand ein Interesse an Aufklärung.

Eine weitere Executive Order bestimmt den Personen, die in solche kriminellen Machenschaften verstrickt sind, das gesamte Vermögen zu entziehen.

Nun ist die Jagd auf die Täter eröffnet.

Dutroux, Kampusch und Sachsensumpf

Der Sumpf ist bei uns in Europa riesig. Und immer wieder führen diese Spuren bis in die höchsten Kreise. Denn wer hat die Macht und das Geld solche weltumspannenden Kinder-Sex-Ringe aufzubauen? Und warum deuten Hinweise immer wieder auf die Stasi der ehemaligen DDR hin? Welche Politiker wurden und werden erpresst?

Jede kritische Meinung ist eine Verschwörungstheorie

Ein Diskurs findet nicht statt. In den bekannten, alten Medien wird jede kritische Meinung als Verschwörungstheorie abgetan. Dabei mischen die Parteien kräftig selbst mit. Der Medienkonzern SPD mit ihrem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Nicht nur hier wird kräftig Stimmung gegen jede abweichende Meinung gemacht.

Die Protagonisten werden als Aluhutträger, Spinner und Wirrköpfe von denen beleidigt, die von ihnen leben. Das beliebteste Wort ist immer noch „Verschwörungstheoretiker“. Dabei hat die Vergangenheit gezeigt, dass viele Verschwörungstheorien sich als wahr herausstellten.

Der R-Wert

Die Reproduktionszahl – R-Wert ist seit 19.03.2020 um oder unter 1. Am 23.03.2020 zwang Merkel das Land in den Lockdown.

Telegramkanal Metropolchronicles