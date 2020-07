Karlsruhe – Größere Auseinandersetzung am Schloßvorplatz

Karlsruhe – In der Nacht auf Sonntag kam es auf dem Karlsruher

Schlossvorplatz zu einer zum Teil handfesten Auseinandersetzung, an der sich

mehrere Personen beteiligt haben sollen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich am späten Samstagabend eine

größere Studentengruppe auf dem Schlossvorplatz, um dort ein Gesellschaftsspiel

zu spielen. Ihre Fahrräder, Rucksäcke und Getränkekisten hatten Sie etwas

abseits abgestellt.

Gegen Mitternacht kam eine zweite Gruppe junger Männer und Frauen hinzu, die

zunächst das Spiel störten, dann aber vorerst weiterzogen. Nach kurzer Zeit

kehrte diese zweite Gruppe jedoch zurück und bediente sich an den abgestellten

Getränken und durchsuchte die Rucksäcke.

Als sie daraufhin von der Studentengruppe angesprochen wurden, reagierten diese

aggressiv und einige aus der Gruppe gingen auf die Studenten los. Hierbei kam es

zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Der genaue Tathergang ist jedoch noch

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Unmittelbar nach der Auseinandersetzung ergriffen die Tätern noch vor dem

Eintreffen der alarmierten Polizei die Flucht. Drei Täter konnten aber kurz

darauf von den Geschädigten in unmittelbarer Nähe identifiziert und von der

Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die drei Beschuldigten im Alter zwischen 18 und 19 Jahren werden sich nun wegen

gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe – (KA) Karlsruhe – 73-Jähriger wegen Verdacht des sexuellen

Missbrauchs an Kind in Haft

Ein 73-jähriger Deutscher steht im Verdacht, am Samstagnachmittag im Karlsruher

Stadtteil Rintheim ein siebenjähriges Mädchen zunächst in eine Tiefgarage

gelockt und dort unsittlich berührt zu haben. Zeugen beobachteten die Tat und

hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort fest. Die

Staatsanwaltschaft Karlsruhe erwirkte am Sonntagmittag beim zuständigen

Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

Ein Anwohner der Mannheimer Straße alarmierte um 15.08 Uhr die Polizei, nachdem

er gesehen hatte, wie ein älterer Mann an einem nahen Spielplatz zunächst

mehrere Mädchen ansprach und in der Folge das später geschädigte Kind von seinen

Spielgefährtinnen weglockte. In der Folge habe der Tatverdächtige das Mädchen an

der Hand gegriffen und in eine nahe Tiefgarage gezogen. Dort soll er dem Kind

unsittlich unter die Kleidung gegriffen haben. Mit weiteren Anwohnern eilte der

Zeuge den beiden in die Tiefgarage hinterher. Gemeinsam stellten sie den

73-Jährigen und übergaben ihn wenig später den alarmierten Polizeikräften. Der

Tatverdächtige und sein Opfer waren sich offenbar bekannt.

Der Festgenommene wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen.

Bereits im Jahr 2015 wurde der Mann wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes

rechtskräftig verurteilt.

Dr. Tobias Wagner, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Kai Lampe, Pressestelle

Karlsruhe – Polizei fahndet nach scheinbarer Entführung intensiv nach Opfer – Sachverhalt als Missverständnis geklärt

Karlsruhe – Die Karlsruher Polizei hat am Sonntagabend intensiv nach einer

unbekannten Frau gefahndet, die laut eines Zeugenhinweises kurz zuvor im Bereich

der Herrenstraße in ein rotes Auto geschoben und womöglich entführt wurde.

Letztendlich konnte der Sachverhalt als Missverständnis aufgeklärt werden.

Um 21.33 Uhr meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf ihre Beobachtung, wonach

eine Frau vor dem Amtsgericht Karlsruhe gegen deren Willen in ein rotes Auto

gezogen wurde. Dieses Auto sei dann durch die Unterführung am Schlossplatz

davongefahren. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte die Hinweisgeberin teilweise

ablesen.

