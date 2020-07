Kreis Bergstraße

Über ein Kilogramm Amphetamin unterm Autositz versteckt

Lampertheim (ots) – Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmittag (12.7.) mehr als ein Kilogramm Amphetamin, über 2000 Euro und einen Schlagring mit einem Elektroschocker in einem Auto aus Ludwigshafen entdeckt.

Die 29-jährige Fahrerin sowie ihr 31 Jahre alter Begleiter wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 31-Jährige aus Lampertheim am Montagmittag (13.7.) dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln anordnete.

Der Ford Fiesta wurde gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Gewerbestraße gestoppt. Der 31-Jährige war den Beamten bereits bekannt. Sie nahmen das Auto daher genauer unter die Lupe und entdeckten dabei das Rauschgift im Wert von mehreren Tausend Euro, das unter dem Beifahrersitz versteckt war.

Teure Dachreparatur – Handwerkertrupp kassiert 2800 Euro

Mörlenbach (ots) – Eine Reparatur, die sich im Nachhinein als Betrugsmaschine herausstellte, kostete einem Eigenheimbesitzer 2.800 Euro. Ein Handwerkertrupp bot am Montagmittag (13.7.) unangemeldet seine Dienste in der Weiherer Straße an. Überredet von der angeblichen Notwendigkeit der Reparatur, führte das Quartett einige Vorbereitungsarbeiten durch. Da Material gefehlt haben soll, machten sich die Männer noch mal los und fuhren in einem dunklen Van weg und kamen nicht mehr wieder. Per Vorkassen hatten sie jedoch die Reparaturkosten bereits einkassiert.

Wegen Betrug ist bei der Polizei Anzeige erstattet worden. Beobachtungen zu dem Fall nehmen die Ermittler in Heppenheim (DEG) entgegen. Telefon: 06252 / 7060.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei abermals:

Lassen Sie sich auf keine Haustürgeschäfte ein!

Lassen Sie keine Handwerker, die plötzlich und unangemeldet vor der Tür stehen, ins Haus

Kommt Ihnen was verdächtig vor? Greifen Sie zum Hörer und verständigen Sie sofort die Polizei (Notruf 110).

Pritschenwagen verliert geladene Steine – Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Am Montag 13.07.2020 gegen 9:20 Uhr fuhr ein grüner Pritschenwagen, der mit Steinen beladen war, die Schwanheimer Straße in Bensheim in Richtung Innenstadt. Beim Anfahren an der Ampel verlor dieser drei Steine. Einer von diesen traf einen dahinterfahrenden schwarzen 3er BMW und beschädigten diesen. Der Sachschaden beträgt mindestens 2.000 Euro.

Bei Informationen oder Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer: 06251/84680 oder per Mail: DGE.Bensheim.ppsh@polizei.hessen.de.

Einbrecher durchsuchen Büro

Lampertheim (ots) – Am Wochenende 10.-13.7.2020 wurde in einem Büro in der Wilhelmstrasse, zwischen Falterweg und Emilienstraße, eingebrochen. Der Einbruchsschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Gestohlen wurden 40 Euro aus einer Geldkassette. Die Täter kamen durch die Eingangstür in der Römerstraße.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

Navi-Festeinbau aus Audi montiert – Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Aus einem Audi A1 wurde in der Nacht zum Sonntag (11.-12.7.) das Steuergerät samt Bedienelement des festeingebauten Navigationssystems abmontiert und gestohlen. Darüber hinaus steckten die Täter noch eine Digitalkamera und eine Markensonnenbrille ein. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Um in den Wagen, der in der Römerstraße, Bereich der Hausnummer 120, abgestellt war zu gelangen, wurde eine Seitenscheibe eingeworfen. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte an das fallzuständige Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 11./12.07.2020 streifte ein Pkw, welcher die Hospitalstraße, aus Richtung Eugen-Schreiber-Straße her kommend, in Richtung Martin-Kärcher-Straße befuhr, ein am linken Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug.

Dieses wurde stark an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Lampertheim zu melden, Tel.: 06206/94400.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Sonntag 12.07.2020 im Zeitraum von 17-18:00 Uhr ereignete sich auf dem öffentlichen Parkplatz am Bruchsee ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter PKW Mercedes Vito, Farbe braun, am Heckbereich beschädigt.

Der Verursacher, welcher den PKW vermutlich beim Ausparken beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Schaden am geparkten PKW beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252 70 60 zu melden.

Darmstadt

57-Jähriger bei Einbruchsversuch ertappt

Darmstädter (ots) – Ein 57-jähriger Darmstädter hat am Sonntagmittag 12.7.2020 sein Unwesen im Olbrichweg getrieben und versucht in einen dortigen Verkaufsstand einzubrechen. Dank der Reaktion eines Zeugen endete das kriminelle Vorhaben mit seiner Festnahme und der Erstattung einer Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls. In diesen Verfahren wird sich der Beschuldigte zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 12.30 Uhr hatte ein Zeuge den ungebetenen Gast an der Bude bemerkt, wo er sich auf verdächtige Art und Weise an der Verkleidung des Bar-Standes zu schaffen machte. Bis zum Eintreffen der Beamten konnte der Verdächtige festgehalten werden. Dann klickten die Handschellen und die Beamten brachten den Beschuldigten zur Wache wo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Verkehrsschild bricht ab und beschädigt schwarzen Mercedes

Darmstadt (ots) – Am Sonntag 12.7.2020 gegen 9 Uhr ereignete sich ein Unfall im Bereich einer Bäckerei in der Roßdörfer Straße, bei dem ein schwarzer Mercedes von einem Verkehrsschild beschädigt wurde.

