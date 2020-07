Enkeltrick erfolgreich – Zeugen gesucht!

Wetzlar (ots) – Am Freitag 10.07.2020 fiel eine ältere Dame auf den Enkeltrick herein. Mehrere unbekannte Personen kontaktierten sie am Nachmittag telefonisch und übten Druck auf die Seniorin aus. Anfänglich war es eine männliche Person welche vorgab, ihr Enkel zu sein und Geld für eine Autoreparatur zu benötigen. Er schilderte, seiner angeblichen Großmutter das Geld zu überweisen und bat sie, es für ihn abzuheben und auszuhändigen. Im weiteren Verlauf meldeten sich noch vermeintliche Mitarbeiter der beauftragten Werkstatt, der Versicherung und eines Kreditinstitutes. Bei allen Anrufern handelte es sich um die Betrüger. Der angebliche Enkel verabredete die Abholung des Bargelds durch eine Bekannte. Diese erschien gegen 15.40 Uhr am Haus des Opfers im Wacholderberg und nahm einen Umschlag mit mehreren tausend Euro Bargeld an sich. Erst im Nachgang bemerkte das Opfer den Betrug.

Täterbeschreibung:

Weiblich, 40-50 Jahre alt, 160-165 cm groß, normale Statur, dunklerer Hautton, dunkelbraune, leicht gelockte Haare welche zum Zopf gebunden waren. Bekleidet war sie mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und sie trug zudem eine Mund-Nasen-Bedeckung. Sie sprach aktzentfreies Deutsch.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Freitag, 10.07., im Bereich der Straße Wacholderberg etwas Verdächtiges beobachten können? Wer hat die oben beschriebene Person gesehen? Wer hat unbekannte Fahrzeuge im Bereich der Straße Wacholderberg zwischen 15 Uhr und 15.40 Uhr beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110 entgegen.

Weiterhin gibt die Polizei folgende Hinweise: Fragen Sie konkret nach dem Namen des Anrufers! Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen! Kontaktieren Sie ihre Familienmitglieder über die ihnen bekannten Telefonnummern, wenn sich jemand mit der Bitte um Geld an Sie wendet! Übergeben Sie niemals Geld und Wertsachen an fremde Personen, egal für wen sie sich ausgeben!

Leichtkraftrad geklaut

Schöffengrund: Diebe klauten ein dunkelblaues Leichtkraftrad vom Feldweg in der Nähe der Nordstraße in Laufdorf. Zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 11.30 Uhr am Freitag (09.07 / 10.07.) nahmen sie das Zweirad im Wert von etwa 2000 Euro an sich. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, entgegen.

Sattelzugmaschine touchiert und weitergefahren

Dillenburg: Im verengten Baustellenbereich auf der A45 zwischen den Ausfahrten Dillenburg und Herborn-West überholte eine schwarze Mercedes-Limousine einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug. Gegen 06.25 Uhr am Montag, 13.07., touchierte der Mercedes dabei die Scania-Zugmaschine und verursachte einen Schaden von etwa 250 Euro an der linken Fahrzeugseite. Der Fahrer der Zugmaschine versuchte noch durch Hupen und Aufblenden des Fernlichts auf den Unfall aufmerksam zu machen. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation, tel. 06033/ 7043-5010, in Verbindung zu setzen.

Mit Motorrad von Straße abgekommen

Lahnau: Ein 35-jähriger Braunfelser schätzte am Samstag den Kurvenverlauf der L3286 zwischen Biebertal und Waldgirmes falsch ein. Der Biker kam gegen 10.55 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden. An der Suzuki entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Versuchter Einbruch

Sinn: Mit einer Holzlatte versuchten Unbekannte sich Zutritt zu einer Halle in der Straße In der Großen Wiese zu verschaffen. Zwischen Freitag (10.07.), 16.00 Uhr, und Samstag (11.07), 09.00 Uhr, schlugen sie eine Scheibe an der Hallenrückseite ein und verursachten damit einen Schaden von etwa 500 Euro. Da sie das Gebäude anschließend jedoch nicht betraten, wurden sie wahrscheinlich gestört und ließen daher von ihrem Vorhaben ab. Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, nimmt Hinweis hierzu entgegen.