Mit diesem Verdacht auf eine mögliche Entführung leitete die Polizei umgehend

Fahndungsmaßnahmen ein. Den Hinweisen folgend ergaben sich schließlich konkrete

Erkenntnisse auf einen Verbleib in Walzbachtal-Jöhlingen. Dort stellte eine

Streifenbesatzung des Polizeireviers Bretten zunächst den gesuchten roten PKW

fest und traf wenig später auch die angeblich entführte Frau an. Die Polizisten

ließen sich glaubwürdig versichern, dass es zu keiner Gewalttat gekommen war. Um

kurz nach 23.00 Uhr konnten die polizeilichen Einsatzmaßnahmen ohne den Verdacht

einer Straftat wieder beendet werden. Bei den vorherigen Suchmaßnahmen waren

fünf Polizeistreifenwagenbesatzungen von mehreren Dienststellen des

Polizeipräsidiums Karlsruhe eingesetzt.

Bretten – Zwei Brände in Brettener Innenstadt

Karlsruhe – Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen in der Innenstadt von

Bretten einen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro verursacht, indem er

gleich an zwei nahe beieinanderliegenden Örtlichkeiten Feuer legte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei setzte der Täter

vermutlich gegen 06:45 Uhr eine am Marktplatz vor einem Gebäude stehende

Klimaanlage in Brand. Von dort aus breiteten sich die Flammen bis an das Dach

des zurzeit unbewohnten Wohn- und Geschäftshauses aus, bevor der Brand nach etwa

20 Minuten Uhr von der durch Anwohner alarmierten Feuerwehr gelöscht werden

konnte.

Mutmaßlich direkt nach der ersten Brandlegung entzündete der Unbekannte zudem in

unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort das Textilnetz eines Baugerüstet in der

Weißhofer Straße. Hier wurde das Feuer rasch bemerkt und konnte von einer

Pflegedienstmitarbeiterin mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten gehen die Ermittler in beiden Fällen von

Brandstiftung aus. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in

Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Das Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz wurde bereits am 04. Juli 2020 durch

eine vorsätzliche Brandlegung beschädigt und ist seither unbewohnt. Der damalige

Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft und kommt daher für

die aktuellen Fälle nicht als Täter in Frage.

Karlsruhe – Unfall zwischen Pedelec- und Rollerfahrer

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt am Sonntagmittag ein 62-jähriger

Rollerfahrer, nachdem es in Karlsruhe Daxlanden bei einem Überholvorgang zum

Zusammenstoß zwischen dem Rollerfahrer und einem abbiegenden Pedelec-Fahrer kam.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 16-jährige

Pedelec-Fahrer gegen 12:20 Uhr die Straße „Am Anger“. Ihm folgte ein 62-jähriger

Rollerfahrer, der zum Überholen des Vorausfahrenden ansetzte. Auf Höhe der

Bahnhaltestelle Dornröschenweg wollte der 16-Jährige aber nach links in eine

Gasse abbiegen. Da er dies offenbar nicht ankündigte und auch nicht auf den

rückwärtigen Verkehr achtete, bog er nach links ab, wodurch es zum Zusammenstoß

mit dem Rollerfahrer kam. Durch die Kollision stürzte der Rollerfahrer zu Boden

und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war vor

Ort nicht erforderlich. Der 16-Jährige blieb unverletzt.

Beide Beteiligte müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Karlsruhe – Betrunkener Rollerfahrer prallt auf geparktes Fahrzeug

Karlsruhe – Ein Leichtverletzter sowie Sachschaden in Höhe von rund 1.500

Euro sind das Ergebnis eines alkoholbedingten Verkehrsunfalles, der sich am

Sonntagabend in Daxlanden ereignete.

Ein 64-jähriger Rollerfahrer war gegen 22.30 Uhr auf der Straße Kleiner Anger in

Fahrtrichtung Pappelallee unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung

fuhr er ungebremst auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Audi. Durch

den Aufprall stürzte der Unfallverursacher zu Boden und zog sich dabei leichte

Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten deutlichen

Alkoholgeruch bei dem 64-Jährigen wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von rund 1,2 Promille, weshalb sein Führerschein einbehalten

wurde. Der Mann musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Philippsburg – Betrunkener Randalierer wirft Gegenstände auf Straße

Karlsruhe – Am Samstagmorgen warf ein stark alkoholisierter Mann in

Philippsburg Gegenstände auf die Straße und gefährdete damit den Straßenverkehr.

