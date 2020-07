Festnahme nach versuchtem Diebstahl von Motorroller, Neu-Anspach, Lupinenweg, Dienstag, 14.07.2020, gegen 02.40 Uhr

(mhe)In der Nacht zum Dienstag konnte eine Streife der Polizei in Usingen zwei mutmaßliche Motorrollerdiebe in Neu-Anspach festnehmen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie sich zwei Personen gegen 02.40 Uhr an einer im Lupinenweg abgestellten Vespa zu schaffen machten. Nachdem es dem Duo augenscheinlich nicht gelang den Roller zu entwenden, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Noch im Nahbereich des Tatortes konnten dann die beiden 15 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen werden. Bei ihnen wurden neben typischem Einbruchswerkzeug auch noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Beide erwarten nun Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Sachbeschädigung an Kindertagesstätte, Steinbach, Wiesenau, Freitag, 10.07.2020, 17.00 Uhr – Montag, 13.07.2020, 07.00 Uhr

(mhe)Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in Steinbach in der Straße „Wiesenau“ in das Grundstück einer Kindertagesstätte ein und beschädigten im Außenbereich befindliches Kunststoffspielzeug. Die Täter überwanden dabei den Gartenzaun und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 450 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171-62400 entgegen.

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti, Kreisgebiet Hochtaunuskreis, Mitte Juni 2020 – Montag, 13.07.2020, 07.00 Uhr

(mhe)Zwischen Mitte Juni 2020 und Montag dieser Woche kam es im Hochtaunuskreis zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Bereits letzten Monat besprühten Unbekannte in Oberursel in der Straße „Am Rosengärtchen“ einen Müllcontainer mit Farbe. Zu weiteren Sachbeschädigungen kam es dann im Juli in Oberursel in den Straßen Zimmersmühlenweg, erneut „Im Rosengärtchen“ und in der Hohemarkstraße. Zudem wurden in Bad Homburg in der Saalburgstraße eine Grundstücksbegrenzung und in Kronberg im Talweg die Hauswand einer Tankstelle mit Farbe besprüht. Der Sachschaden liegt mittlerweile bei etwa 4.500 Euro. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, richten Sie bitte an die Polizei in Bad Homburg unter der Nummer 06172-1200.