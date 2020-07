Schwalmstadt-Ziegenhain: Dieselkraftstoff aus zwei Bagger entwendet

(ots) – 10.07.2020, 14:00 Uhr bis 13.07.2020, 06:30 Uhr – Im Laufe des letzten Wochenendes haben unbekannte Täter ca. 420 Liter Dieselkraftstoff aus 2 Baggern gestohlen.

Die Täter öffneten an der Landesstraße 3067 bei zwei Baggern auf der Großbaustelle der Firma Heidelmann die Tanks und zapften hieraus insgesamt ca. 420 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 460 Euro ab. An den Tankdeckeln entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Felsberg/Gensungen: Post aus Post-Briefkästen gestohlen

(ots) – 11.07.2020, 12:15 Uhr bis 12.07.2020, 12:12 Uhr – In Gensungen und in Felsberg haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag Post aus Post-Briefkasten entwendet.

In Gensungen in der Bahnhofstraße und in Felsberg in der Straße “Am Teichweg” hebelten die Täter die Briefschlitze der beiden Post-Briefkästen auf, um sich so einen größeren Zugang zu den Briefkästen zu verschaffen. Ob tatsächlich Post aus den Briefkästen entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Es ist ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 400 Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Felsberg: Polizei findet bei Durchsuchungen Marihuanapflanzen

(ots) – 09.07.2020, 07:00 Uhr – Am Donnerstag 09.07.2020 wurden in einem Ortsteil von Felsberg bei Wohnungsdurchsuchungen bei zwei Tatverdächtigen Marihuana, Gegenstände von Indoor-Plantagen und diverses Zubehör aufgefunden und sichergestellt. Beamte der Ermittlungsgruppe Melsungen waren den beiden Tätern nach umfangreichen Ermittlungen auf die Spur gekommen.

Im Rahmen von Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichtes Kassel wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden die Wohnungen eines 33-Jährigen und eines 21-Jährigen in einem Ortsteil von Felsberg durchsucht. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler in den jeweiligen Wohnungen mehrere Marihuanapflanzen und -dolden, Gegenstände zum Betreiben von Indoorplantagen, sowie Verpackungsmaterial und Waagen.

Die Pflanzen und Dolden wurden mit samt dem Zubehör sichergestellt. Die beiden Beschuldigten wurden festgenommen und nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen und Vernehmungen wieder auf freien Fuß entlassen.

Malsfeld: Einbrecher erbeuten Tabakwaren im Wert von 10.000,- Euro

(ots) – 11.07.2020, 00:50 Uhr bis 02:00 Uhr – In den frühen Morgenstunden sind am Samstag 11.07.2020 unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Industriestraße eingebrochen und haben Tabakwaren im Wert von ca. 10.000 Euro gestohlen.

Die Täter brachen ein Seitenfenster auf und gelangten auf diese Weise in den Lebensmittelmarkt. Anschließend entwendeten die Täter aus Markt Tabakwaren im Wert von ca. 10.000 Euro.

Bei dem Einbruch richteten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Homberg: Einbrecher stehlen Kupferkabel

(ots) – 09.07.2020, 21:00 Uhr bis 10.07.2020, 17:24 Uhr – In der Johannes-Zenker-Straße sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Hauptschaltanlage des Messeparks Homberg eingebrochen und haben Kupferkabel im Wert von ca. 1.000 Euro gestohlen.

Die Täter manipulierten und öffneten Schlösser der Außentüren des Heizwerk-Gebäudes, welches sich auf dem ehemaligen Gelände der Dörnbergkaserne befindet. Durch dieses Gebäude gelangten sie in die Hauptschaltzentrale des Messeparks. In der Hauptschaltzentrale schnitten sie sämtliche Kabel der Schaltanlage ab und entwendeten diese.

Bei dem Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

