Waldbrand am Schläferskopf – Polizeihubschrauber im Einsatz

Feuerwehr Wiesbaden

Viele Anrufe aus dem Wiesbadener Stadtgebiet meldeten eine Rauchentwicklung aus dem Wald nahe des Schläferskopf. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte der Feuerwehr und zur Erkundung der genauen Einsatzstelle im Wald wurde ein Polizeihubschrauber angefordert.

Am Montagnachmittag brannte es im Wald unterhalb des Schläferskopf. Trotz der weithin sichtbaren Rauchwolke bestand die Herausforderung der Einsatzkräfte zunächst darin, die genaue Brandstelle zu finden. Eine besonders gute Unterstützung bei der Suche leistete der Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera. Er hat aus der Luft den besten Überblick und konnte so die Einsatzkräfte an die Brandstelle leiten. Hier brannte Unterholz auf eine Fläche von etwa 1600 m². Sofort wurden Löschmaßnahmen mit mehreren Rohren eingeleitet. Zur Unterstützung der Brandbekämpfung am Boden wurde ein weiterer Polizeihubschrauber mit einem Löschwasser- Außenlastbehälter von der Hubschrauberstaffel der hessischen Polizei in Egelsbach angefordert, während der erste Hubschrauber die Ausbreitung des Brandes am Boden weiter überwachte. Bereits auf dem Anflug konnte der Hubschrauber den Außenlastbehälter mit ca. 800 Liter Löschwasser im Rhein befüllen und dann, nach Absprache mit der Einsatzleitung vor Ort, das Wasser über der Brandstelle gezielt abwerfen.

Bereits mit dem zweiten Abwurf von Löschwasser war das Feuer soweit bekämpft, dass vom Boden aus mit Nachlöscharbeiten begonnen werden konnte. Ein weiterer Abwurf von Wasser durch den Hubschrauber war nicht mehr notwendig. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch gut zwei Stunden.

Eingesetzt wurden drei Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr von den Wachen 1 und 2 sowie vier Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr aus Dotzheim, Sonnenberg und Kloppenheim und die Verpflegungsgruppe der Feuerwehr Wiesbaden. Insgesamt waren etwa 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr sowie Rettungsdienst vor Ort.

Durch die gute Zusammenarbeit von Polizei und Feuerwehr konnte diese Einsatzlage Hand in Hand durch die Nutzung der individuellen Stärken und Einsatzmittel zügig und umfassend bewältigt werden. Die Ursache des Feuers und der entstandene Schaden werden jetzt noch von Polizei und der Forstverwaltung ermittelt.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer 65189 Wiesbaden, Mainzer Str. 96 13.07.2020, 17.44 Uhr

Wiesbaden (ots) – 23-jähriger Motorradfahrer aus Taunusstein fährt die Mainzer

Straße in Richtung Hauptbahnhof, als plötzlich vor ihm ein grauer Passat den

Fahrstreifen wechselt. Der Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen und fährt

dem 62-jährigen Pkw-Fahrer aus Wiesbaden in die Seite. Durch den Zusammenstoß

driftet das Motorrad auf den rechten Fahrstreifen und kollidiert mit einem

herannahenden Pkw Hyundai – am Steuer ein 62-jähriger Mann aus Wiesbaden. Beide

Pkw-Fahrer sind unverletzt. Der Motorradfahrer wird mit gebrochenem Handgelenk

und Beinverletzung ins Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden der drei

Fahrzeuge wird auf ca. 10000EUR geschätzt. Es kam für ca. 45 Min. zu leichten

Verkehrsbehinderungen, bis die Feuerwehr die Fahrbahn gereinigt und der VW

Passat abgeschleppt war.

Einbruch in Matratzengeschäft gescheitert, Wiesbaden, Waldstraße, Dienstag, 14.07.2020, gg. 00:20 Uhr

(ka)Zu einem versuchten Einbruch in ein Matratzengeschäft in Wiesbaden-Biebrich

kam es am heutigen Dienstag. Dabei konnte ein Täter festgenommen werden. Ein

aufmerksamer Zeuge stellte gegen 00:20 Uhr in der Waldstraße fest, dass zwei

Männer aus einem Fahrzeug an das Gebäude herantraten und gewaltsam versuchten,

die Tür des Geschäfts zu öffnen. Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei fuhren

aufgrund der Zeugenmitteilung zum Tatort, wodurch sich die Täter bei ihrem

Vorhaben gestört fühlten und flüchteten. Ein 38-Jähriger konnte jedoch von den

Beamten in der Nähe des Geschäfts angetroffen und zunächst festgenommen werden.

Der zweite, bislang unbekannte Täter flüchtete und konnte nicht gefasst werden.

Nach einer Identitätsfeststellung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der

38-jährige Beschuldigte anschließend wieder entlassen. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sofern Zeugen

Hinweise zum zweiten Täter angeben können, werden diese gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Hochwertiges Pedelec gestohlen, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Montag, 13.07.2020, gg. 08:30 Uhr bis Montag, 13.07.2020, gg. 18:45 Uhr

(ka)Unbekannte Täter haben im Verlauf des gestrigen Montags ein hochwertiges

Pedelec in der Wiesbadener Innenstadt gestohlen. Die Besitzerin stellte gegen

18:45 Uhr fest, dass ihr mit einem Zahlenschloss gesichertes E-Bike im

Gesamtwert von 3.700 Euro von einem Fahrradabstellplatz am

Gustav-Stresemann-Ring gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit

Hinweisen zu den Tätern und dem möglichen Tatgeschehen an das 4. Polizeirevier

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2410 zu wenden.

Täter stehlen Lkw-Batterien, Wiesbaden, Otto-von-Guericke-Ring / Georg-Beatzel-Straße, Samstag, 11.07.2020, gg. 16:00 Uhr bis Montag, 13.07.2020, gg. 12:30 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben die Batterien von zwei Lkw in

Wiesbaden-Nordenstadt und Mainz-Kastel gestohlen. Im Zeitraum zwischen

Samstagnachmittag und Montagmittag kam es zu zwei ähnlich gelagerten Diebstählen

von Lkw-Batterien. Dabei wurden im Otto-von-Guericke-Ring die

Batterie-Abdeckungen zweier Volvo-Lkw aufgebrochen und die insgesamt vier

Batterien entwendet. Darüber hinaus stahlen die unbekannten Täter eine

Motorpumpe aus einem verschlossenen Behältnis. Ein weiterer Diebstahl von

Lkw-Batterien ereignete sich im genannten Zeitraum in der Georg-Beatzel-Straße.

Dort konnten ebenfalls unbekannte Täter zwei Batterien eines weißen Iveco-Lkw

stehlen. Aufgrund der gleichen Zielrichtung kann ein Zusammenhang zwischen

beiden Taten nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe

von rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2510 zu wenden.

„Raser / Poser“ – Kontrollen in Wiesbaden, Wiesbaden, Stadtgebiet, Samstag, 11.07.2020 bis Sonntag, 12.07.2020

(ka)Bei Kontrollen von Rasern und Posern haben zivile Kräfte der Wiesbadener

Polizei am vergangenen Wochenende mehrere Fahrzeuge und Personen im Wiesbadener

Stadtgebiet kontrolliert und dabei entsprechende Verstöße festgestellt. Den

Beamten fielen insbesondere drei Autofahrer im Alter zwischen 22 bis 23 Jahren

auf, die mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen publikumswirksam vor belebten

Plätzen und Gaststätten unterwegs waren und dabei die Motoren ihrer Fahrzeuge

laut haben aufheulen lassen. Von zwei der genannten Autofahrer wurde das

Fahrzeug auch aufgrund ihres Fahrverhaltens sichergestellt, auch um mögliche

illegale Straßenrennen zu verhindern. Insgesamt führten die Einsatzkräfte der

Polizei 23 Fahrzeug- und 26 Personenkontrollen durch. In einem Fall führte die

Kontrollmaßnahme zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, drei Fahrern wurde die

Weiterfahrt untersagt und fünf Fahrzeughalter erhielten eine Ordnungswidrigkeit

aufgrund von Lärmverstößen.

