Mannheim: PKW-Fahrer gefährdet Feuerwehrmann nach Brandbekämpfung; Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte

MANNHEIM – Nach erfolgten Löscharbeiten einer brennenden Matratze durch

die Berufsfeuerwehr Mannheim im Bereich B36 Südtangente, Unterführung in

Richtung Parkring, fuhr gegen 19.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache der

Fahrer eines Mercedes Benz, Typ Vito, zunächst auf eines der dort abgestellten

Feuerwehrfahrzeuge zu.

Er hielt kurzzeitig an, setzte den Rückwärtsgang ein und

fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einen Feuerwehrmann zu, der

gerade mit dem Abtransport eines Handschlauchwagens beschäftigt war. Der

Feuerwehrmann konnte sich nur noch durch einen Sprung zur Seite retten. Im

weiteren Verlauf soll er auf einen vor Ort anwesenden Polizeibeamten zugefahren

sein, worauf es zur Schussabgabe auf das Fahrzeug kam. Im Anschluss ging der PKW

flüchtig.

Der Pkw konnte in im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen in Ereignisnähe im

Stadtteil Jungbusch aufgefunden werden. Der Fahrer ist aktuell flüchtig. Nach

diesem wird derzeit mit allen verfügbaren Kräften gefahndet. In diesem

Zusammenhang wird auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Das Dezernat Kapitalverbrachen der Kriminalpolizei Mannheim hat unter

Einbeziehung von Kriminaltechnik und Verkehrspolizei die Ermittlungen

aufgenommen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer verletzt ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Heidelberg unter Tel.:

0621/174-4444.

Mannheim: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung, Gesuchte hat sich eigenständig in ein Krankenhaus begeben, keine Lebensgefahr; Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim (ots) – Der u.a. mit einem Polizeihubschrauber gesuchte 32-jährige

Eugen G. hat sich heute Morgen um kurz nach 08.00 Uhr mit einer Schussverletzung

im Arm zur Behandlung in eine Mannheimer Klinik begeben. Nach derzeitigem Stand

besteht keine Lebensgefahr.

Die Fahndungsmaßnahmen sind somit erledigt.

Die Hintergründe seiner Flucht sind weiterhin unklar.

Die Ermittlungen dauern an.

Mannheim (ots) – Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge bestehen keine

Anhaltspunkte für ein versuchtes Tötungsdelikt.Alle momentanen Erkenntnisse

deuten auf eine erhebliche Verkehrsstraftat hin. Wegen des Fehlens von

Haftgründen wurde durch die Staatsanwaltschaft Mannheim kein Haftbefehl

beantragt.

Der Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Er macht bislang keine Angaben.

Die Ermittlungen dauern an.