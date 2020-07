Schüsse am Aschenberg – eine Person verletzt

Fulda

Wie bereits berichtet, vernahmen Anwohner in der Nacht zu Sonntag (12.07.) gegen Mitternacht in der Arleser Straße und der Erfurter Straße auf dem Fuldaer Aschenberg mehrere Schüsse im dortigen öffentlichen Bereich und alarmierten die Polizei. Die unmittelbar vor Ort entsandten Streifen stellten eine offensichtlich stark alkoholisierte und aggressive männliche Person fest, die durch einen der Schüsse verletzt worden war. Der 36jährige Geschädigte aus Fulda wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen (Verletzung an der Hand) in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda stellte sich heraus, dass der Mann sich im Rahmen eines Beziehungsstreits selbst aus Versehen mit der Schusswaffe verletzt hatte.

Nach einem vorausgegangenen Streit in einer Wohnung in der Erfurter Straße, konnte eine anwesende Freundin den 36-jährigen Fuldaer dazu überreden sich „an die frische Luft“ zu begeben. Dort schoss er aus unbekannten Gründen mit einer mitgeführten Schusswaffe mehrmals in die Luft. Kurz darauf wollte er der Frau zeigen, dass er nun zur Vernunft gekommen sei und entnahm das Magazin. Um zu demonstrieren, dass von der Schusswaffe keine Gefahr mehr ausgehe, hielt er sich diese im Anschluss an die linke Hand und drückte ab. Was er nicht wusste, im Patronenlager befand sich noch eine Patrone. Es löste sich ein Schuss, der den 36-Jährigen an der linken Hand verletzte.

Die Schusswaffe wurde mittlerweile sichergestellt.

Der Mann gab im Nachhinein an, dass er nie vor hatte, sich selbst oder jemand anderen mit der Waffe zu verletzten.

Der 36-jährige Fuldaer muss sich nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Vermisstenfahndung

In Breitenbach am Herzberg – Oberjossa hat sich heute um 12.15 Uhr der 52 jährige Jörg SCHUHMANN aus seiner Betreuungseinrichtung entfernt. Herr SCHUHMANN ist geistig beeinträchtigt und wird vermutlich versuchen öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Herr SCHUHMANN ist 178 cm groß, leicht korpulent, hat eine Halbglatze und trägt ein blau/grünliches Poloshirt.

Hinweise bei Sichtung der Person bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621 / 9320 oder jede andere Polizeidienststelle.

Schottersteine – zuerst auf die Gleise gelegt, danach Zug beworfen

Oberhaun (Kreis Hersfeld Rotenburg) – Zwei 12-Jährige haben am Freitag

(10.07.20) in der Nähe der Ortschaft Oberhaun Schottersteine auf die Bahngleise

gelegt. Ein mit Neuwagen beladener Güterzug konnte nicht rechtzeitig bremsen und

überfuhr die aufgelegten Steine. Ein Zeuge gab gegenüber der Bundespolizei Fulda

an, dass er die Jugendlichen gegen 21:45 Uhr beobachtet hätte, wie diese die

Steine auf die Gleise gelegt haben. Ebenfalls konnte er sehen, wie die beiden

Schüler den durchfahrenden Zug mit Schottersteinen bewarfen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Am Zielbahnhof in München wurde der betroffene

Zug überprüft. Es konnten keine Beschädigungen am Zug oder der Ladung

festgestellt werden.

Die Bundespolizei in Kassel hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines

„Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“ eingeleitet.

Sicherheitshinweis der Bundespolizei

Das Auflegen von Gegenständen auf die Schienen erfordert immer, dass Personen

sich auf die Gleise begeben. Dies ist lebensgefährlich und auch verboten. Züge

können durch das Überfahren von Gegenständen entgleisen oder es entstehen

Schäden, die erst Wochen später zu Unfällen führen können. Solche Handlungen

haben in der Regel strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen. Neben einem

Strafverfahren müssen die Verursacher auch mit Schadenersatzansprüchen durch das

Eisenbahnverkehrsunternehmen oder Privatpersonen rechnen.

Nach Verfolgung drei Männer festgenommen

Vogelsbergkreis

Gemünden (Felda) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Bedrohung durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Alsfeld am vergangenen Donnerstag (09.07.) eine Wohnung in Gemünden, nahmen nach einem Fluchtversuch drei Männer fest und fanden Beweismittel für weitere Straftaten.

