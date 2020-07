Tierrettung Ringstr. Ecke Dürerstr.

Mitteilung: Durch Passanten

Beim Versuch eines Igels durch den Zaun einer Firma zu gelangen, blieb er mit seinem Körper stecken. Die Stacheln wirkten in beide Richtungen wie Widerhaken. Der Igel kam nicht mehr vor und nicht mehr zurück.

Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd schnitten mit einem Bolzenschneider die Gitterstäbe neben dem Tier ein und bogen sie zur Seite. Mit dem nunmehr geschaffenen Platz, konnte der Igel vorsichtig befreit werden. Eingeigelt ließ er seine Retter erst einmal abrücken. Der Einsatz war nach etwa 10 Minuten beendet.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der K 88 zwischen Neu-Bamberg und Tiefenthal gesucht

K 88 zwischen Neu-Bamberg und Tiefenthal

Am Freitag, 10.07.2020 gegen 07:30 Uhr kam es auf der K 88 zwischen Neu-Bamberg in Fahrtrichtung Tiefenthal zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Der 55 Jahre alte Unfallbeteiligte aus Tiefenthal war auf einer Geraden mit seinem PKW bereits ganz nach rechts gefahren um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Dieses verringerte nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nicht seine Geschwindigkeit und kollidierte mit dem linken Außenspiegel des 55-jährigen. Danach flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW (Kombi) der Marke Audi gehandelt haben, welcher die K 88 in Richtung Neu-Bamberg befahren hat. Das Fahrzeug ist anderen Verkehrsteilnehmern zuvor bereits wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug. Wer war zu o.g. Uhrzeit auf der K 88 zwischen Neu-Bamberg und Tiefenthal unterwegs und kann möglicherweise Angaben zu dem dunklen Kombi machen?

Unfallflucht in der Hauptstraße

Hackenheim

Am Freitag, 10.07.20, zwischen 12:30 Uhr und 21:00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer Mercedes der C-Klasse in der Hauptstraße, Höhe Hausnr. 10, in Hackenheim durch ein unbekanntes Fahrzeug an der linken PKW-Seite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Unfall mit Leichtkraftrad auf der L 237 zwischen Mandel und Sponheim – Zwei Jugendliche leicht verletzt

L 237 zwischen Mandel und Sponheim

Am 11.07.2020 gegen 18:20 Uhr befuhr ein 17 Jahre alter Fahrer aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich mit seinem Leichtkraftrad zusammen mit seinem 14 Jahre alten Sozius aus dem Landkreis Bad Kreuznach die L 237 von Mandel in Richtung Sponheim. Nach einer Linkskurve kommt der junge Mann zunächst vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kann das Leichtkraftrad aber ruckartig wieder in Richtung Fahrbahn steuern. Dennoch stürzt er aber letztendlich zusammen mit seinem Sozius auf den Asphalt. Beide Unfallbeteiligten werden bei dem Sturz zumindest leicht verletzt und in Krankenhäuser in Mainz und Bad Kreuznach verbracht. An dem Zweirad entsteht Totalschaden und es muss abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei Bad Sobernheim war zur Säuberung der Fahrbahn im Einsatz.

Fund von Weltkriegsmunition

Am Samstagnachmittag wurde bei landwirtschaftlichen Arbeiten in der Gemarkung Berschweiler bei Kirn eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg frei gelegt. Der Fundort lag weit außerhalb von bebautem Gebiet. Die ca. 20 Zentimeter große Granate wurde durch einen Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes aus Koblenz entfernt.

Korrekturmeldung zu Unfallort

Bruschied

Der am 11.07.2020 um 17.59 Uhr gemeldete Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer ereignete sich nicht in Berschweiler bei Kirn, sondern in der Gemarkung Bruschied. Wir bitten um Entschuldigung – Die Polizei.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Berschweiler bei Kirn

Am Samstagnachmittag befuhr eine dreiköpfige Motorradgruppe die L184 von Rudolfshaus in Richtung Bruschschied. Die beiden ersten Motorräder überholten vor einer Rechtskurve einen vorausfahrenden Pkw. Der Dritte aus der Gruppe hatte ebenfalls noch überholt, hiernach jedoch seinen Geschwindigkeitsüberschuss falsch eingeschätzt. Deswegen kam der 67-jährige Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in der sich anschließenden Rechtskurve zu Fall und rutschte mit seinem Krad unter der Leitplanke durch. Er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

Beinaheunfall im Begegnungsverkehr, Zeugenaufruf

Bad Sobernheim

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 41 in Höhe Bad Sobernheim, Fahrtrichtung Kirn zu einem Beinahezusammestoß im Begegnungsverkehr. Nach bisherigen Zeugenangaben lenkte der Fahrer eines weißen Fiat Punto sein Fahrzeug mehrfach über die Fahrbahnmitte hinaus. Kurz nach der Abfahrt Bad-Sobernheim-Mitte sah sich der Fahrer eines entgegenkommenden dunklen Pkw gefährdet und musste nach rechts auf den Randstreifen ausweichen um einen Zusammenprall beider Fahrzeuge zu verhindern. Der in Kirn wohnhafte Fiat-Fahrer konnte ermittelt werden. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen und insbesondere den bislang nicht bekannten Fahrer des dunklen Pkw, sich zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Kirn

In der Zeit zwischen dem 09.07.2020, 15:00 Uhr und dem 10.07.2020, 16:30 Uhr kam es in der Straße „Meckenbacher Weg“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich streifte ein LKW beim Vorbeifahren in Richtung der B41 die Steinmauer eines Einfamilienhauses. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 06752-156-0 zu melden.