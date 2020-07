Als Krankenschwester verkleidet Medikamente besorgt

Marburg-Wehrda (ots) – Als dreist muss man das Vorgehen einer Frau bezeichnen, die am Sonntagnachmittag 12.07.2020 in einem Krankenhaus in Wehrda ans Werk ging. Die etwa 50-jährige Verdächtige betrat die Klinik gegen 14 Uhr, stattete sich dort komplett mit der Bekleidung einer Krankenschwester aus und ging danach auf eine Station. Dort ließ sich die Frau, die zudem einen Mundschutz trug, auf Nachfrage eine geringe Menge verschreibungspflichtiger Medikamente aushändigen und suchte dann mit der Verkleidung das Weite.

Die Verdächtige ist etwa 170 cm groß und hat blonde Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

18-Jähriger nach zwei Sexualdelikten in U-Haft

Marburg (ots) – Die Staatsanwaltschaft Marburg beschuldigt einen 18-jährigen Mann, in der Nacht zum Sonntag 28.06.2020 zwei Sexualdelikte im Marburger Stadtgebiet begangen zu haben. Die Kriminalpolizei Marburg nahm den Mann am Montag 29.06.2020 fest. Es handelt sich um einen wegen anderer Delikte polizeibekannten Deutschen. Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Marburg erließ am Dienstag einen Haftbefehl.

Nach bisherigen Ermittlungen hat der Täter in der Nacht zum Sonntag 28.06.2020 gegen 03.30 Uhr, zunächst in der Marbach eine junge Frau angesprochen und im weiteren Verlauf unter Anwendung körperlicher Gewalt sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Zu gravierenderen Tathandlungen kam es bei diesem Übergriff wegen des Hinzukommens eines Passanten nicht.

Nach Scheitern dieser Tat vergewaltigte derselbe Täter gegen 05.00 Uhr an der Lahn nahe der Konrad-Adenauer-Brücke eine weitere junge Frau.

Aufgrund der annähernd gleichen Personenbeschreibungen führte die Spur zu dem 18-Jährigen. Nach dem Erlass des von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl befindet sich der Beschuldigte wegen Wiederholungsgefahr in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Auskünfte zu dem Verfahren erfolgen ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290-0.

Hund beißt zu – Junge muss ins Krankenhaus

Marburg-Wehrda: Durch einen Hundebiss erlitt ein 11-Jähriger am Samstag, 11. Juli, in der Ernst-Lemmer-Straße Verletzungen im Gesicht. Der Junge musste zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht werden. Von dem Hundehalter und dem Vierbeiner fehlt jede Spur. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15 und 16 Uhr in einem angrenzenden Waldgebiet.

Nach Angaben einer Zeugin sprang der etwa 60 Zentimeter große Hund mit schwarzem Fell urplötzlich aus einem Gebüsch und attackierte den Jungen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall wahrgenommen? Wer kann Angaben zu dem Hund und/oder dem Hundehalter machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Modeschmuck sucht Besitzer

Gladenbach/B 255/Zollbuche (ots) – Bereits Mitte März entdeckte ein Spaziergänger in einem Waldstück in Nähe der Zollbuche an der Bundesstraße 255 eine dunkle Schatulle mit Modeschmuck in Form von Ketten und Ringen. Das unter Blättern und Ästen verstecke Behältnis konnte bisher keiner Straftat und keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zwei Schwerverletzte – Vollsperrung- Hubschrauber im Einsatz

Rauschenberg-Bracht/L 3077 (ots) – Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Traktor samt Anhänger erlitten am Samstagnachmittag 11.07.2020 zwei Personen schwerste Verletzungen. Der Traktorfahrer kam ohne sichtbare Blessuren davon. Zu dem Unfall kam es gegen 13.20 Uhr kurz hinter dem Ortsausgang von Bracht.

Der 68-jährige Traktorfahrer und der gleichaltrige Motorradfahrer (auf dem Rücksitz saß eine 64-jährige Frau) waren in Richtung Rosenthal unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Biker zu einem Überholmanöver an, als der Traktor nach links in einen Feldweg abbiegen wollte.

Dabei kam es zur Kollision.

Zur Klärung des Unfallgeschehens ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters und die Sicherstellung des Motorrades an. Der Biker wurde mit einem Rettungshubschrauber und die Mitfahrerin mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik transportiert.