Versuchter Einbruch in Imbissbude

Wetzlar: Eine Imbissbude in der Frankfurter Straße war das erklärte Ziel von Einbrechern in der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11.07). Nachdem sie zwischen 22 Uhr und 10.30 Uhr bereits eine Scheibe an der Eingangstür eingeschlagen hatten, ließen sie jedoch von weiteren Handlungen ab. Es wird von einem versuchten Einbruch ausgegangen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Zweirad-Diebe in Ewersbach

Dietzhölztal: Unter dem Carport geparkt, mit dem Lenkradschloss und einer Gliederkette gesichert- mehr kann man als Halter kaum tun, um sein Fahrzeug gegen Diebstahl zu sichern. Dennoch reichte es für den Halter eines Kleinkraftrad-Rollers der Marke “Keeway” in Ewersbach nicht aus. In der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11.07.) entwendeten Unbekannte den Roller zwischen 22.00 Uhr und 08.15 Uhr in der Formerstraße. Auf etwa 350 Euro beläuft sich der Wert des Diebesguts.

Eventuell die gleichen Täter ließen vom Diebstahl eines Leichtkraftrades in der Forststraße in Ewersbach ab, als die Ehefrau des Halters gegen 01.10 Uhr am Samstag (11.07.) das Haus verließ. Die Täter flüchteten unerkannt und ließen das Generic-Fahrzeug im Wert von etwa 2000 Euro zurück. Auch hier war das Lenkradschloss des Fahrzeugs einrastet. Die Diebe hatten es daher mit einem Rollbrett fortbewegt. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg, tel. 02771/90-70, entgegen.

Rumschreiender Mann mit Messer festgenommen

Wetzlar: Für einen Schrecken sorgte am Samstag ein 36-Jähriger im Bereich der Lahn in der Dammstraße. Auf Englisch Unverständliches brüllend und mit einem großen Küchenmesser in der Hand ging der Beschuldigte gegen 14.15 Uhr in aggressiver Weise in Richtung des Anlegeplatzes für Kanus. Anwesende Personen entfernten sich von dem Mann und hinzugerufene Polizeistreifen nahmen ihn widerstandslos fest. Verletzt wurde niemand. Aufgrund seines Zustandes übergaben die Beamten den 36-Jährigen in ärztliche Obhut. Dort stieg sein aggressives Verhalten wieder deutlich an und er leistete Widerstand gegen die zu treffenden Maßnahmen. Hierbei beleidigte er einen der Beamten als “piece of shit”, trat um sich und verletzte einen Pfleger und einen Polizeibeamten leicht.

Fahrzeug mit kaputter Ölwanne abgeschleppt? Zeugen gesucht!

Herborn: Eine Ölverschmutzung auf einer Koppel stellten Zeugen am Donnerstag (09.07.) gegen 20.30 Uhr im Bereich Monzenbach in Herbornseelbach fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein PKW sich im Bereich oberhalb vom Steinbruch Herbornseelbach die Ölwanne beschädigte und dadurch erhebliche Ölverschmutzungen hinterließ. Nach bisherigen Erkenntnissen stellten die Verursacher den PKW anschließend auf dem Radweg, Einmündung Herbornseelbach (Gewenn) in Richtung Burg, im Bereich einer Baustelle ab und ließen ihn dort abschleppen. Den dort ebenfalls entstandenen Ölfleck streuten die Beteiligten ab, um den Schaden auf der Koppel kümmerte man sich jedoch nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den PKW bemerkt und kann Angaben zur Marke, Farbe und Kennzeichen machen? Wer hat den Abschleppvorgang beobachtet und kann dazu Hinweise liefern? Wer kann nähere Angaben zur Tatzeit machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, entgegen.

Pedelec geklaut

Wetzlar: Ein Pedelec der Marke Victoria ließ der Besitzer am Samstag (11.07.) gegen 11 Uhr in der Hausertorstraße vor einem Mehrfamilienhaus ungesichert stehen. Etwa eine Stunde später bemerkte er den Diebstahl des schwarz-silberfarbenen Fahrrads im Wert von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, entgegen.

