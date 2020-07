Wiesloch: Lange Ölspur verschmutzte Straßen in der Innenstadt, Verursacher unbekannt; Zeugen gesucht

wiesloch (ots) – Am Sonntagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, wurde in der Innenstadt

eine Ölspur festgestellt, die sich von der Ringstraße, in Höhe des

Feuerwehrhauses, über die Messplatzstraße bis zum Ortsausgang in Richtung

Frauenweiler hinzog. Dabei war die Fahrbahn zum Teil so stark verschmutzt, dass

sie nur von einer Fachfirma gereinigt werden konnte. Die Reinigungsarbeiten, die

sich bis kurz nach 19 Uhr hinzogen, wurden von einer Streife abgesichert.

Hinweise zum Verursacher der Ölspur liegen bislang noch nicht vor. Zeugen werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Umweltsünder entsorgen Heizöltanks / Zeugen gesucht!

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Laufe des Samstags, zwischen 11 und

18 Uhr entsorgten Unbekannte zwei ungereinigte Heizöltanks neben einem Feldweg

am Ortsausgang von Angelbachtal-Michelfeld. Es handelte sich um einen 2.000 L

mit Resten an Öl und Schlacke sowie einen 1.000 L Tank. Das umliegende Erdreich

wurde glücklicherweise nicht beeinträchtigt. Zeugen, die im relevanten Zeitraum

verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

diese Hinweise dem Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/690-0

mitzuteilen.

Reilingen: Schüler stürzt aus Fenster; Hintergründe noch unklar; Ermittlungen aufgenommen

Reilingen (ots) – Glück im Unglück hatte offenbar ein 8-jähriger Zweitklässler

am Montagvormittag. Der Junge stürzte kurz nach 10 Uhr beim Spielen aus einem

Fenster im 1. Obergeschoss einer Grundschule und zog sich zunächst unbekannte

Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Nach

derzeitigem Kenntnisstand soll der Junge leichtere Verletzungen haben, weshalb

er lediglich zur Beobachtung in der Klinik verbleibt.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der sich Junge gemeinsam mit mehreren

Schülern während einer Pause in einem Spielzimmer aufgehalten hatte, um dort zu

spielen.

Weshalb der Junge schließlich aus dem Fenster stürzte, ist Gegenstand der

weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Neckargemünd/B37/B45: Verkehrsrowdy gefährdet andere durch gefährliche Überholmanöver / Zeugen und Betroffene gesucht!

Neckargemünd/B37/B45 – Am Sonntagnachmittag kam es gegen 17:20 Uhr durch

einen schwarzen Porsche zu mehreren Überholmanövern im Bereich der B 37/B 45,

vermutlich zwischen Neckargemünd und Ziegelhausen. Die Überholmanöver könnten

sich möglicherweise auch bereits auf hessischer Gemarkung ereignet haben.

Aufgrund der riskanten Überholmanöver mussten mehrere Verkehrsteilnehmer stark

abbremsen und teilweise Vollbremsungen hinlegen. Das Polizeirevier

Heidelberg-Nord sucht daher Zeugen und Betroffene des Vorfalls und bittet diese,

sich unter der Rufnummer 06221/4569-0 zu melden.

Walldorf/BAB 5: Rauschgiftkurier wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von und des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Walldorf/BAB 5 – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde gegen einen 19-jährigen

Heranwachsenden Haftbefehl erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, unerlaubt

Betäubungsmittel in nicht geringer Menge in die Bundesrepublik Deutschland

eingeführt und damit Handel getrieben zu haben.

Der Beschuldigte verursachte am Freitag, den 10.07.2020, gegen 08:30 Uhr auf dem

Weg von der Schweiz nach Frankfurt auf einem Autobahnparkplatz der BAB 5 einen

Verkehrsunfall. In seinem Pkw stellten die Beamten des Verkehrskommissariats

Walldorf während der Verkehrsunfallaufnahme Marihuanageruch fest. Bei der

Durchsuchung des Fahrzeugs wurden im Kofferraum insgesamt knapp 20 kg Marihuana,

verpackt in Müllsäcken, gefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die Ermittlungsrichterin des

Amtsgerichts Heidelberg am 10.07.2020 Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen

Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Heranwachsende wurde anschließend in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Autoaufbrüche – Polizei sucht Zeugen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden

in Nußloch drei geparkte Fahrzeuge aufgebrochen. Auf dem öffentlichen Parkplatz

in der Nadlerstraße, in der Werderstraße und in der Dreikönigstraße wurden

geparkte Autos aufgebrochen. In allen Fällen wurden Brillen, Sonnenbrillen sowie

Bargeld aus den Fahrzeugen gestohlen.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe sowie der gleichartigen entwendeten

Gegenstände ist von einem Zusammenhang der drei Taten auszugehen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienlich Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Heidelberg-Südstadt: Verkehrsunfall mit Straßenbahn und Fahrradfahrer

Heidelberg-Südstadt – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer

und einer Straßenbahn kam es am frühen Montagmorgen in der Heidelberger

Südstadt. Eine Straßenbahn der Linie 23 war kurz nach fünf Uhr in der Rohrbacher

Straße in Richtung Leimen unterwegs. Ein31-jähriger Fahrradfahrer fuhr in

gleicher Richtung neben der Straßenbahn und kam aus bislang unklarer Ursache

nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Straßenbahn. Er stürzte auf

die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden

mussten. Bei der Befragung des 31-Jährigen bemerkten die Beamten Alkoholgeruch

in dessen Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1 Promille. Die

weiteren Unfallermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 29-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Montagmorgen versuchte sich ein

29-jähriger Autofahrer in Sinsheim durch Flucht einer Polizeikontrolle zu

entziehen. Durch eine Verkehrsteilnehmerin wurde der Polizei in Sinsheim kurz

nach Mitternacht ein rücksichtloser Autofahrer auf der B 292 zwischen Waibstadt

und Sinsheim gemeldet, der andere Autofahrer genötigt und behindert haben soll.

