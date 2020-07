Kassel: Betrunkene Frau macht Feuerchen auf Gehweg

Kassel-Mitte (ots) – Eine Frau, die am helllichten Tag ein Feuer auf dem Gehweg an der Stern-Kreuzung in Kassel machte, rief am Montagabend 13.07.2020 das Polizeirevier Mitte auf den Plan. Die von Passanten gegen 20 Uhr alarmierte Streife des Innenstadtreviers stellte vor Ort fest, dass die betrunkene 51-Jährige, die momentan keinen festen Wohnsitz hat, dort ein kleines Feuer entzündet hatte und darin private Sachen verbrannte.

Sachschäden für andere waren durch den Brand letztlich nicht entstanden. Allerdings war die 51-Jährige nicht in der Lage, annähernd die Gesamtsituation zu erfassen oder ihren Weg alleine fortzusetzen.

Aus diesem Grund brachte die Streife die Frau, bei der ein Atemalkoholtest rund 1,8 Promille ergab, in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium, wo sie die Nacht zur Ausnüchterung verbringen musste.

Kassel: Bedrohung, Fremdenfeindliche Beleidigungen und “Sieg-Heil” gerufen

Kassel-Mitte (ots) – Für größeres Aufsehen sorgte am heutigen Dienstagmittag 14.07.2020 ein 47-Jähriger aus Kassel, der laut schreiend am Holländischen Platz in eine Straßenbahn stieg und dadurch andere Fahrgäste belästigte. Als ihn eine couragierte Frau auf sein ungebührliches Verhalten ansprach, bedrohte der 47-Jährige sie verbal und sprach fremdenfeindliche Beleidigungen gegen sie aus.

Zudem soll er lautstark und mehrfach “Sieg-Heil” in der Tram gerufen haben. Die nach der Mitteilung von Fahrgästen sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung führte schließlich dazu, dass der Tatverdächtige im Bereich des Parkplatzes an der Eissporthalle festgenommen werden konnte.

Er wurde anschließend von Beamten des Polizeireviers Mitte in das Polizeigewahrsam im Polizeipräsidium gebracht.

Er muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung und Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Vier Scheiben an Bushaltestelle eingeschlagen – Zeugen gesucht

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Ein Unbekannter schlug in der Nacht zum Dienstag 14.07.2020, an der Haltestelle “Wintershall” 4 Scheiben ein. Bislang fehlt von dem Täter der unerkannt flüchtete jede Spur. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen Zeugen.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichten, ereignete sich die Sachbeschädigung an der Haltestelle an der Friedrich-Ebert-Straße gegen 23:30 Uhr.

Anwohner hatten das Scheibenklirren gehört und daraufhin sofort die Polizei gerufen.

Von dem Täter fehlte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung bereits jede Spur. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beziffern die Polizeibeamten auf rund 4.000 Euro. Mit welchem Gegenstand die Scheiben beschädigt wurden, ist bislang noch ungeklärt.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht hat oder den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter

Tel.: 0561-9100 bei der Polizei Kassel.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen