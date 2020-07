Spiegel abrasiert und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am

Samstag eine Unfallflucht klären. Der 26-Jährige war gegen 13.15 Uhr durch die

Danziger Straße gefahren und hatte beobachtet, wie der Fahrer des Wagens vor ihm

im Vorbeifahren einen geparkten Pkw streifte und dabei dessen Außenspiegel

„abrasierte“. Trotz der Kollision setzte der Mann am Steuer seine Fahrt einfach

fort. – Der Zeuge folgte ihm und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten

den verantwortlichen Fahrer wenig später in Morlautern stellen. Gegen den

19-Jährigen wird nun wegen Fahrerflucht strafrechtlich ermittelt. |cri

Mountainbike geklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein Mountainbike ist am Wochenende in der Schoenstraße

gestohlen worden. Unbekannte Täter rissen sich das Fahrrad in der Zeit zwischen

Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagmittag, 13.15 Uhr, unter den Nagel. Das Rad

war in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 26 abgestellt.

Es handelt sich um ein Mountainbike mit schwarzem Rahmen und den gelben

Schriftzügen „18 Speed“ und „Extreme“. Es hat einen schwarzen Sattel mit gelben

Streifen.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer das Fahrrad an sich genommen hat,

oder die wissen, wo es jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Mutmaßlichen Einbrecher eingesperrt

Kaiserslautern (ots) – Ein 27-Jähriger hat in der Nacht zum Montag in der

Stiftswaldstraße einen mutmaßlichen Einbrecher entdeckt und im Keller

eingesperrt. Der Verdächtige flüchtete später durch ein Kellerfenster.

Kurz nach 2 Uhr war der Bewohner eines Mehrfamilienhauses heimgekommen. Weil er

im Keller Licht bemerkte, schaute er nach. Dort entdeckte er einen fremden Mann.

Der 27-Jährige überprüfte daher seinen Kellerraum und musste feststellen, dass

sein E-Bike fehlte. Es wurde gestohlen. Der 27-Jährige alarmierte die Polizei,

nicht jedoch, ohne vorher den Unbekannten im Keller einzuschließen. Als die

Polizei eintraf war der mutmaßliche Dieb bereits geflohen. Er kletterte durch

ein Kellerfenster ins Freie. Die Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise.

Wem ist zwischen 2 Uhr und 3 Uhr in der Stiftswaldstraße ein etwa 1,85 Meter

großer Mann aufgefallen? Der Verdächtige war mit einem grauen Kapuzenpullover

bekleidet. Wer kann Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben? Es handelt sich um

ein Pedelec der Marke Ancheer. Es hat einen schwarz/türkisfarbenen Rahmen.

Außerdem fehlt ein sogenanntes Paintball-Gewehr aus dem Keller.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Trunkenheitsfahrten verhindert

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Trunkenheitsfahrten hat die Polizei am Sonntag im

Stadtgebiet verhindert. Am frühen Morgen entdeckte eine Streife in der

Bismarckstraße einen jungen Mann, der dort in einem Auto saß. Bei einer

Kontrolle des 20-Jährigen kurz vor 6 Uhr stellten die Beamten fest, dass der

junge Mann nach Alkohol roch – ein Atemtest zeigte einen Wert von 0,4 Promille.

Da für den Fahrer noch die Null-Promille-Grenze gilt, wurden seine

Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt, um zu verhindern, dass er

alkoholisiert losfährt.

Keine halbe Stunde später hatte es eine Streife in der Berliner Straße mit einem

44-jährigen Autofahrer zu tun, der ebenfalls eine Alkoholfahne hatte. Ein

freiwilliger Test bescheinigte ihm einen Pegel von 0,45 Promille. Dem Mann wurde

die Weiterfahrt untersagt und die Schlüssel präventiv sichergestellt.