Später randalierte er auch noch in der Wohnung seiner Mutter in

Oberhausen-Rheinhausen, die aus Angst ins Freie floh. Bei der Überprüfung seiner

Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein offener

Haftbefehl vorlag.

Gleich zweimal mussten Beamte des Polizeireviers Philippsburg am Samstagmorgen

zu einem volltrunkenen Randalierer ausrücken. Zunächst meldeten Zeugen gegen

07.00 Uhr, dass ein namentlich bekannter Bewohner der Rote-Tor-Straße in

Philippsburg lauthals aus dem Fenster schreien und Gegenstände, darunter ein

Gurkenglas, auf die Ortsdurchgangsstraße werfen würde. Die hinzugeeilten

Polizisten konnten den Störer beruhigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien

stellten sie fest, dass ein aktueller Haftbefehl gegen ihn bestand. Deshalb

nahmen sie den 34-Jährigen mit auf die Dienststelle. Nachdem seine Mutter die

fällige Geldstrafe für ihren Sohn bezahlt hatte, durfte dieser das Polizeirevier

in mütterlicher Obhut wieder verlassen.

Um 11.49 Uhr musste die Polizei dann erneut zu dem Unruhestifter ausrücken, weil

er nun in der Wohnung seiner Mutter in Oberhausen-Rheinhausen randalierte. Trotz

einer Atemalkoholkonzentration von über 2,1 Promille ließ sich der Mann nun

nicht mehr beruhigen und begegnete auch den Polizeibeamten sehr aggressiv.

Deshalb musste er den Rest des Tages in einer Ausnüchterungszelle verbringen.

Wegen der Gegenstände, die er am Morgen auf die Straße geworfen hatte, erwartet

den Tatverdächtigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Rheinstetten – Nach Absturz eines Kleinflugzeugs wird derzeit die Bergung der Wrackteile geplant

Rheinstetten – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Beim Absturz eines Ultra-Leichtflugzeugs am Sonntagabend in einem Waldgebiet bei

Rheinstetten wurden der 61 Jahre alte Pilot und ein 54-jähriger Passagier

getötet. Derzeit planen Polizei und Forstverwaltung den Abtransport der

Wrackteile.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat mittlerweile einen

Sachverständigen beauftragt, der in die weiteren Ermittlungen eingebunden wird.

Für heute ist eine weitere Begutachtung der Unglücksstelle angedacht. Um die

beschlagnahmten Wrackteile aus dem dicht bewaldeten Gebiet bringen zu können,

wird voraussichtlich unter Mitwirkung der Forstverwaltung ein Zugang für den

Abtransport geschaffen werden müssen. Der Sachschaden am Flugzeug wird derzeit

auf 50.000 Euro geschätzt. Geprüft werden muss auch, ob durch ausgelaufene

Betriebsstoffe Waldboden abgetragen werden muss.

Bei den beiden Getöteten handelt es sich um Brüder aus dem Ruhrgebiet. Sie waren

am Sonntagmorgen vom Heimatflughafen in Iserlohn-Rheinermark gestartet. Nach dem

geplanten Aufenthalt in Rheinstetten wollten sie am Abend wieder nach Iserlohn

zurückfliegen. Im laufenden Todesermittlungsverfahren haben Staatsanwaltschaft

und Kriminalpolizei Karlsruhe bislang keine Hinweise auf ein technisches

Versagen am Kleinflugzeug.

Malsch-BAB A5 – Motorradfahrer nach Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe – Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 57-jähriger

Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der

Bundesautobahn 5 bei Malsch zu. Der Motorradfahrer fuhr kurz vor 19.00 Uhr

hinter dem Pkw eines 28-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Süden.