Aus bislang noch unbekannter Ursache war das Schild aus der Verankerung gebrochen und auf das Fahrzeug gefallen. Augenzeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit dem 1 Polizeirevier, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3610).

Darmstadt-Dieburg

Seeheim-Jugenheim: Vandalen im Stadion – Wer kann Hinweise geben?

(ots) – Nach ersten Schätzungen haben noch unbekannte Vandalen, in der Zeit zwischen Samstag (11.7.), 12.30 Uhr und Sonntag (12.7.), 20.30 Uhr, einen Schaden von mindestens 6.000 Euro auf dem Stadiongelände in der Sandstraße verursacht.

Über einen Zaun waren die Täter auf das Areal gelangt und hatten dort mehrere hüfthohe Laternen sowie eine Toilettentür aus den Verankerungen gerissen. Auch der Gitterzaun eines angrenzenden Kindergartens ist in diesem Zusammenhang von den Kriminellen beschädigt worden.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt hat den Fall übernommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 061547/95090 nehmen die Ermittler alles Sachdienliche entgegen.

Darmstadt-Arheilgen: Lenkrad und Navi entwendet

(ots) – Auf das Lenkrad und den Airbag eines schwarzen BMW hatten es noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (12.-13.7.) abgesehen. Das Fahrzeug parkte im Lupinenweg, als die Kriminellen eine Seitenscheibe des Autos einschlugen, sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang verschafften und dann die Geräte ausbauten.

Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Informationen entgegen.

Groß-Gerau

Rüsselsheim-Bauschheim: Einbruch in Wohnhaus

(ots) – Am Sonntagnachmittag 12.07.2020 bemerkten Bewohner den Einbruch in ein Haus im Merowingerring. Die Täter drangen auf bislang nicht bekannte Weise in das Gebäude ein und ließen anschließend aus einem Tresor Bargeld und Münzen mitgehen. Der Tatzeitraum kann bislang nicht exakt eingegrenzt werden. Der Einbruch könnte somit auch bereits einige Tage zurückliegen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Büttelborn/Klein-Gerau: Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen Seniorin

(ots) – Unter dem Vorwand als Telekom-Mitarbeiter das Glasfasernetz überprüfen zu müssen, verschafften sich zwei Kriminelle am Freitagvormittag 10.07.2020 gegen 11.00 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin im Konrad-Adenauer-Ring.

Während einer der Unbekannten mit der Frau in den Keller des Hauses ging, gelangte ein Komplize des Mannes unbemerkt in die Räumlichkeiten und entwendete mehrere Schmuckstücke sowie Armbanduhren. Die Seniorin verwies die ungebetenen Besucher zwar sofort der Wohnung, als sie den zweiten Mann bemerkte, konnte aber anschließend nur noch den Diebstahl feststellen und die Polizei verständigen.

Einer der Flüchtigen ist 1,85 bis 1,90 Meter groß und hat braune Haare. Er trug ein weißes Hemd, eine schwarze Stoffhose und sprach akzentfrei Deutsch. Sein Begleiter ist 1,65 Meter groß, hat dunkle Haare und trug eine Brille. Er war mit einem braunen Pullover bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Rüsselsheim: Mindestens 15.000 Euro Schaden – Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung an Stadtverwaltung

(ots) – In der Nacht zum Freitag 10.07.2020 verschmutzten Unbekannte das Gebäude der Stadtverwaltung in der Ludwig-Dörfler-Allee an den beiden Haupteingängen vermutlich mit Öl. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 15.000 Euro.

Die Reinigung des denkmalgeschützten Gebäudes dürfte sehr kostenintensiv werden und ist zudem aufgrund der Beschaffenheit auch nicht ganz einfach. Aufgrund der Verschmutzung muss der Personenverkehr zunächst umgeleitet werden.

Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich bereits vor vor einem Jahr in der Nacht zum 8. Juli 2019. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Beschädigungen von damals sind immer noch sichtbar, weil eine Entfernung aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit nicht möglich war.

Die Polizei in Rüsselsheim ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Verkehrsunfallflucht

Riedstadt-Goddelau (ots) – Am Samstag 11.07.2020 ereignete sich gegen 16:18 in Goddelau in der Starkenburger Straße, in Höhe der Hausnummer 13, ein Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr aus einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein, ohne auf diesen zu achten. Hier musste ein Verkehrsteilnehmer bereits ein Fahrmanöver vollziehen, damit es zu keinem Zusammenstoß kommt. Der Fahrzeugführer, welcher aus der Parklücke fuhr, reagiert auch auf die Situation und verursachte dadurch mit einem geparktem PKW einen Unfall. Anschließend fuhr der Unfallverursacher von der Unfallstelle weg ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum Unfallverursacher gibt es keine. Aus diesem Grunde sucht die Polizeistation Groß-Gerau Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Odenwaldkreis

Brombachtal-Böllstein: 6 Fahrverbote für Motorradfahrer nach Geschwindigkeitskontrollen

(ots) – Unweit der Stelle, an der am Samstagabend 11.07.2020 ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Groß-Gerau tödlich verletzt wurde, überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntag 12.07.2020 in der Zeit zwischen 11.00 und 15.00 Uhr, die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 211, zwischen der “Spreng” und Böllstein.

Insgesamt 514 Motorräder und Autos wurden hierbei gemessen. 69 Biker und 45 Autofahrer waren zu flott unterwegs. Sechs Motorradfahrern droht nun zudem ein Fahrverbot, weil sie dort mit mindestens

41 “Sachen” zu viel auf dem Tacho unterwegs waren.

Trauriger Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der den Streckenabschnitt, auf dem maximal 70 km/h erlaubt sind, mit 121 Stundenkilometer passierte. Ihm drohen nun 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

