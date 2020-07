Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 13.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Geschwindigkeitsmessung in der Sauterstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 13.07.2020 wurden zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Geschwindigkeitskontrollen in der Sauterstraße (Höhe Stadionbad) in Neustadt/Wstr. durchgeführt. In der dortigen Tempo 30-Zone wurden insgesamt 40 Fahrzeugführer/innen gemessen. Insgesamt 9 Fahrzeugführer/innen überschritten hierbei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h., sie wurden entsprechend kontrolliert und verwarnt. Der höchste gemessene Wert betrug 45km/h bei erlaubten 30 km/h.

Neustadt: Mehrere Geschwindigkeitsverstöße auf der B39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.07.2020 wurden zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B39 im Bereich des dortigen Sportplatzes Neustadt/Wstr.-Geinsheim durchgeführt. Insgesamt wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. 80 Fahrzeuge Fahrzeugführer/innen gemessen. Hierbei wurden 9 Fahrzeugführer/innen mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt, entsprechend kontrolliert und verwarnt. Der höchste gemessene Wert betrug 101km/h bei erlaubten 70km/h. Ein Fahrzeugführer überholte trotz bestehendem Überholverbot, ihn erwartet ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Meckenheim: Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Meckenheim (ots) – Am Samstag, 11.07., kurz nach 23.00 Uhr, meldete ein Zeuge, dass auf der K 10 zwischen der B 271/Anschlussstelle Ruppertsberg/Meckenheim und Meckenheim der Fahrer eines Pkw Audi in sehr auffälliger Fahrweise unterwegs sei. Unter anderem hätte der Fahrer bei Gegenverkehr bis auf eine Geschwindigkeit von 20 km/h abgebremst und sei fast in den Grünstreifen gefahren. Am Ortseingang Meckenheim sei er dann beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw komplett auf die Gegenfahrbahn gekommen. Auf Grund des abgelesenen Kennzeichens konnten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch kurze Zeit später den 52-jährigen Fahrzeughalter antreffen. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei auch um den Fahrzeugführer handelte. Bei der Kontaktaufnahme stellten die Beamten sofort Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,95 Promille. Der 52-jährige wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt zur Polizeiinspektion Haßloch verbracht. Neben einer Bestrafung wegen Trunkenheit im Verkehr muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. Glücklicherweise führten die ungewöhnlichen Fahrmanöver nicht zu Personen- oder Sachschäden, zumindest soweit der Polizei bisher bekannt.

Meckenheim: Sachbeschädigung an Pkw

Meckenheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, 12.07., gg. 00.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Haßloch eine Sachbeschädigung gemeldet. Eine Überprüfung vor Ort in Kombination mit den Angaben der Anruferin ergab, dass ein Pkw Fiat Tipo, der in der Eichengasse in Meckenheim abgestellt war, durch bislang unbekannte Täter beschädigt wurde. Genauer traten sie den linken Außenspiegel ab und zerkratzten den Kotflügel vorne links und die Fahrertür. Zeugen konnten zwei Männer im geschätzten Alter zwischen 18 und 20 Jahre beobachten, die zur genannten Zeit genau von dieser Stelle lachend davonrannten. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Niederkirchen, Haßloch: Verkehrskontrollen der Polizei

Niederkirchen – Haßloch (ots) – Am Montag, 13.07., wurden durch die Polizei mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Zunächst kontrollierten Beamte das Durchfahrtsverbot in der Verlängerung der Forster Straße in Niederkirchen, da die Strecke nach wie vor als „illegale Abkürzung“ zur gesperrten L 527 zwischen Niederkirchen und Deidesheim genutzt wird. Dabei wurden zwischen 09.15 und 11.00 Uhr 21 Verkehrsteilnehmer überprüft, von denen 5 keine Berechtigung zur Durchfahrt hatten und verwarnt wurden. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr wurde der Verkehr in der Pfaffengasse in Haßloch überwacht. Dabei musste bei 13 kontrollierten Verkehrsteilnehmern 1 Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht und 1 Verstoß gegen die Kindersicherungspflicht in Fahrzeugen festgestellt werden, die beide geahndet wurde. Schließlich wurden im Anschluss noch ein Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht im Lachener Weg (Hubertuskreisel) festgestellt und geahndet.

BAB 650: Bei Verkehrskontrolle Kokain aufgefunden

Ruchheim (ots) – Bei einer weiteren Verkehrskontrolle auf der A650, nach der Anschlussstelle Ruchheim in Richtung Bad Dürkheim, am 12.07.2020, um 07.45 Uhr, wurde ein 37-jähriger BMW-Fahrer überprüft. Bei dem Autofahrer wurden deutliche Anzeichen von Alkohol- und Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,11 Promille. Ein Drogenschnelltest konnte nicht durchgeführt werden. Jedoch wurden im Auto des 37-Jährigen eine geringe Menge Kokain aufgefunden. Dem 37-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zum Zwecke der Einziehung sichergestellt.

BAB 650: Unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein auf A650

Ruchheim (ots) – Am 12.07.2020, gegen 7 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Opel Corsa auf der A650 kurz nach der Anschlussstelle Ruchheim. Der 61-jährige Fahrer war bei der Kontrolle sichtlich nervös. Auf Verlangen händigte er einen griechischen Führerschein aus. Schnell war klar, dass es sich bei dem Dokument um eine Totalfälschung handelt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden deutliche Anzeichen von Drogeneinfluss bei dem Mann festgestellt. Ein Schnelltest verlief positiv auf Cannabis- und Amphetaminbeeinflussung. Dem 61-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit seinem Wagen wurde untersagt.