Das Fahrzeug konnte in Höhe der Mülldeponie in Autobahn fahrend, festgestellt

werden. Umgehend nahmen die Beamten die Verfolgung in Richtung Sinsheim auf.

Beim Erkennen des Polizeifahrzeugs wendete der Fahrer mehrmals verbotswidrig und

fuhr letztendlich in Richtung Sinsheim. Die Polizeibeamten folgten dem Fahrzeug

und gaben deutliche Haltesignale mit Leuchtschrift und Blaulicht. Der

29-Jähriger ignorierte jedoch die Aufforderungen und flüchtete mit einer

Geschwindigkeit von über 150 km/h in Richtung Autobahn. Die Beamten verloren das

Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen. Die Flucht endete schließlich an der

Autobahnzufahrt in Richtung Heilbronn, wo die Polizisten das Fahrzeug stark

beschädigt auf der Grünfläche neben der Autobahnzufahrt feststellten. Der Fahrer

befand sich noch im Fahrzeug und versuchte vergeblich, seine Flucht

fortzusetzen, was an dem stark beschädigten Fahrzeug scheiterte. Der Mann wurde

zunächst über Außenlautsprecher aufgefordert auszusteigen. Anschließend wurde er

direkt angesprochen. Alle Aufforderungen zum Aussteigen ignorierte der Mann.

Nachdem er deutlich sichtbar im Fußraum des Fahrzeugs herumhantierte, wurde der

Einsatz von Pfefferspray angedroht und auch durchgeführt. Danach konnte der

29-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Er hatte durch das Pfefferspray

Augenreizungen erlitten, die im Krankenhaus behandelt wurden. Alkohol- oder

Drogeneinfluss konnte bei dem Mann nicht festgestellt werden. Er war jedoch

nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, was nach eigenen Angaben der Grund für

seine Flucht war.

Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und

Teilnahmen an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Blumenkästen – Wer kann Hinweise geben?

Schöbrunn / Rhein-Neckar-Kreis – Gleich sieben bepflanzte Blumenkästen

wurden seit Dienstag, den 07.07.2020, in den Ortsteilen Allemühl und Haag von

einem bislang unbekannten Täter entwendet. Die Blumenkästen wurden im Rahmen der

Aktion „Unser Dorf wird schöner“ von der Gemeinde Schönbrunn aufgestellt. Die

ehrenamtlichen Helferinnen, die sich um die Bewässerung der städtischen

Bepflanzung kümmern, bemerkten das Fehlen der Kästen und erstatteten Anzeige

beim Polizeirevier Eberbach. In Haag wurden demnach zwei bepflanzte Kästen an

der Bushaltestelle Unter-Haag entwendet, in Allemühl insgesamt fünf Kästen in

der Pleutersbacher Straße. Es entstand ein Diebstahlsschaden von mehreren

hundert Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem oder der Täter geben können.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 06271 92100

an die Beamten zu wenden.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall, Motorradfahrer tödlich verletzt – Pressemitteilung Nr. 2

Heiligkreuzsteinach – Am Sonntagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, wurde ein

59-jähriger Motoradfahrer, auf der K 4122 zwischen Lampenhain und

Heiligkreuzsteinach, bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Nach derzeitigen

Ermittlungsstand befuhr ein 21-jähriger VW Fahrer, von Lampenhain herkommend,

die K 4122 in Richtung Heiligkreuzsteinach. An der Einmündung zur K 4123 bog er

nach links in Richtung Hilsenhain auf die K 4123 ab und missachtete hierbei die

Vorfahrt eines von links aus Richtung Hilsenhain kommenden 59-jährigen Suzuki

Fahrers. Dieser leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, kam jedoch zu Fall und

kollidierte mit dem abbiegenden VW. Für den 59-jährigen Motorradfahrer kam,

trotz eingeleiteter notfallmedizinischen Maßnahmen, jede Hilfe zu spät. Er erlag

noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 21-jährige

Unfallverursacher und seine ebenfalls 21-jährige Beifahrerin erlitten einen

Schock und wurden noch vor Ort seelsorgerisch betreut. Die K 4122 und K 4123

mussten für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 22.25 Uhr

gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Schaden an den

Fahrzeugen wird mit 11 500,- Euro beziffert. Der genaue Unfallhergang ist

derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Sachverhalts wurde ein

Sachverständiger hinzugezogen und die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden

sichergestellt.

Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall zwischen Motorradfahrer und PKW

Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis – Aktuell: Schwerer Unfall

zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW auf der L535 zwischen

Heiligkreuzsteinach und Unter-Abstein. Der Rettungsdienst ist mit einem

Großaufgebot sowie einem Hubschrauber vor Ort. Zu den genauen Hintergründen des

Unfalls können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.