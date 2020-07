Neustadt: Aboschenkung kommt Künstlern zugute

Neustadt an der Weinstraße – Die Kulturabteilung der Stadt Neustadt bedankt sich – auch im Namen der Künstler/innen – herzlich bei ihren Abonnentinnen und Abonnenten für die großzügige Schenkung in Höhe von insgesamt 18.000 € aus den Ticket-Rückerstattungen der Corona-bedingten Veranstaltungsabsagen.

Verteilt auf sechs ausgefallene Veranstaltungen kamen so den Künstlerinnen und Künstlern je 3.000 € zugute.

Die Tourneetheater und Orchester zeigten sich tief beeindruckt und dankbar –Zitat – „für den in zweifacher Hinsicht warmen Regen in einer äußerst trockenen und kalten Zeit“: Zum einen sei die finanzielle Unterstützung eine große Hilfe, zum anderen sei die Wertschätzung der künstlerischen Arbeit und das Verständnis für die Lage, in der sich die Kultur gerade befindet, für sie eine wichtige Geste“.