Die Unfallstelle war für Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die erforderlichen Ermittlungen bis 16 Uhr voll gesperrt. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation in Stadtallendorf, Tel. 06428 – 93050, in Verbindung.

Leitpfosten herausgerissen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Kirchhain/L 3088 + K 33 (ots) – Um die 12 Leitpfosten rissen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 10/11.07.2020 aus der Verankerung. Kurz nach Mitternacht berichtete eine Zeugin der Polizei von dem Geschehen. Teilweise warfen die Randalierer die Gegenstände auf die Fahrbahn und zumindest ein Pkw fuhr darüber. Derzeit ist nicht bekannt, ob dabei ein Schaden entstand.

Nach den Vorfällen auf der L 3088 zwischen Bauerbach und Großseelheim und der K 33 zwischen Niederwald und Großseelheim hat die Polizei Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die nähere Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Einbrecher macht Lärm

Marburg: Erheblichen Lärm verursachte ein Unbekannter bei Hebelversuchen an einer Wohnungstür am Samstagvormittag, 11. Juli, in der Weidenhäuser Straße.

Der Einbrecher ging gegen 10 Uhr nicht weiter vor und machte sich auf und davon.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Eingestiegen und nichts gefunden

Gladenbach: Gewaltsam verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Sonntag, 12. Juli, 11.30 Uhr, und Montag, 13. Juli, 2.15 Uhr, Zugang in eine Wohnung “Am Klingelsberg”. Der Einbrecher durchsuchte das Innere, zog aber ohne geeignete Beute wieder ab. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Stadtallendorf: Spaziergang mit Marihuana-Pflanze im Arm

Stadtallendorf (ots) – Gleich zweimal mussten die Ordnungshüter in der Nacht auf Samstag 11.06.2020 in der Kernstadt hinschauen, dann entschlossen sie sich zu einer Kontrolle. Der 23-Jährige ging gegen 04 Uhr seelenruhig mit einer größeren Marihuana-Pflanze “über die Gasse” und weckte so das Interesse einer vorbeifahrenden Streife. Das Gewächs wechselte sofort den Besitzer.

Zudem erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren.

Rauschgift und zwei Messer sichergestellt

Steffenberg: Einige Gramm Amphetamin und Marihuana sowie zwei Messer stellte die Polizei in der Nacht auf Sonntag, 12. Juli, während einer Verkehrskontrolle in der Scheld-Lahn-Straße sicher. Zudem stellten zwei mitgeführte Messer den Besitzer. Gegen den 30-jährigen Beifahrer wird nun wegen Zuwiderhandlungen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz ermittelt.

Blutentnahme nach Kontrolle

Rauschenberg: Bei der Verkehrskontrolle einer Autofahrerin am späten Samstagabend, 11. Juli, ergaben sich in der Innenstadt schnell Anhaltspunkte darauf, dass die junge Frau unter dem Einfluss von Drogen stehen dürfte. Die Fahrerin räumte dann auch ein, im Vorfeld Rauschgift konsumiert zu haben.

Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Die Fahrzeugschlüssel bleib auf der Wache.

Mauer angefahren und geflüchtet

Marburg-Cappel: Beim Abbiegen von der Straße “Zur Birke” in die Moischter Straße touchierte ein Autofahrer am Freitagabend, 10. Juli, 19.30 Uhr, eine Grundstückmauer und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Eventuell steht ein dunkler Pritschenwagen mit dem Geschehen in Verbindung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dieb greift sich Rad vom Träger

Marburg: Ein gelb/schwarzes Mountainbike der Marke Cube stahl ein Unbekannter am Freitag, 10. Juli, zwischen 13 und 15.30 Uhr, in der Bahnhofstraße. Das Rad hing bis zu seinem Verschwinden an dem Träger eines Wohnmobils. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro.

Radfahrer tödlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Kirchhain-Anzefahr (ots) – Tödliche Verletzungen erlitt ein Radfahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11/12. Juli) im Mühlweg. Der 60-Jährige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf kam gegen 23.30 Uhr aus bisher nicht geklärter Ursache mit seinem Mountainbike nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte einen kleinen Abhang hinunter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Trotz der eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort.

Die Ermittlungen zu dem Geschehensablauf dauern derzeit noch an. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg,

Tel. 06421- 290222.

