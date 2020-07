Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Speyer (ots) – Leichte Verletzungen und einen Gesamtschaden von circa 7.000 EUR ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitagnachmittag 09.07.2020 gegen 16:47 Uhr. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Konflikt zwischen 2 PKW-Fahrern. Eine 40-jährige PKW Lenkerin wollte den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren und ein 20-jähriger PKW Lenker wollte im Kreuzungsbereich links abbiegen.

Bei der Kollision im Kreuzungsbereich verletzte sich die 40-jährige PKW Lenkerin leicht und wurde in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Die Fahrzeuge beider Beteiligter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei muss nun klären, wie es trotz Ampelanlage zu dem Konflikt kam. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Speyer-Grüner Winkel (ots) – Zu einem Vorfahrtskonflikt zwischen einer 43-jährigen PKW Lenkerin und einem 85-jährigen Fahrradfahrer kam es am Samstagmorgen 11.07.2020 gegen 09:20 Uhr. Die PKW-Lenkerin befuhr die Straße Grüner Winkel in Richtung Eselsdamm. Da sich im Kreuzungsbereich Grüner Winkel/Eselsdamm (rechts vor links) eine Baustelle befindet, musste sich die PKW Lenkerin in den Kreuzungsbereich hineintasten um ihn zu passieren.

Im Kreuzungsbereich kollidierte sie anschließend mit dem von links kommenden 85-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und zog sich Verletzungen im Kopfbereich zu, die in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. Einen Fahrradhelm trug der Mann nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 400 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Mit 1,98 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Speyer (ots) – Am Sonntagabend 12.07.2020, 22:14 Uhr kontrollierte die Polizei einen 45-jährigen Fahrradfahrer auf einem Fahrradweg zwischen Speyer und Otterstadt. Der Fahrradfahrer hatte trotz Dunkelheit kein Licht eingeschaltet.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde erfasst.

Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Speyer (ots) – 11.07.2020, 19:30 Uhr – 12.07.2020, 20:00 Uhr – Eine PKW-Fahrerin parkte ihren weißen Peugeot am Samstagabend ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Längsaufstellung in der Mittelkämmererstraße, in Speyer. Am Sonntagabend bemerkte die Frau, dass der Kotflügel an ihrem Peugeot beschädigt wurde. Schadenshöhe beträgt circa 3.500 Euro.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Rangieren im Kreuzungsbereich den PKW der Peugeot-Fahrerin und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Kontrollstelle in der Bahnhofsstraße

Speyer (ots) – Eine Verwarnung, weil der Führerschein nicht mitgeführt wurde sowie zwei Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Dokumente bzw. technischer Mängel am Fahrzeug und zwei Verwarnungen wegen Benutzung des falschen Fahrradweges, war die Bilanz der Polizei am Sonntagsabend 12.07.2020 im Rahmen einer einstündigen Kontrolle in der Bahnhofsstraße, in Speyer. Insgesamt wurden 11 Fahrzeuge und 13 Fahrräder kontrolliert.