Als vor mehr als zwei Jahrzehnten das erste Online-Casino an den Start ging, konnte niemand ahnen, was für ein Boom dadurch einmal entstehen würde.

In den Zeiten von Kilobyte-Internetverbindungen und 33-Megahertz-Prozessoren blieb das digitale Glücksspiel lange Zeit eine Randerscheinung, der niemand ein allzu großes Potential bescheinigt hätte. Heutzutage sind Online-Casinos drauf und dran, ihren stationären Vorbildern das Wasser abzugraben. Und das nicht nur, weil sie überall verfügbar sind, wo es eine Internetverbindung gibt. Sondern auch, weil es ihnen immer wieder gelungen ist, mit neuen Konzepten ihre Nutzerschaft zu erweitern. Ein solches Konzept, das Spielentwickler derzeit erproben, sind geschicklichkeitsbasierte Spielautomaten.

Was sind Geschicklichkeits-Slots

Das hört sich zunächst nach einem Widerspruch an, denn schließlich sind Spielautomaten ja eigentlich Glücksspiele. Über den Gewinn entscheidet normalerweise einzig und allein ein Zufallsgenerator. Anfänger, die für ihren Einsatz einen Online Casino Bonus ohne Einzahlung nutzen, haben genau dieselben Chancen wie ein Spieler mit jahrelanger Erfahrung. Geschicklichkeitsbasierte Slots stellen dieses Prinzip völlig auf den Kopf. Zwar spielt das Glück immer noch eine entscheidende Rolle. Aber geübte Spieler können sich auf einmal einen Vorteil erschaffen. Ein Beispiel hierfür ist der Space Invaders Slot, der zunächst wie jeder andere Spielautomat funktioniert. Im Freispielmodus hat der Spieler aber die Wahl, ob er zusätzliche Spins haben möchte oder lieber in einem Minispiel auf Aliens schießen will. Entscheidet er sich für die Alien-Jagd, beeinflusst seine Treffsicherheit die Höhe des Gewinns. Damit wird der Slot deutlich interaktiver. Auch wenn sich das für Glücksspiel-Fans zunächst etwas befremdlich anhören mag, ist diese Entwicklung nicht unlogisch. Denn auch bei Spielen wie Poker oder Blackjack spielt das Können der Teilnehmer eine wichtige Rolle.

Gründe für den Trend

Herkömmliche Slots sind schon jetzt die beliebteste Form des Online-Glücksspiels. Was sind also die Gründe dafür, sie einer radikalen Umgestaltung zu unterziehen? Ein Grund könnte die Schnelllebigkeit von digitalen Trends sein. Noch vor wenigen Jahren war Poker die größte Einnahmequelle vieler Online-Casinos, heute verblassen die Umsätze mit dem Kartenspiel im Vergleich zu Spielautomaten. Wenn die Industrie keine spannenden Neuerungen zu bieten hat, sucht sich das Publikum möglicherweise bald neue Unterhaltungsformen. Außerdem können so neue Zielgruppen erschlossen werden. Denn herkömmliche Spielautomaten sind nicht jedermanns Sache. Schließlich ist man voll und ganz dem Zufall ausgeliefert und kann nichts tun, um die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns zu beeinflussen. Das kann frustrierend sein.

Langsam aber sicher

Derzeit geht die Entwicklung von geschicklichkeitsbasierten Spielautomaten noch langsam voran. Erste Tests in Casinos in den USA hatten bislang ein durchwachsenes Ergebnis. Zum einen war vielen Spielern gar nicht bewusst, wie das Spielkonzept funktioniert. Zum anderen empfanden viele Nutzer den Spielablauf noch nicht als ausgereift. Es dürfte noch eine Weile dauern, bis die Entwickler die perfekte Balance zwischen Glück und Geschicklichkeitselementen finden. Außerdem gibt es regulatorische Hindernisse, denn in vielen Ländern trennen die Gesetze klar zwischen Glücksspiel und Spielen, die auf den Fähigkeiten der Teilnehmer basieren. Bis tatsächlich die ersten geschicklichkeitsbasierten Slots flächendeckend verfügbar sind, dürfte also noch viel Zeit vergehen. Beobachter rechnen aber damit, dass die Branche dieses Ziel auch langfristig verfolgen wird.