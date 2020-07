Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Bei Verkehrskontrolle Drogen aufgefunden

Grünstadt (ots) – Bei der Kontrolle eines Audi am 14.07.2020, um 02.30 Uhr, in Grünstadt, Daimlerstraße, stellten die Polizeibeamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim fest, dass der 32-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, der Audi-Fahrer hatte Amphetamin konsumiert. Im Laufe der weiteren Überprüfung wurde im Rucksack des Mannes ein Schlagstock und eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Bei der 31-jährigen Beifahrerin fanden die Beamten ein Einhandmesser und eine geringe Menge Amphetamin und Marihuana auf. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel und Waffengesetz eingeleitet. Dem Audi-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Wagen untersagt.

Kallstadt: Backsteine gestohlen

Kallstadt (ots) – Im Zeitraum von 09.07.2020 bis 13.07.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter Backsteine eines abbruchreifen Gebäudes in der Gemarkung Kallstadt, Gewanne Saumagen. Die im Besitz eines Kallstadter Weingutes liegende sogenannte alte Kalkmühle, wurde vermutlich mehrmals durch die Täter widerrechtlich betreten, eine Backsteinwand beschädigt und danach ca. 100 alte Backsteine, sowie ein gelbes Warnschild „Betreten verboten“ entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Wachenheim: Vermutliche Betrüger gefasst

Wachenheim (ots) – Am 13.07.2020 konnten in Wachenheim vier Personen vorläufig festgenommen werden, die vermutlich im Zusammenhang mit mehreren Betrugsanzeigen stehen. Durch einen 32-jähirgen Zeugen wurde eine Frau gemeldet, die ihm an der Haustür Obst verkaufen wollte. Die Frau sei sehr penetrant gewesen und es machte den Eindruck, als wollte sie sich im Haus umschauen. Er konnte beobachten, wie ein Transporter mit Frankfurter Kennzeichen offensichtlich auf die Frau wartete. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch mehrere Streifenbesatzungen aufgesucht. Der beschriebene Transporter und die vier Personen konnten angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Alle Personen wurden der Kriminalpolizei der PI Bad Dürkheim übergeben und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Bereits in den letzten Wochen wurden bei der Polizei mehrere Betrugsanzeigen im Zusammenhang mit überteuerten Obstverkäufen erstattet. Bürger*innen die ebenfalls Opfer eines solchen Betruges geworden sind, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Bad Dürkheim: Kennzeichen entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 09.07.2020 bis 13.07.2020 wurde das hintere Kennzeichen eines PKW, der in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim abgestellt war, von bislang unbekannten Tätern entwendet. Die 62-jährige Halterin hatte ihren Peugeot über das Wochenende in der Tiefgarage abgestellt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Quirnheim: Mit PKW überschlagen und leicht verletzt

Quirnheim, K 26 – 13.07.2020, 08:45 Uhr (ots) – Eine 35-Jährige aus Quirnheim befuhr mit ihrem PKW die K 26 in Richtung Bossweiler. In einem Kurvenbereich geriet sie vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Das Auto überschlug sich und blieb nach ca. 80 m stehen. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der PKW war erheblich beschädigt, die 35-Jährige hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.

Gerolsheim: Flächenbrand in Gerolsheim

Gerolsheim, Verlängerung der Herpfengasse – 13.07.2020, 17:00 Uhr (ots) – Am Nachmittag wurde ein Flächenbrand in der Ortsrandlage von Gerolsheim gemeldet. Das Feuer griff auch schon auf Bäume über. Die Feuerwehren Gerolsheim, Dirmstein und Großkarlbach löschten mit starken Kräften und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Letztlich wurde ein Getreidefeld mit einer Fläche von ca. 200 qm beschädigt. Die Brandursache ist unklar.

Bad Dürkheim: Fahrräder auf Campingplatz entwendet

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht vom 12.07.2020 auf den 13.07.2020 wurden auf einem Campingplatz in Bad Dürkheim von bislang unbekannten Tätern drei Herren-/Jugendfahrrädern entwendet. Der 53-jähirge Camper hatte die Fahrräder der Marke Bulls (grau/grüngelb), Bergamo (neongelb) und Sirius (schwarz/gelb, nicht verschlossen, auf dem Campingplatz abgestellt. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verbotenes Lagerfeuer im Wald

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.07.2020 wurden, durch eine aufmerksame Zeugin, vier Männer mit Rucksäcken gemeldet, die in der Nähe des Unterstands an den Drei Eichen ein Feuer gemacht hätten. Die 53-Jährige machte sich berechtigterweise Sorgen wegen der aktuell herrschenden Waldbrandgefahr. Die Örtlichkeit wurde umgehend aufgesucht. Die vier Männer konnten festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Sie waren gerade dabei sich Essen zuzubereiten. Im Beisein der Polizeibeamten mussten sie das Lagerfeuer wieder löschen. Das unerlaubte Feuer machen im Wald zieht nun ein Ordnungswidrigekeitenverfahren durch das zuständige Forstamt nach sich.

Weisenheim am Sand: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum von 12.07.2020 auf 13.07.2020 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Ostring in Weisenheim am Sand einzubrechen. Sie begaben sich nach Übersteigen des Vorgartenzaunes an die Hinterseite des Gebäudes und versuchten die Kellertür aufzuhebeln. Sie gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.