Verletzter Elektroroller-Fahrer in Wiesbaden-Biebrich, Wiesbaden, Rheinhüttenstraße / Rheingaustraße, Montag, 13.07.2020, gg. 16:45 Uhr

(ka)Am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und

einem Elektroroller-Fahrer in Wiesbaden-Biebrich, bei dem sich der Zweiradfahrer

verletzte und in eine Wiesbadener Klinik gebracht werden musste. Der 32-jährige

Elektrofahrer befuhr gegen 16:45 Uhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung einen

Fahrradweg entlang der Rheingaustraße. Ein ebenfalls 32-Jähriger war zu diesem

Zeitpunkt mit seinem Seat Leon auf der Rheinhüttenstraße unterwegs und wollte

nach links in die Rheingaustraße abbiegen. Der Autofahrer missachtete nach

ersten Erkenntnissen die Vorfahrt des Elektroroller-Fahrers und kollidierte mit

diesem. Der Zweiradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, die eine stationäre

Aufnahme in einer Wiesbadener Klinik nötig machten. Am Pkw entstand ein

Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, der Elektroroller erlitt einen

Totalschaden.

Unfallflucht eines Elektroroller-Fahrers, Wiesbaden, Carla-Henius-Straße, Montag, 13.07.2020, gg. 23:50 Uhr

(ka)Eine bislang unbekannte Person hat mit seinem Elektroroller einen

Sachschaden in mittlerer, vierstelliger Höhe an einem im Künstlerviertel

geparkten Pkw verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 23:50 Uhr

bemerkte eine Zeugin, dass ein unbekannter Täter beim Befahren der

Carla-Henius-Straße vom Fahrstreifen abkam und gegen den am Straßenrand

geparkten silbernen Mercedes eines 65-Jährigen stieß. Der Rollerfahrer entfernte

sich anschließend vom Unfallort. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von

500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an den Regionalen

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu

wenden.

Flüchtiger Fahrer nach Unfall in Kleiststraße, Wiesbaden, Kleiststraße, Sonntag, 12.07.2020, 18:30 Uhr bis Montag, 13.07.2020, 06:30 Uhr

(ka)Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen hat ein bislang

unbekannter Autofahrer einen geparkten VW-Caddy im Wiesbadener Dichterviertel

touchiert und ist anschließend geflüchtet. Der 34-jährige Geschädigte bemerkte

am Montagmorgen, dass sein am Fahrbandrand der Kleiststraße geparkter, grauer VW

im hinteren Bereich von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt worden ist.

Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Bisher liegen

keinerlei Erkenntnisse zum flüchtigen Autofahrer vor. Hinweise zum möglichen

Täter können Zeugen an den Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 richten.

Rheingau-Taunus-Kreis

Heckscheibe von VW beschädigt, Bad Schwalbach, Heimbacher Straße, Dienstag, 14.07.2020, 06.50 Uhr bis 07.30 Uhr

(si)Am Dienstagmorgen haben Unbekannte in der Heimbacher Straße in Bad

Schwalbach die Heckscheibe eines geparkten VW Up beschädigt. Die Täter schlugen

zwischen 06.50 Uhr und 07.30 Uhr auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung zu und

verursachten an der Scheibe des Pkw einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500

Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in

Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)7078 – 0 in Verbindung zu setzen.

Nachtrag 13.07.2020

Fahrkartenkontrolleurin tätlich angegriffen, Wiesbaden, Friedrichstraße/Haltestelle Kirchgasse, Samstag, 11.07.2020, gg. 16.45 Uhr

(ka)Eine Fahrkartenkontrolleurin der städtischen Verkehrsbetriebe wurde am

Samstagnachmittag von einem bislang unbekannten Täter tätlich angegriffen und

leicht verletzt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit kontrollierte die 39-Jährige einen

Fahrgast, der sich ersten Erkenntnissen zufolge mit einer weiblichen Begleiterin

und drei Kindern im Bus aufhielt. Auf die Kontrolle durch die Geschädigte

reagierte der Fahrgast zunächst in aggressiver Weise und schubste sie zur Seite.

An der Haltestelle „Kirchgasse“ flüchtete der Mann schließlich mit der Frau und

den Kindern aus dem Bus. Dabei fasste er die 39-Jährige am Arm und zerrte sie

derart zur Seite, dass sie zu Boden fiel und sich dabei verletzte. Den Angaben

der Geschädigten zufolge handelte es sich bei dem unbekannten Täter um einen ca.

28-35 Jahre alten Mann, der ca. 170cm groß und kräftig gewesen sei. Er trug zum

Tatzeitpunkt schwarze Haare, ein schwarzes Shirt sowie blaue Jeans und könnte

vom Erscheinungsbild her südosteuropäischer Herkunft sein. Die weibliche

Begleitung wird von der Geschädigten mit ca. 28-35 Jahren angegeben. Sie soll

ebenfalls ca. 170cm groß sowie mit einem langen Rock und einem blauen Shirt

bekleidet gewesen sein. Sie könnte ebenfalls südosteuropäischer Herkunft sein.

Eines der drei Kinder trug eine rosafarbene Jacke, die beim fluchtartigen

Verlassen des Busses verloren wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen

zum Täter und den weiteren Personen an das 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2110 zu wenden.

Exhibitionist in Wiesbaden-Dotzheim, Wiesbaden, Haltestelle „Ludwig-Erhard-Straße“, Donnerstag, 09.07.2020, gg. 11:30 Uhr / Samstag, 11.07.2020, gg. 12:15 Uhr

(ka)In Wiesbaden-Dotzheim kam es am Donnerstag- sowie am Samstagmittag zu zwei

Vorfällen, bei denen sich ein bislang unbekannter Täter vor zwei Frauen

entblößte. Bereits am Donnerstag gegen 11:30 Uhr bemerkte eine 34-Jährige beim

Warten an der Bushaltestelle „Ludwig-Erhard-Straße“, dass sich ein Mann auf der

gegenüberliegenden Straßenseite in schamverletzender Weise gegenüber der

Geschädigten zeigte. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es schließlich am Samstag

gegen 12:15 Uhr. Auch hierbei stellte eine 18-Jährige fest, dass sich ein Mann

im Bereich der benannten Bushaltestelle zunächst entblößte, ehe er sich in

unbekannte Richtung entfernte. Aufgrund des fast identischen Tathergangs gehen

die Ermittler derzeit vom selben Täter aus. Nach Angaben der 34- und der

18-Jährigen handelte es sich bei dem Mann um einen mutmaßlich 22- bis

30-Jährigen mit einer Größe von etwa 180cm. Er trug in beiden Fällen kurze,

dunkle Haare und eine schwarze Bauchtasche. Der Täter trug jeweils ein schwarzes

Oberteil, eine schwarze Hose, weiße bzw. schwarze Schuhe und eine schwarze

Baseballkappe. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zum Täter an die Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 zu wenden.

Flüchtiger Täter nach gefährlicher Körperverletzung, Wiesbaden, Bleichstraße, Sonntag, 12.07.2020, gg. 07:45 Uhr

(ka)Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Sonntagmorgen in der

Wiesbadener Innenstadt, als mehrere Personen einen 22-Jährigen schlugen. Einer

der Angreifer flüchtete anschließend. Gegen 07:45 Uhr trafen ein 25-Jähriger und

seine Begleiter zunächst auf den 22-Jährigen. Die Gruppe schlug unvermittelt mit

Fäusten auf den 22-jährigen Geschädigten ein. Ein bislang unbekannter Täter

flüchtete anschließend vom Ort des Geschehens. Sowohl der 25-jährige Angreifer

als auch der 22-Jährige waren zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Ersten

Ermittlungen zufolge kam es bereits einige Tage zuvor zu einem Angriff der Täter

auf den Geschädigten. Der flüchtige Täter soll nach Angaben des 22-Jährigen ca.

25 Jahre alt sein. Er trug zum Zeitpunkt des Angriffs eine Glatze, einen kurzen

Bart, ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose. Zeugen werden gebeten, sich

mit Hinweisen an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2110 zu

wenden.

Navigationsgeräte aus zwei Fahrzeugen gestohlen, Wiesbaden, Diltheystraße, Samstag, 04.07.2020 bis Freitag, 10.07.2020

(ka)Bislang unbekannte Täter haben die fest installierten Navigationsgeräte aus

zwei Fahrzeugen in Wiesbaden-Biebrich gestohlen und dabei einen Gesamtschaden in

Höhe von einigen Tausend Euro verursacht. Im Zeitraum zwischen Samstag,

04.07.2020 bis Freitag, 10.07.2020 öffneten sie in der Diltheystraße einen

schwarzen BMW sowie einen grauen VW Tiguan auf bisher unbekannte Weise. Dabei

bauten sie die jeweils fest eingebauten Navigationsgeräte aus und flüchteten

anschließend unerkannt. Ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Taten kann

derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Sofern es Zeugen geben sollte, die Angaben zu den unbekannten

Tätern und zu den Tathergängen machen können, wenden sich diese bitte an die

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Erneuter Diebstahl von Mercedes-Kompletträdern, Wiesbaden, Aukammallee, Montag, 13.07.2020, gg. 03.30 Uhr

(ka)Nachdem bereits am vergangenen Freitag unbekannte Täter einen

Komplettradsatz an einem Mercedes gestohlen haben, kam es in den frühen

Montagmorgenstunden in der Aukammallee zu einem erneuten Diebstahl eines

vollständigen Radsatzes. Beim Tathergang gingen die bislang unbekannten Täter in

ähnlicher Weise vor, indem sie ersten Ermittlungen zufolge den weißen Mercedes

einer 35-Jährigen auf Pflastersteinen aufbockten und die Bereifung stahlen. Zu

den Tätern liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten,

sich mit Hinweisen zu den Tätern an das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2510 zu wenden.

Trickdiebe erbeuten vierstelligen Betrag an Marktstand, Wiesbaden, Markstraße/Dernsches Gelände, Samstag, 11.07.2020, gg. 13.40 Uhr

(ka)Am Samstagmittag ist es bisher unbekannten Tätern gelungen, die Besitzerin

eines Marktstandes in der Wiesbadener Innenstadt abzulenken und dabei einen

vierstelligen Betrag zu stehlen. Gegen 13:40 Uhr sprachen ersten Ermittlungen

zufolge zwei unbekannte Täter die Geschädigte zunächst an und lockten sie

während des Gesprächs an den Rand ihres Standes auf dem Dernschen Gelände.

Während dieses vorgetäuschten Verkaufsgesprächs gelang es einem dritten, bisher

ebenfalls unbekannten Täter, die Geldbörse der Verkäuferin mit den

Tageseinnahmen in Höhe von rund 3.000 Euro zu stehlen. Der Geschädigten zufolge

handelte es sich bei einem der Täter um einen ca. 30 Jahre alten, ca. 170 bis

180cm großen Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt der Tat

trug er schwarze Haare und ein gelb-gestreiftes T-Shirt. Er wirkte insgesamt

schlank mit einem leichten Bauchansatz und einem ungepflegten Äußeren. Der

zweite unbekannte Täter soll nach Angaben der Geschädigten ca. 50 Jahre alt und

170 bis 180cm groß gewesen sein. Der Mann könnte ebenfalls südosteuropäischer

Herkunft mit einer schlanken Figur, einer Glatze und dunklem Teint gewesen sein.

