Mannheim-Neckarstadt: 35-jähriger Mann durch äußere Gewalteinwirkung getötet; Sonderkommission „Lorbeer“ richtet Hinweistelefon ein

FOLGEMELDUNG

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Montagmorgen des 13. Juli 2020 wurde ein

35-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der

Laurentiusstraße im Stadtteil Neckarstadt-West aufgefunden. Aufgrund der äußeren Umstände gingen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus.

Eine noch am Montagnachmittag beim Institut für Rechtsmedizin der Universität

Heidelberg durchgeführte Obduktion der Leiche bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde durch äußere Gewalteinwirkung getötet.

Aufrund neuester Erkenntnisse wurde der 35-Jährige am 05. Juli 2020 letztmals

lebend gesehen. Die rechtmedizinischen Untersuchungen zur Ermittlung des genauen Todeszeitpunktes sind noch im Gange.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat nach Bekanntwerden der Tat in Abstimmung mit

der Staatsanwaltschaft Mannheim unverzüglich eine 45-köpfige Sonderkommission

„Lorbeer“ eingerichtet, die bereits am Montagvormittag ihre Arbeit aufnahm. Der

Schwerpunkt der Ermittlungen liegt derzeit unter anderem auf dem Sektor der

Spurensicherung und Spurenauswertung, die durch die Zentrale Kriminaltechnik

durchgeführt wird. Darüber hinaus ist die Ermittlung des persönlichen Umfelds

des Opfers ein erster wichtiger Baustein der „Soko“-Arbeit.

Zur Klärung der Tat ist die Soko „Lorbeer“ besonders auf die Mitwirkung der

Bevölkerung angewiesen. Zu diesen Zweck wurde ein Hinweistelefon eingerichtet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, zum Opfer aber auch zu dem noch

unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-5555

zu melden. Anrufe werden rund um die Uhr entgegengenommen.