Am Sonntagnachmittag wurden Polizeibeamte in der Königstraße auf einen

amtsbekannten Mann aufmerksam, der ein Fahrrad bei sich hatte. Die Kontrolle des

45-Jährigen zeigte, dass er deutlich alkoholisiert war – ein erster Test vor Ort

zeigte einen Wert von 0,9 Promille. Um zu verhindern, dass er mit dem Fahrrad

fährt, wurde mit Einverständnis des 45-Jährigen die Luft aus den Reifen

gelassen. – Er schob sein Rad nach Hause… |cri

Zigarettenautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben zwischen Donnerstag und Sonntagnachmittag in

Morlautern einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Unbekannte stahlen die

Geldkassette. Der Automat steht an der Bushaltestelle „Morlautern Kirche“ in der

Neue Straße. Der Schaden am Automat dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die

Polizei bittet um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer

hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

E-Scooter ohne Kennzeichen – Fahrer unter Drogen

Kaiserslautern (ots) – Weil an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen

angebracht war, hat eine Polizeistreife in der Nacht zu Montag den Rollerfahrer

gestoppt. Wie sich herausstellte, war der 24-Jährige mit seinem eigenen

E-Scooter unterwegs; eine Versicherung hatte er für das Gefährt nicht

abgeschlossen.

Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss

steht. Darauf angesprochen, gab der 24-Jährige zu, Cannabis konsumiert zu haben.

Der junge Mann wurde daraufhin durchsucht. Dabei kamen ein Joint, eine

abgebrochene Zigarette sowie ein Döschen mit einem Brocken Cannabis zum

Vorschein.

Sowohl der Roller als auch die Drogen wurden sichergestellt. Der 24-Jährige muss

jetzt mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens

unter Drogeneinfluss sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

|cri

Vier Anzeigen auf einen Streich

Kaiserslautern (ots) – Über Notruf wurde der Polizei in der Nacht zu Sonntag

eine Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen in der Pariser Straße

gemeldet. Dabei seien auch Baseball-Schläger im Spiel.

Eine Streife rückte sofort aus und traf an der genannten Adresse zwei Männer vor

dem Haus an, drei weitere hielten sich in dem Anwesen auf. Sie berichteten, dass

der Streit mit den beiden Männern, die sich jetzt vor dem Anwesen aufhielten,

bereits am Samstagabend begonnen habe.

Jetzt – Stunden später – seien sie plötzlich an der Wohnung aufgetaucht und

hätten unvermittelt die Tür eingetreten. Einer der beiden Männer habe einen

Holzschläger in der Hand gehabt und damit gedroht, diesen einzusetzen. Im

weiteren Verlauf des Streits habe der Begleiter des Mannes einem anderen mit der

flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Gegen den 19-Jährigen wird wegen

Körperverletzung ermittelt.

Der mutmaßliche Haupttäter, ein 21-Jähriger aus dem Landkreis, stand erheblich

unter Alkoholeinfluss. Laut Schnelltest hatte er 2,6 Promille. Auf ihn kommen

Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und

Sachbeschädigung zu. Weil er außerdem im Verdacht steht, in diesem Zustand Auto Kaiserslautern/Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am

Samstagnacht aus dem Verkehr gezogen. Der Mann im Alter von 42 Jahren war gegen

21 Uhr im Bereich Eselsfürth unterwegs. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer

bemerkte den in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer. Er wurde anschließend durch

die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten bei ihm eine

Atemalkoholkonzentration von 2,84 Promille feststellen. Der Fahrer wurde zur

Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll

Aufschluss über die genaue Alkoholkonzentration geben. Der Fahrradfahrer blickt

einem Strafverfahren entgegen. /en

Auto landet im Garten

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In Queidersbach hat es in der Nacht

von Samstag auf Sonntag gekracht. Kurz nach Mitternacht kam es in der

Hauptstraße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Weil die beiden

Fahrer widersprüchliche Angaben machten, wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Seinen ersten Ermittlungen zufolge dürfte es zu dem Unfall gekommen sein, als

die beiden Fahrzeuge nebeneinander her fuhren.

Demnach fuhren beide Wagen in Richtung Landstuhl und stießen aus noch nicht

geklärter Ursache seitlich gegeneinander. Dadurch verlor der Fahrer des rechts

fahrenden Autos die Kontrolle über seinen Pkw – er kam von der Fahrbahn ab,

durchbrach einen Zaun und landete im Garten eines Anwesens, wo er zum Stillstand

kam.

