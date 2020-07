Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Wetzlar (ots) – Wie gefährlich Wildunfälle sein können, zeigte sich am späten Montagabend (13.07.) auf der L3451 zwischen Wetzlar und Dutenhofen. Kurz hinter der Autobahnauffahrt zur A45 nach Dortmund lief gegen 22.10 Uhr ein Reh von links nach rechts über die Straße.

Ein 22-jähriger Heuchelheimer hatte auf seinem Leichtkraftrad keine Möglichkeit mehr auszuweichen oder abzubremsen und kollidierte mit dem Reh.

Er verletzte sich bei dem Zusammenprall leicht und kam für weitere Untersuchungen mit einem RTW ins Krankenhaus. An dem KTM-Maschine entstanden Beschädigungen in einer Höhe von etwa 500 Euro. Das Reh starb durch den Unfall.

Auto zerkratzt

Wetzlar: Kratzer im hinteren linken Bereich ihres weißen Hyundai stellte eine Wetzlarin am Montag (13.07.) fest, als sie gegen 17 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte. Dies hatte die 51-Jährige gegen 07.45 Uhr in der Ringstraße in Nauborn geparkt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, Tel. 06441/918-110, entgegen.

In Gartenhütte eingebrochen

Wetzlar: Diebe brachen in eine Gartenhütte auf einem Grundstück oberhalb der Straße Ritterkaut in Garbenheim ein. Zwischen Samstag, 11.07., 12.00 Uhr und Montag, 13.07., 13.00 Uhr, beschädigten sie ein Fenster und gelangten so in den Innenraum.

Von dort entwendeten sie eine elektrische Herdplatte und ein Fernglas.

Der Wert des Diebesguts liegt bei etwa 50 Euro, die Höhe des Sachschadens beträgt 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, Tel. 06441/918-110, entgegen.

Verkehrsdienst kontrollierte auf der B49

Wetzlar: Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill führten am Montagabend, 13.07., auf der B49 in beide Fahrtrichtungen Geschwindigkeitsmessungen durch. Im Zeitraum von 16.50 Uhr bis 20.50 Uhr stellten sie im Bereich Dalheim 397 Geschwindigkeitsverstöße fest. Darunter fuhren 15 Fahrer so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Der traurige Spitzenreiter fuhr 175 km/h bei erlaubten 100 km/h. Nach dem angewandten “alten” Bußgeldkatalog bedeutet das ein dreimonatiges Fahrverbot, 600 Euro Strafe und zwei Punkte in Flensburg.

Ferner werden gegen 88 Fahrzeugführer Bußgeldverfahren und gegen 294 weitere Verwarnungsgeldverfahren eingeleitet. Nennenswert ist aber auch die Zahl von 5254 Fahrzeugführern, welche sich im Zeitraum der Messung an die erlaubte Maximalgeschwindigkeit hielten.

Mehrere Autos zerkratzt

Wetzlar: Insgesamt sechs geparkte Autos zerkratzten Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Brühlsbachstraße. Zwischen Freitag, 10.07., 20.00 Uhr, und Sonntag, 12.07., 17.00 Uhr, entstanden die Beschädigungen, welche pro Fahrzeug einen Schaden von mehrere hundert Euro bedeuten.

Die Polizeistation Wetzlar, Tel. 06441/918-110, bittet diesbezüglich um Hinweise:

Wer hat im genannten Zeitraum Personen an geparkten Fahrzeugen in der Brühlsbachstraße bemerkt, ohne dass es sich dabei um den Eigentümer zu handeln schien?

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen