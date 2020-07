Ergänzungsmeldung Polizei warnte vor austretendem Gas in der Feldgemarkung bei Bimbach – in der Verlängerung der St. Laurentius-Straße

Fulda (ots)

Bimbach – Im Bereich der Verlängerung der St. Laurentius-Straße, südwestlich von Bimbach, trat Gas aus der Versorgungsleitung aus. Die Leitung wurde bei Bauarbeiten beschädigt. Die Polizei hatte den Bereich weiträumig abgesperrt. Die Zuleitung wurde mittlerweile vom Gasversorger abgestellt. Es besteht keine Gefahr mehr. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Fahrfehler gekoppelt mit offensichtlich mangelnder Ladungssicherung sorgte nach nur 4 Minuten Fahrzeit für starke Beeinträchtigungen im Straßenverkehrs

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Dienstag, gegen 06.40 Uhr, ereignete sich auf der dreispurigen BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Homberg / Efze und Bad Hersfeld / West, Gem. Knüllwald ein Verkehrsunfall, der für eine stundenlange Vollsperrung in Richtung Frankfurt sorgte.

Ein 49-jähriger Fahrzeugführer eines Sattelzuges aus Litauen befuhr die A7 in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem ersten Fahrstreifen. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers und mangelnder Ladungssicherung, der mit Granulat geladenen BigPacks, kam er derart ins Schleudern, dass er nach rechts in die dortige Schutzplanke stieß. Beim Gegenlenken geriet der Sattelzug nach links in die Mittelschutzplanken und kollidierte dabei mit einem auf dem dritten Fahrstreifen fahrenden Pkw eines 58-jährigen aus Melsungen.

Beide Fahrzeuge wurden nach rechts abgewiesen und der Sattelzug stieß mit einem auf dem ersten Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug eines 41-Jährigen aus Hameln zusammen.

Letztendlich kam der Sattelzug über alle drei Fahrstreifen und dem Standstreifen zum Stehen und sorgte für eine stundenlange Fahrbahnsperrung in Richtung Frankfurt.

Der 58-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Klinikum transportiert.

Austretende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Homberg / Efze und die Autobahnmeisterei Hönebach abgebunden und aufgenommen.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung dauern die Bergungsmaßnahmen und die damit verbundene Fahrbahnsperrung in Richtung Frankfurt noch an. Aktuell staut sich der Verkehr über 18 Kilometer zurück. Sämtliche Umleitungsstrecken sind stark ausgelastet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 130.000 Euro.

Vollsperrung A 7 nach Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Heute, gg. 06:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Lkw auf der A 7, Fahrtrichtung Süden, kurz nach der Anschlussstelle Homberg Efze. Dort steht der Lkw quer mit aufgerissenem Tank. Aufgrund von Bergungsarbeiten sind alle Fahrspuren Richtung Süden voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Ein außergewöhnlicher polizeilicher Auftrag

Großenmoor (ots)

Ein älteres Ehepaar aus dem unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg meldete am Montagabend, gegen 21.00 Uhr, einen ungewöhnlichen Verlust. Die Ehegattin habe versehentlich die Zahnprothese ihres Mannes in eine Großraummülltonne auf dem Rastplatz Großenmoor West entsorgt. In aller Sorge teilte die Dame mit, dass ihr Mann die Prothese zuvor in Taschentücher einwickelte und auf das Armaturenbrett ablegte. Als sie anschließend den Restmüll im Fahrzeug einsammelte, schnappte sie sich auch die in Taschentücher gehüllte Zahnprothese und warf diese mit dem restlichen Unrat in die Mülltonne. Leider bemerkte das Ehepaar das Missgeschick erst, nachdem sie zu Hause angekommen waren und das Auto ausräumten. Eine entsandte Streifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Petersberg nahm sich dieser Sache schließlich an. Mit einem Einweg-Overall, Hundefangstock und Greifutensilien ausgestattet, begaben sich die Beamten zum Rastplatz Großenmoor. Diverse Großraummülltonnen, welche bis zu drei Meter in den Boden ragen, wurden durchsucht. Dabei traf die Streifenbesatzung auf allerlei Gegenstände bis auf die Zahnprothese. Trotz aller Bemühungen rückte die Streife letztendlich ohne Erfolg ab.

Rücknahme Vermisstenfahndung

Fulda (ots)

Herr Schuhmann wurde um 17.00 Uhr von einem aufmerksamen Radfahrer angetroffen und wohlbehalten einer Polizeistreife übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung kann eingestellt werden.

Fahndungsrücknahme

Fulda In Breitenbach am Herzberg – Oberjossa hat sich heute um 12.15 Uhr der 52 jährige Jörg SCHUHMANN aus seiner Betreuungseinrichtung entfernt. Herr SCHUHMANN ist geistig beeinträchtigt und wird vermutlich versuchen öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Herr SCHUHMANN ist 178 cm groß, leicht korpulent, hat eine Halbglatze und trägt ein blau/grünliches Poloshirt.

Hinweise bei Sichtung der Person bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621 / 9320 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Fulda (ots)

Die 15 jährige Leonie ist am heutigen Abend wohlbehalten zurückgekehrt. Bitte die Fahndung zurücknehmen.

Öffentlichkeitsfahndung von Freitag, 10.07.2020, 15.32 Uhr

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: Die 15-jährige Leonie S. aus Bad Salzschlirf wird seit Samstag vermisst

Fulda Die Polizei bittet um Mithilfe: Die 15-jährige Leonie S. aus Bad Salzschlirf wird seit Samstag vermisst.

Fulda – Die Polizei sucht nach Leonie S. aus Bad Salzschlirf. Sie hat am Samstag (04.07.) ihre Wohnanschrift verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. Ermittlungen ergaben, dass sie sich im Bereich Darmstadt oder Erfurt aufhalten könnte.

Die Vermisste ist circa 165 cm groß, hat gelockte Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine graue Jogginghose und weiße Nike-Turnschuhe.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.