Der 32-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt; er klagte über

Atembeschwerden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Fahrer des

anderen Wagens blieb unverletzt. Ersten Atemtests zufolge war bei dem Unfall

kein Alkohol im Spiel.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt und für weitere Untersuchungen

sichergestellt. Die Hauptstraße musste während der Unfallaufnahme komplett

gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Autos beschädigt – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mehr als tausend Euro Schaden haben

Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in der Rhein-Ruhr-Straße verursacht. Sie

beschädigten an mindestens vier geparkten Autos Außenspiegel. Die Polizei

ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruch in Tankstelle

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Montag

in der Lauterstraße in eine Tankstelle eingebrochen. Die Diebe brachen die

Eingangstür auf. In dem Verkaufsraum machten sie sich an Zigaretten zu schaffen.

Die Einbrecher legten mehrere Stangen zum Abtransport bereit. Die Polizei

vermutet, dass die Diebe gestört wurden und ohne Beute flüchteten. Die Beamten

bitten um Hinweise. Wem sind am Wochenende Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss verhindert

Zweibrücken (ots) –

Zeit: 12.07.2020, 15.56 Uhr

Ort: Zweibrücken, Landauer Straße

SV: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 19-jährigen

Pkw-Fahrer festgestellt, dass dieser zusammen mit einer weiteren

Person einen Joint geraucht hatte. Da dies vor Fahrtantritt

geschehen war, wurde die Fahrt unterbunden. Bei den beiden

kontrollierten Personen konnte noch jeweils eine Kleinmenge Marihuana

sichergestellt werden. Strafanzeigen nach dem BtMG wurde erstattet.

| pizw

Mit Schreckschusspistole geschossen

Otterberg (ots) – Ein 30-Jähriger wird verdächtigt, am frühen Sonntagmorgen

mehrmals mit einer Schreckschusswaffe geschossen zu haben. Der Polizei wurde um

3 Uhr ein Streit in Kirchstraße gemeldet. Danach habe es laut geknallt. Ein Mann

in einem weißen Pullover und mit einem schwarzen Rucksacke rannte weg. Später

stellte ein Zeuge Patronenhülsen auf der Straße fest. Als mutmaßlicher Schütze

und Beteiligter des Streits konnte ein 30-Jähriger ermittelt werden. Er wurde in

seiner Wohnung in Otterberg angetroffen. Die Wohnung wurde auf richterliche

Anordnung hin durchsucht. Die Polizei fand bei dem Verdächtigen eine

Schreckschusspistole, Platzpatronen, einen verbotenen Schlagring und einen

Teleskopschlagstock. Außerdem stellten die Beamten geringe Mengen Marihuana und

Amphetamin sicher. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, gegen das Waffengesetz und

gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

|erf

Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden

Hauenstein (ots) – In der Nacht zum Sonntag, den 12.07.2020 gegen 02:00 Uhr

wurde ein 24-jähriger Fußgänger aus dem Kreis Südwestpfalz in der Landauer

Straße in Hauenstein einer Personenkontrolle unterzogen. Da der junge Mann in

der Vergangenheit bereits schon einmal wegen Betäubungsmitteln aufgefallen ist,

wurde er durch die eingesetzten Beamten durchsucht. Hierbei konnten wiederum

eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin aufgefunden werden. Gegen den Mann

wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

Rettungshubschrauber im Einsatz

Hauenstein, Radweg Dicke Eiche (ots) – Am Samstagabend des 11.07.2020 gegen

20:00 Uhr stürzte eine 54-jährige Frau aus dem Kreis Südwestpfalz nach einem

Besuch des Wanderheims Hauenstein auf dem Weg zu ihrem Fahrrad auf den Boden.

Hierbei verletzte sich die Frau derart am Kopf, dass sie mit dem

Rettungshubschrauber ins Klinikum abtransportiert werden musste.

Lebensbedrohliche Verletzungen liegen nicht vor. /pidn

