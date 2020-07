Fußball spielt sich nicht nur im Stadion ab – erst recht, wenn gerade überall nur Geisterspiele stattfinden. Schließlich sind es die Millionen von Fans, die den Sport zu dem machen, was er ist.

Für die meisten von ihnen reicht es nicht, hin und wieder vor dem Bildschirm zu sitzen und ihre Team anzufeuern und am nächsten Tag mit ihren Freunden über den Ausgang der Partie zu diskutieren. Sie wollen sich am liebsten den ganzen Tag mit ihrem Lieblingsthema beschäftigen. Was könnte sich dafür besser eignen als Smartphone-Apps? Man kann sie überall hin mitnehmen, alle paar Minuten werden Neuigkeiten veröffentlicht, und oft ist die Nutzung sogar kostenlos. Diese Apps sorgen dafür, dass Fußball-Fans sich nie langweilen müssen.

Football: Champions Cup

Eine Spiel-App darf auf dieser Liste natürlich auf keinen Fall fehlen. Denn wenn auf dem Rasen gerade nichts los ist, müssen Fans eben selbst für ein bisschen Fußball-Action sorgen. Auf der Konsole geht das Prima mit dem neuesten FIFA-Titel. Die mobile Variante des Spiels lässt aber einiges zu Wünschen übrig. Eine unterhaltsame Alternative ist der Slot Football: Champions Cup. Er ist zwar nicht als eigenständige App verfügbar, die besten Online Casinos haben den Titel aber im Programm. Mit der Casino-App kann man daher ganz einfach los spielen. Schon das Design von Champions Cup dürfte jeden echten Fußballfan ansprechen, aber natürlich ist auch das Gameplay für stundenlangen Spielspaß gut.

Bundesliga-App

Wer immer und überall einen Überblick über die Bundesligatabelle haben möchte, braucht die offizielle Bundesliga-App der DFL. Sie ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar und mit jeder Menge Features vollgepackt. Wer möchte, kann sich per Push-Benachrichtigung informieren lassen, wenn ein Tor fällt. Das ist ideal, wenn man gerade in der Arbeit sitzt und keine Zeit hat, ständig auf den Zwischenstand zu schauen.

Mannschafts-App

Heutzutage haben auch die meisten Bundesliga-Teams eine eigene App. Echte Fans laden diese schon allein aus Loyalität herunter. Aber die Apps haben durchaus einiges zu bieten. Oft erfahren die Fans so als erste, wenn es wichtige Neuigkeiten aus ihrem Team gibt. Infos zu den neuesten Verpflichtungen, Videos vom Training und interessante Statistiken lassen Fans noch tiefer in die Welt ihres Clubs eintauchen.

Kicker

Wenn es darum geht, Fußball-Nachrichten zu allen Teams und auch zu internationalen Spielen zu bekommen, ist die Kicker-App ungeschlagen. Die App punktet nicht nur mit einem umfangreichen Nachrichtenangebot und einem Live-Ticker. Jeden Tag wird auch ein Podcast veröffentlicht, der direkt über die App aufgerufen werden kann und interessante Hintergrundberichte und Analysen liefert.

DAZN oder Amazon Prime?

Schließlich wird noch eine Streaming-App benötigt. Bis vor kurzem war klar, dass sie App auf DAZN fällt, denn immerhin hatte der Dienst die Exklusivrechte für viele Bundesligaspiele. Zum Ende der letzten Bundesliga funkte aber auf einmal ein echtes Schwergewicht dazwischen: Amazon sicherte sich kurzfristig für seinen Dienst Prime die Übertragungsrechte für mehrere Geisterspiele. Will Amazon DAZN beim Bundesliga-Streaming etwa ganz ablösen? Der Marktführer beim Sport-Streaming hat jedenfalls andere Pläne und hat sich für die Zeit ab 2021 die Übertragungsrechte an 106 Spielen pro Saison gesichert. Es sieht ganz danach aus, dass DAZN für Fußballfans weiterhin die bessere Wahl ist.