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er auf den Pkw auf, kollidierte

anschließend mit der Betonschutzwand und stürzte. Nach einer Erstversorgung vor

Ort wurde der 57-jährige in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn musste kurzzeitig

voll gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme wurde der mittlere und linke

Fahrstreifen bis gegen 21.15 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000

Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet

haben. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon

0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Karlsruhe – Einen 56-jährigen Einbrecher konnte die Polizei am

Sonntagmorgen in Karlsruhe festnehmen. Der 56-Jährige hebelte ein Fenster eines

Anwesens in der Moltkestraße auf und durchsuchte im Anschluss das Erd- und

Kellergeschoß. Er verstaute Lebensmittel, Kleidung und kleine Wertgegenstände in

einem Rucksack. Beim Eintreffen der verständigten Streife versuchte er über den

Notausgang der Gebäuderückseite zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte er

eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der offensichtlich unter

Betäubungsmitteleinfluss stehende Beschuldigte wurde zur Wache gebracht. Nach

Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er in Gewahrsam

genommen.

Karlsruhe -28-jähriger Tatverdächtiger nach sexueller Nötigung gefasst

Karlsruhe – Nach der sexuellen Belästigung und Nötigung einer 23-Jährigen

am Sonntag gegen 04.20 Uhr auf dem Karlsruher Schlossvorplatz konnte die Polizei

bei der Fahndung einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Der bisher

polizeiliche unbekannte Mann räumte sein Verhalten ein und führte es auf seine

Alkoholisierung zurück.

Wie die Ermittlungen ergeben haben, saß die 23-Jährige am Brunnen des

Schlossvorplatzes und wollte offenbar den derzeit sichtbaren Kometen am

Nachthimmel beobachten. Dabei war sie von dem Mann angesprochen worden. Obwohl

sie ihr Desinteresse an ihm bekundet hatte, wurde er zudringlicher, hielt ihre

Arme fest und küsste sie. Mittels Abwehrversuchen konnte die junge Frau den

28-Jährigen zunächst auf Distanz bringen. Allerdings ging er dann erneut auf sie

zu und fasste ihr in den Schritt. Schließlich schrie ihn sein Opfer an und

konnte flüchten.

Die Geschädigte erstattete umgehend Anzeige beim nahegelegenen Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz und gab eine detaillierte Personenbeschreibung ab.

Schließlich kontrollierten zwei Streifen des Marktplatzreviers den Verdächtigen

anhand der guten Beschreibung gegen 05.00 Uhr in der Herrenstraße und nahmen ihn

vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen führt hierzu nunmehr das Fachdezernat

für die Bearbeitung von Sexualstraftaten der Karlsruher Kriminalpolizei.

Karlsruhe – Auf Motorroller telefoniert und aufgefahren

Karlsruhe – Ein 17-Jähriger war am Sonntag gegen 16.15 Uhr mit seinem

Motorroller auf der Rheinbrückenstraße unterwegs und telefonierte unterdessen.

Durch die Ablenkung fuhr er einem vorausfahrenden Pkw auf. Er und seine

16-jährige Sozia verletzten sich dabei so schwer, dass sie zur weiteren

Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurden und dort

behandelt werden mussten. Die 25-jährige Beifahrerin im Pkw trug indessen

leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Rheinstetten – Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs

Rheinstetten – Beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Sonntagabend in einem

Waldgebiet bei Rheinstetten wurden beide Insassen getötet. Die Unglücksursache

ist derzeit noch unklar.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen startete das Ultra-Leichtflugzeug gegen

18.10 Uhr vom Flugplatz in Rheinstetten-Forchheim. Aus noch ungeklärter Ursache

stürzte es unmittelbar danach in einem nahe gelegenen Waldgebiet ab. Durch den

Einsatz eines Rettungshubschraubers konnte die Unglücksstelle gegen 19.05 Uhr

zirka 800 Meter südlich von Karlsruhe-Oberreut ausgemacht werden. Diese wurde in

der Folge großflächig abgesperrt. Die beiden Insassen, ein 61-jähriger Pilot und

ein 54 Jahre alter Passagier kamen offenbar durch den Absturz ums Leben. Die

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde eingeschaltet. Die weiteren

Ermittlungen zum Unglück werden von der Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Dafür wurden auch die Trümmerteile des Flugzeugs beschlagnahmt.

Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Karlsruhe, elf der

Freiwilligen Feuerwehr Rheinstetten, zehn Rettungskräfte und rund 25

Polizeibeamte beteiligt.