Neben seinem ungepflegten Erscheinungsbild sind der Geschädigten insbesondere

fehlende Zähne aufgefallen. Zum dritten Täter, der mutmaßlich die Geldbörse

entwendet hat, liegen keine Angaben vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich mit Hinweisen an die Telefonnummer

(0611) 345-0.

Fahrraddiebstahl aus Gartenhäuschen, Wiesbaden, Elmendorffstraße, Samstag, 11.07.2020, gg. 03:45 Uhr

(ka)Aus einem Gartenhäuschen haben in den frühen Morgenstunden des vergangenen

Samstags bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder gestohlen. Gegen 03:45 Uhr

brachen die Täter gewaltsam in das Gartenhäuschen einer 50-Jährigen in der

Elmendorffstraße ein und entwendeten daraufhin zwei Fahrräder. Nach Angaben der

Geschädigten handelte es sich bei einem der Täter um einen ca. 20 bis 30 Jahre

alten und 170cm bis 180cm großen Mann. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle

Brille, ein helles Basecap, ein helles T-Shirt und eine kurze, helle Hose. Am

rechten Oberarm habe der Mann eine Tätowierung gehabt, die in Richtung der

rechten Schulter verlaufen solle. Der zweite Täter soll ebenfalls 20 bis 30

Jahre alt und 170cm bis 180cm groß gewesen sein. Der Mann habe der 50-Jährigen

zufolge einen blauen Kapuzenpullover, eine kurze, braune Hose sowie helle Schuhe

getragen. Während der Tat führte er ein Fahrrad mit sich. Zeugen können sich mit

Hinweisen zu den Tätern und zum Tatgeschehen an das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2410 wenden.

Eisenbahn schwer beschädigt, Wiesbaden, Moritz-Hilf-Straße, Dienstag, 07.07.2020, gg. 21:00 Uhr bis Samstag, 11.07.2020, gg. 09:00 Uhr

(ka)Im Zeitraum zwischen Dienstagnacht bis Samstagmorgen beschädigten unbekannte

Täter zwei Eisenbahnen eines Verkehrsunternehmens und richteten dabei einen

Sachschaden in hoher, vierstelliger Summe an. Auf unbekannte Weise schlugen die

Täter diverse Scheiben der beiden Eisenbahnen auf dem Bahngelände an der

Moritz-Hilf-Straße ein und verwüsteten darüber hinaus eine Fahrerkabine. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Es liegen derzeit keine Hinweise

auf die unbekannten Täter vor. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugenhinweise können an das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2310 gerichtet werden.

Vandalen am Rheinufer, Wiesbaden, Rheingaustraße, Freitag, 10.07.2020, 19:00 Uhr bis Samstag, 11.07.2020, 06:50 Uhr

(ka)Einen Sachschaden in vierstelliger Höhe haben bislang unbekannte Täter am

Rheinufer in Wiesbaden-Biebrich in der Nacht von Freitag auf Samstag verursacht.

Die Besitzerin eines in der Rheingaustraße abgestellten „Kaffee-Mobils“ bemerkte

am Samstagmorgen, dass ihr motorisierter Verkaufsstand von den Tätern senkrecht

auf das Heck umgeworfen worden war. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro

geschätzt. Den Angaben der Geschädigten zufolge kann der Verkauf von

Kaffeespezialitäten jedoch fortgesetzt werden, da die Inneneinrichtung nicht zu

Schaden gekommen ist. Darüber hinaus wurden ebenfalls im Bereich des Rheinufers

drei Elektroroller eines bekannten Verleihunternehmens in den Rhein geworfen.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Zusammenhang

zwischen den beiden Taten kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht

ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen in beiden

Fällen aufgenommen. Zeugenhinweise können an das 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2510 gerichtet werden.

