Heidelberg-Kirchheim: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Heidelberg-Kirchheim – Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, entwendeten drei

Tatverdächtige aus einem Kellerabteil eines Wohnanwesens in der Schwetzinger

Straße zwei Fahrräder und wurden beim Verlassen des Anwesens von den beiden

Besitzern gestellt. Während zwei der Tatverdächtigen von der Örtlichkeit

flüchteten, blieb ein 38-jähriger Mann zurück und wurde der Polizei überstellt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd bezüglich der flüchtigen

Personen dauern an.

Heidelberg-Wieblingen: Mehrere Autos zerkratzt / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Wieblingen – Am Samstagabend wurden im Zeitraum von 19:30 Uhr –

19:50 Uhr vier Pkw zerkratzt, die im Feldweg „Pariser Weg“ geparkt waren. Der

oder die Unbekannte zerkratzten die Beifahrer-/ oder Fahrerseite der Pkw,

teilweise auf der gesamten Fahrzeuglänge. Täterhinweise liegen bislang nicht

vor.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zu dem Vorfall geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06221/3418-0

entgegengenommen.

Heidelberg: Vermisster Elias E. wohlbehalten aufgefunden – Fahndungsrücknahme

Heidelberg – Der seit 10.07.2020 vermisste Elias E. wurde am Montagmorgen

wohlbehalten aufgefunden. Mehrere Zeugen hatten den Vermissten in der

Straßenbahn in Heidelberg erkannt, sodass dieser schließlich nahe des

Hauptbahnhofs in Heidelberg angetroffen und in Gewahrsam genommen werden konnte.

Die polizeiliche Fahndung wird zurückgenommen.