Frankfurt: 66-Jährige beraubt und mit Pfefferspray attackiert

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Am Montagvormittag hat ein 29-jähriger Täter in der Düsseldorfer Straße einer 66-jährigen Frau unter Einsatz eines Pfeffersprays die Geldbörse geraubt. Dank eines Zeugen konnte der Mann festgenommen werden.

Die 66-Jährige war zu Fuß unterwegs. Im Eingangsbereich einer Bank wurde sie plötzlich von dem

29-Jährigen angegriffen und mit dem Pfefferspray besprüht.

Im selben Moment riss er der Dame die Geldbörse aus der Hand und flüchtete anschließend.

Ein junger Mann bemerkte den Überfall und rannte dem Täter hinterher, bis er ihn zu fassen bekam. Schließlich hielt er den Räuber bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die 66-Jährige erlitt Augenreizungen, die medizinisch versorgt werden mussten.

Ihre Geldbörse erhielt die Frau wieder zurück.

Der 29-Jährige ist wohnsitzlos und kam zunächst in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Schließlich wurde für ihn die Untersuchungshaft angeordnet.

Frankfurt: Taxifahrer ausgeraubt

Frankfurt-Gallus (ots)-(dr) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 14.07.2020 raubte ein bislang unbekannter Täter einen Taxifahrer im Stadtteil Gallus aus und erbeutete dessen Bargeld, nachdem

er diesen mit einer Waffe bedroht hatte.

Der 29-jährige Taxifahrer saß in seinem Fahrzeug und wartete in Höhe der Rebstöcker Straße 61 am dortigen Taxistand. Gegen 0:55 Uhr nahm ein unbekannter Mann auf der Rückbank des Taxis Platz. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Mann um keinen gewöhnlichen Fahrgast handelt.

Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte der fremde Mann die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte kam der Aufforderung nach und händigte dem Mann 60 Euro aus. Dieser flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Frankenallee. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Eine Fahndung nach dem Räuber verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur. Bekleidet mit schwarzer Skimaske, einem Langarmpullover in Schwarz sowie einer dunkelblauen Jeanshose.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die eine verdächtige Person im Bereich der Rebstöcker Straße gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 entgegen oder jede andere Polizeidienststelle.

Frankfurt: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Frankfurt-Niederrad (ots)-(fue) – Am Donnerstag 11. Juni 2020 gegen 14.30 Uhr, befuhren eine 56-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann den Radweg am Schwanheimer Ufer, zwischen Niederrad und Goldstein. Beide waren aus Richtung der Innenstadt unterwegs und fuhren nebeneinander.

Zu dem genannten Zeitpunkt wurden sie von einem bislang unbekannten Radler dicht überholt, wobei sich die 56-jährige Frankfurterin erschreckte und nach rechts auswich. Dabei verhakte sich ihre Lenkstange mit der des Nachbarrades. Beide Radfahrer kamen zu Fall.

Während der 54-Jährige bei dem Sturz nur leicht verletzt wurde, musste die 56-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Der unbekannte Radler setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern.

Er soll etwa 60 Jahre alt und mit einem E-Bike unterwegs gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise zu dem Radfahrer erbittet die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069-75511000.

BAB 66: Drogenfund bei Buskontrolle

Frankfurt (ots)-(dr) -nIm Rahmen einer Verkehrskontrolle zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität stellten Beamte der Autobahnpolizei am Montagabend größere Mengen an Drogen in einem Fernbus sicher. Dabei kam es zur Festnahme eines 19-jährigen Fahrgastes.

Gegen 23:30 Uhr hielten die Beamten der Autobahnpolizei einen aus den Niederlanden kommenden Fernbus an einer Tankstelle auf der Bundesautobahn 66 an. Während der anschließenden Kontrolle des Busses und der 35 Fahrgäste erhielten sie tatkräftige Unterstützung durch Beamte des 14. Reviers und deren Rauschgiftspürhund. Schnell waren sie erfolgreich.

Bei einer Frau stellten sie zunächst einen Joint sicher. Im Zwischenraum eines Sitzes zwischen Lehne und Sitzfläche versteckt, konnten außerdem zwei Tütchen mit rund 2,4 Gramm Haschisch aufgefunden werden, die jedoch keiner Person zugeordnet werden konnten. Mithilfe der geübten “Spürnase” sollten noch größere Mengen an Rauschgift ausfindig gemacht werden.

Bei einem 19-jährigen Fahrgast fanden sich in dessen mitgeführten Sachen zwei große Beutel mit circa 180 Gramm Marihuana. An dessen Sitzplatz befanden sich noch weitere, kleine Tütchen der Droge sowie ein großer Beutel mit rund 710 Gramm Amphetamin, eingeklemmt zwischen Lüftungsgitter und Vordersitz.

Die Drogen wurden sichergestellt. Wie auch die Kontrolle war auch die Busfahrt für den jungen Mann damit beendet. Auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwaltes kam dieser zunächst in Haft. In Ermangelung von Haftgründen wurde der Festgenommene wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt: Diebstahl aus Pkw

Frankfurt-Niederrd (ots)-(fue) – Ein bislang unbekannter Täter begab sich am Montag 13.07.2020 gegen 14.20 Uhr zu einem Opel Astra, der in der Tiefgarage eines Anwesens in der Hahnstraße abgestellt war. Der Täter entwendete aus dem Fahrzeug einen pinkfarbenen Koffer, in dem sich Bekleidungsstücke sowie hochwertige Kompressionsstrümpfe befanden. Zudem eine blaurote Reisetasche mit Wandersachen, Trekkingschuhen, Gleitsichtsonnenbrille sowie einer Multifunktionsjacke, eine gelbgraue Kühlbox mit Lebensmitteln sowie einen Korb mit Schuhen der Marke Nike.

Der Gesamtwert des Stehlgutes beziffert sich auf etwa 1.500 EUR.

Eine Zeugin hatte einen Mann beobachtet, der dort mit einem Einkaufswagen unterwegs war.

Täterbeschreibung:

etwa 180 cm groß und von mitteleuropäischem Erscheinungsbild. Schlanke Figur, Tätowierungen am linken Unterarm, dunkelblonde Haare, an den Seiten kurz geschnitten, hinten zum Zopf gebunden. Bekleidet mit einem grauen T-Shirt und Jeans.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75511000.

Frankfurt: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Riedberg (ots)-(fue) – Am Montag 13.07.2020 gegen 16.10 Uhr ereignete sich im Stadtteil Riedberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

In Höhe der Graf-von-Stauffenberg-Allee 30 wollte die 11-Jährige zu dem genannten Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg benutzen. Dabei wurde sie von einem Mercedes Vito erfasst, der von einem 25-jährigen Mann gesteuert wurde.

Das Mädchen wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.

Sie wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

