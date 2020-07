Beschädigte Glasüberdachung der AfD-Außenstelle

Worms (ots) – Im Zeitraum zwischen 10.07.2020 und 11.07.2020 kam es durch bisher

unbekannte Täter zu einer Beschädigung der Glasüberdachung der AfD-Außenstelle

Worms. Die Beschädigung wurde durch das Werfen mehrerer Steine verursacht. Die

Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

91-jährige Vermisste tot aufgefunden

Eich (ots) – Am Sonntag, den 12.07.2020 wurde die 91-jährige Bewohnerin des

Altenpflegezentrums in Eich durch dieses als vermisst gemeldet. Nach intensiven

Suchmaßnahmen in und um Eich konnte die Vermisste letztlich in einem in der Nähe

des Altenpflegezentrums befindlichen, nicht abgeernteten Getreidefeld durch den

Polizeihubschrauber aufgefunden werden. Von den Rettungskräften vor Ort konnte

nur noch der Tod festgestellt werden. Die Ermittlungen über die genauen Umstände

dauern an.

Brand von Getreidefeldern

Worms (ots) – Am späten Freitagabend gegen 22:35 Uhr kam es in Worms- Herrnsheim

zum Brand mehrerer, abgeernteter Felder. Insgesamt können drei Brandherde

festgestellt werden. Diese verteilen sich in dem Bereich zwischen Hessenweg,

Fahrweg, L425 sowie Herrnsheimer Klauern Der Flächenbrand wurde durch die

Berufsfeuerwehr Worms, die freiwillige Feuerwehr Worms- Herrnsheim sowie die

freiwillige Feuerwehr Worms- Abendheim gelöscht.

Etwas später, gegen 22:55 Uhr kam es zwischen Worms-Wiesoppenheim und

Worms-Weinsheim zu einem Flächenbrand eines Getreidefeldes. Das Feuer, welches

sich auf einem ca. 300×50 m großen, abgeernteten Getreidefeld und einem ca. 5×1

m großen Stück eines noch nicht abgeernteten Getreidefeldes ausbreitete, wurde

durch die Feuerwehr gelöscht.

Hinweise auf einen Verursacher bestehen derzeit noch nicht.