Mannheim/ Innenstadt: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht Unfall

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen verursachte ein unter Alkoholeinfluss

stehender Autofahrer in der Innenstadt einen Verkehrsunfall. Der 44-jährige

Mercedes-Fahrer fuhr gegen 10.20 Uhr in die Breite Straße, in Richtung

Paradeplatz ein. Als er bemerkte, dass er falsch gefahren war, fuhr er rückwärts

aus der Fußgängerzone und kollidierte an der Kreuzung D1/N1 mit einem

ordnungsgemäß fahrenden VW. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mercedes-Fahrer wurde

eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Der Schaden an

beiden Fahrzeugen beträgt über 6.000 Euro.

Mannheim/Innenstadt: Unbekannter Täter schlägt Scheiben eines Fahrzeuges ein Auto – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter schlug zwischen Freitag, 13:30

Uhr und Samstag, 09:30 Uhr die Seitenscheiben der Fahrerseite, sowie die

Heckscheibe eines Mercedes ein, der im Quadrat B 5 geparkt war. Der entstandene

Schaden wird auf ca. 4000EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich unter Telefon 0621-12580 beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Mehrere Glasscheiben eingeschlagen – Zeugen gesucht

Mannheim – Am Sonntagmittag meldeten Zeugen mehrere zerstörte Glasscheiben

rund um das Quadrat L 5 – das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die

Ermittlungen aufgenommen.

An einem geparkten Pkw wurden demnach bis auf die Windschutzscheibe alle Fenster

eingeschlagen. An der Straßenbahnhaltestelle Universität wurde das Wartehäuschen

ebenfalls massiv beschädigt. Dem nicht genug, schlug der oder die Täter auch auf

einen Ticketautomaten ein, der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Zeugen, die Hinweise zu den oder dem unbekannten Täter/n geben können, werden

gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Beamten zu wenden.

Mannheim/Jungbusch: Unbeteiligter greift Polizeibeamte an und leistet Widerstand bei seiner Festnahme

Mannheim – Am Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, wurden Polizeibeamte des

Polizeireviers Mannheim-Innenstadt zu einem Körperverletzungsdelikt in den

Mannheimer Stadtteil Jungbusch gerufen. Während die Beamten den Sachverhalt

aufnahmen, zeigte sich ein 20-jähriger betrunkener Zaungast zunehmend aggressiv

und versuchte durch sein Verhalten die polizeiliche Maßnahme zu stören. Der

20-jährige ließ sich selbst durch seine Bekannten und polizeilichen Ansprachen

nicht beruhigen. Einem Platzverweis leistete er ebenfalls keine Folge, weshalb

er in Gewahrsam genommen werden sollte. Um dies zu verhindern warf der Störer,

ohne zu treffen, eine Bierflasche in Richtung der Beamten und beleidigte diese.

Danach versuchte er sich dem polizeilichen Zugriff zu entziehen und rannte

davon. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Beamten ihn einzuholen und

festzunehmen, wobei er sich den Beamten widersetzte. Hierbei wurden der

20-jährige und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Bei ihm konnte ein

Atemalkoholwert von 1,08 Promille festgestellt werden. Der 20-Jährige muss sich

nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand

gegen Polizeibeamte verantworten.