Als die Ermittler vor dem entsprechenden Haus vorfuhren, um den vom Amtsgericht Gießen erlassenen Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken, näherte sich ein Opel Corsa mit gestohlenem Kennzeichen. Im Fahrzeug saßen neben dem 23-jährigen Gemündner, bei dem durchsucht werden sollte, ein 30-jähriger Mann aus Münsterappel und ein 22-jähriger Offenbacher.

In dem Moment als die drei Männer die Polizisten erblickten, ergriffen sie unverzüglich die Flucht in Richtung Nieder-Gemünden. In einer dortigen Feldgemarkung kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verunfallte. Die Insassen flüchteten zu Fuß und wurden kurze Zeit später durch Beamte der Vogelsberger Kriminalpolizei festgenommen.

Wie sich später herausstellte besaß der Autofahrer aus Münsterappel keine Fahrerlaubnis und stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

Im Rahmen der späteren Wohnungsdurchsuchung und weiterer Ermittlungen konnten Beweismittel für die anlassgebende Bedrohung aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Trio für weitere Straftaten im Bereich der Polizeidirektion Vogelsberg verantwortlich gemacht werden kann. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an.

Die drei Männer wurden am dem Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Alsfeld vorgeführt. Nach dem Erlass von Untersuchungshaftbefehlen, wurden sie in verschiedene hessische Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Versuchter Einbruch in Hotel

Fulda – Am frühem Freitagmorgen (10.07.), gegen 4:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Hotel in der Leipziger Straße einzubrechen. Die Täter wollten durch ein Fenster ins Gebäude eindringen und wurden dabei bemerkt. Daraufhin flüchteten sie auf ihren Mountainbikes und hinterließen 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch Baucontainer

Fulda – Zwischen Donnerstagabend (09.07.) und Freitagmorgen (10.07.) brache Unbekannte in der Bonifatiusstraße im Ortsteil Pilgerzell in einen Baucontainer ein und stahlen Werkzeug unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Fulda – Unbekannte stahlen am Samstagnachmittag (11.07.) im Zieherser Weg ein blaues Trekkingrad der Marke Stevens. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss an ein Geländer hinter der Richthalle angeschlossen und hatte einen Wert von 1.600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Vogelsbergkreis

Lauterbach – Zwischen Dienstagmittag (07.07.) und Donnerstagmorgen (09.07.) stahlen Unbekannte in der Schlitzer Straße ein Mountainbike. Das grau-grüne Fahrrad der Marke Cube stand im Hinterhof eines Wohnhauses und hatte einen Wert von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Bad Hersfeld – Samstagnacht (11.07.), gegen 03:30 Uhr, stahlen Unbekannte im Fichtenweg einen roten Roller mit dem Kennzeichen 159 LNR. Das Zweirad der Marke Kwang Yang parkte am Straßenrand und hatte einen Wert von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto zerkratzt

Rotenburg a.d. Fulda – Am Donnerstag (09.07.) zerkratzten Unbekannte in der Dickenrücker Straße den Lack eines grauen Kia und verursachten 2.500 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gartenhütte und Fahrraddiebstahl

Bebra – Am frühen Freitagmorgen (10.07.) versuchten Unbekannte in eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in der Heidaustraße einzubrechen. Als dies misslang stahlen die Täter ein auf dem Grundstück stehendes Fahrrad. Es entstand circa 200 Euro Gesamtschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Maschendrahtzaun erheblich beschädigt und geflüchtet

Am Wochenende vom 10./12.07.2020, ereignete sich auf der B 84, kurz nach dem Ortsgang Rasdorf in Fahrtrichtung Buttlar ein Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht. Aus unbekannter Ursache kam ein Pkw, Audi, dunkelblau, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und überfuhr einen Maschendrahtzaun auf einer Länge von 14 m. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Augrund der aufgefundenen Fahrzeugteile muss es sich um einen Audi handeln. Die Schadenshöhe an dem Zaun beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Sollten sich Augenzeugen finden, so werden diese gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

„Verkehrsunfallflucht in Eichenzell – zuerst PKW und Stromkasten beschädigt, dann geflüchtet „

Ein 25 – jähriger PKW-Fahrer aus Eichenzell sorgte in Löschenrod für Aufsehen, als er mit seinem PKW unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abkam und einen geparkten PKW sowie einen Stromverteilerkasten beschädigte.

Der 25-Jährige befuhr mit seinem PKW am Samstag, den 11.07.2020 gegen 03:30 die Straße „Am Krautgarten“ in Eichenzell – Löschenrod in Richtung Sportplatz. In Höhe der Hausnummer 31 kam der PKW-Fahrer dann nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW, wodurch sich beide Frontairbags im Verursacherfahrzeug öffneten. Aufgrund dessen verlor der Fahrer gänzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach kurzer Fahrt über den dortigen Gehweg gegen einen Stromverteilerkasten.

Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und ließ sein Fahrzeug zurück, als durch die Unfallgeräusche aufmerksam gewordene Anwohner auf die Straße eilten. Im Nachgang konnte der Fahrer jedoch schnell ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben.

An beiden PKW`s und dem Stromverteilerkasten entstand erheblicher Sachschaden – geschätzt 6700 EUR.

„Wegen Alkohol nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und 3 geparkte PKW beschädigt“

Am Freitag, den 10.07.2020 befuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Alsfeld gegen 23:15 Uhr die Magdeburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und kam wegen Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem geparkten PKW, der durch die Wucht des Aufpralls gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge gedrückt wurde. Als die Streife der Polizei eintraf, stellte sie fest, dass der Unfallfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen angeordnet.

Insgesamt entstand an den 4 beteiligten Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden von 11.500 EUR.

„Nicht angeschnallter PKW-Fahrer flüchtet vor der Polizei und liefert sich mit dem Streifenwagen ein Rennen – hierbei gefährdet er andere Verkehrsteilnehmer“

Ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Fulda kam am 10.07.2020 gegen 10:45 Uhr einer Streife der Polizei in der Ketteler Straße in Fulda entgegen, nachdem er aus der Carl-Schurz-Straße nach links in diese mit Fahrtrichtung Haimbacher Straße eingebogen war. Die Streife erkannte, dass der Mann keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und deutete ihm anzuhalten. Stattdessen jedoch gab dieser Gas und überholte einen vor ihm fahrenden BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit und trotz Gegenverkehrs. Hierbei gefährdete er sowohl die Insassen des überholten BMW als auch die des entgegenkommenden PKW`s. Die Fahrer dieser Fahrzeuge konnten nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen nach rechts einen Unfall verhindern. Die Streife folgte dem flüchtenden PKW des 37-Jährigen, der sich im weiteren Verlauf ein Rennen mit dem Polizeifahrzeug lieferte und hierbei ein kurzes Stück über einen Fahrradweg in die Herbsteiner Straße fuhr. Dort stellte der 37-Jährige sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß weiter. Allerdings konnte er nach kurzer Nacheile durch die Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden. Alkohol spielte bei dieser Tat keine Rolle.

Folge dieser unüberlegten Aktion des Mannes: eine Strafanzeige wegen verbotenen Fahrzeugrennens und Straßenverkehrsgefährdung verbunden mit der Sicherstellung seines Führerscheins.

Zeugen gesucht! 450,- Euro Fremdschaden

Am Freitag, dem 10.07.2020 in der Zeit von 23.00 Uhr bis 01.10 Uhr parkte ein 29-jähriger Mann aus Fulda seinen PKW, einen blauen Toyota Auris, ordnungsgemäß in Fulda in der Bonifatiusstr. 2 auf dem dortigen Parkplatz. Als 29-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er an seinem PKW einen Schaden im hinteren linken Stoßstangenbereich feststellen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine „Verursacherin“ gehandelt haben muss. Diese hinterließ zwar eine schriftliche Nachricht mit einer Entschuldigung am PKW des 29-Jährigen, ihre aufgeschriebene Handynummer war jedoch unvollständig bzw. fehlerhaft. Anschließend entfernte sich die unbekannte Verursacherin von der Unfallstelle.

Am PKW des 29-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese können sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105 0 melden.

Unfallflucht am Bootshaus Bad Hersfeld

Beim Ausparken beschädigte ein neunzehnjähriger Haunecker am Freitagabend mit seinem Golf einen geparkten Seat Leon neben einer Gaststätte auf der Unteraue. Um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.750 Euro kümmerte sich der Verursacher jedoch nicht, sondern entfernte sich ebenso rasch, wie auch unerlaubt von der Unfallstelle. Der Aufmerksamkeit von Zeugen ist zu verdanken, dass die Polizei noch am gleichen Abend den Verursacher ermitteln konnte. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

Unbekannter rammt Ampel am Schillerplatz Bad Hersfeld – In der Nacht von Freitag aus Samstag, etwa um Mitternacht, rammte ein Pkw die Ampelanlage am Schillerplatz. Diese wurde durch den Zusammenprall erheblich beschädigt. Der oder die Fahrerin des Unfallwagens entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt und in unbekannte Richtung. An der Ampel entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Ford, der ebenfalls erheblich beschädigt sein muss. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621 / 932-0 zu melden.