14-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden,

Poststraße/Limesstraße, Freitag, 10.07.2020, gg. 17:00 Uhr

(ka)Am Freitagnachmittag kam es in Wiesbaden-Bierstadt zu einem Verkehrsunfall,

bei dem eine 14-Jährige verletzt worden ist. Gegen 17:00 Uhr hielt zunächst ein

Linienbus an der Haltestelle „Poststraße“, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu

lassen. Die 14-jährige Fußgängerin wollte im dortigen Kreuzungsbereich die

Poststraße überqueren und betrat dabei vor dem Bus die Straße. Ein 61-jähriger

BMW-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und

stieß mit der 14-Jährigen zusammen. Die Jugendliche erlitt dabei Verletzungen,

die einen stationären Aufenthalt in einer Wiesbadener Klinik nötig machten. Sie

konnte jedoch am Folgetag aus der medizinischen Behandlung entlassen werden.

Rheingau-Taunus

Einbruch in Einfamilienhaus, Taunusstein-Wehen, Baumgartenstraße, Montag, 22.06.2020, 12.00 Uhr bis Freitag, 10.07.2020, 10.30 Uhr

(si)Am Freitag haben Zeugen der Polizei in der Baumgartenstraße in Wehen einen

Einbruch gemeldet. Unbekannte hatten in den letzten drei Wochen eine

Fensterscheibe eines dortigen Einfamilienhauses eingeschlagen und sich durch die

entstandene Öffnung Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Ob etwas aus dem Haus

entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der bei dem Einbruch entstandene

Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 70780 zu melden.

Verkehrsschild mit Farbe beschmiert, Rüdesheim-Aulhausen, Hauptstraße, Feststellung: Sonntag, 12.07.2020

(si)Im Laufe des Sonntages stellte eine Streife der Rüdesheimer Polizei in der

Hauptstraße in Aulhausen ein beschädigtes Verkehrsschild fest. Unbekannte hatten

das Schild mit Farbe beschmiert und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren

Hundert Euro verursacht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich

mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in

Verbindung zu setzen.

Skoda bei Unfallflucht beschädigt, Taunusstein-Hahn, Am Lauterbach, Donnerstag, 09.07.2020, 07.50 Uhr bis 09.10 Uhr

(si)Am Donnerstagmorgen wurde „Am Lauterbach“ in Taunusstein-Hahn ein geparkter

Skoda Octavia bei einer Unfallflucht beschädigt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug

touchierte zwischen 07.50 Uhr und 09.10 Uhr die vordere Stoßstange sowie den

vorderen linken Radkasten des Skoda und verursachte dabei an dem Pkw ein

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

70780 zu melden.

Kontrolle über Ford verloren, Schlangenbad-Georgenborn, Mainstraße, Samstag, 11.07.2020, 10.30 Uhr

(si)Am Samstagvormittag hat eine 70 Jahre alte Ford-Fahrerin in der Mainstraße

in Georgenborn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die 70-Jährige war

gegen 10.30 Uhr mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung B 260 unterwegs, als sie mit

ihrem Fahrzeug ersten Ermittlungen zu Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam

und einen Stein sowie eine dortige Mauer touchierte. Im Anschluss wurde der Ford

Focus dann auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite abgewiesen und kam dort an

zwei Pflanzkübeln sowie einer Straßenlaterne zum Stillstand. Die Fahrerin wurde

bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus

gebracht werden muss. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf

mehrere Tausend Euro geschätzt.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Taunusstein-Bleidenstadt, B 54/Röderweg, Sonntag, 12.07.2020, 16.30 Uhr

(si)Am Sonntagnachmittag wurde ein 67 Jahre alter Motorradfahrer bei einem

Unfall in Bleidenstadt im Bereich der Auffahrt des Röderweges zur B 54 verletzt.

Der 67-Jährige befuhr mit seinem Krad gegen 16.30 Uhr die Bundesstraße, als er

mit einem VW Golf zusammenstieß, welcher vom Röderweg kam und verkehrsbedingt im

Bereich der Bundesstraße anhalten musste. Der Krad-Fahrer wurde bei dem

Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf

mehrere Tausend Euro geschätzt.