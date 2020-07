Marvel Iron Man VR Review

Gaming zählt heutzutage zu unseren Lieblingsbeschäftigungen für zu Hause. Gerade junge Leute erfreuen sich an den ständig herausgebrachten neuen Spielen für die Xbox oder für die Playstation. In dem folgenden Text werden wir Ihnen ein Spiel Review über Iron Man VR geben.

Was ist das Iron Man VR

Das Iron Man Virtual Reality Spiel ist ein Game, dass unter sehr einfachen und realen Bedingungen gespielt wird. Sie müssen sich einfach nur die VR-Brille aufsetzen und schon schlüpfen Sie in den berühmten Metallanzug des legendären Iron Man. Einem der Superhelden von Marvels Avenger. Es gibt kaum eine bessere und intensivere Idee, Schurken, Gauner und Verbrecher einzufangen, als in der virtuellen Welt. Sie fliegen durch die Luft und bekämpfen die Superschurken mit Hilfe von Lasern. Außerdem haben Sie in dem Spiel die Möglichkeit in Tony Starks Luxusvilla in Malibu herumzulaufen und können hier den Superhero Anzug für weitere Missionen aufrüsten.

Die Trailer, die vor der Erscheinung des Spiels auf den Markt kamen, haben leider den Anschein gemacht, dass Iron Man VR ein On.Rail- Shooter ist. In Wirklichkeit haben Spieler in diesem Spiel jedoch eine große Freiheit bei dem herumschweben durch die Luft. Sie können das Spiel mit den extra für die Virtual Reality entwickelten PlayStation Controllern bedienen und sehen gleichzeitig das Bild über die VR Brille und hören den Sound durch die Kopfhörer.

Beim Anwinkeln der Auslöser nach hinten fliegen Sie vorwärts, werden die Auslöser nach vorne bewegt, dann fliegen Sie rückwärts. Mit Ihrem Kopf und den gleichzeitigen Bewegungen steuern Sie die Hauptcharaktere im Flug bestmöglich und haben ein reales Erlebnis in diesem Spiel. Wir freuen uns, dass nach und nach immer mehr für die VR-Brillen entwickelt wird. So können wir weitere Filme und Spiele für den Computer, der Xbox oder der Playstation, wie zum Beispiel Halo, Live Casino, Call of Duty oder Grand Theft Auto mit mehr Realität spielen.

Die Einschränkungen durch VR

Leider gibt es durch die Virtuelle Realitäts Brille noch einige Einschränkungen. Um das Playstation Spiel Marvel Iron Man zu spielen, muss diese mit einem Kabel mit der Playstation verbunden werde. So sind Sie als Spieler leider nicht so frei beweglich, wie Sie es gerne wären. Drehungen sind kaum möglich, da Sie sonst durch die bestehenden Kabel eingebunden werden. Das führt dazu, dass schnelle und drastische Manöver mit Hilfe des Controllers durchgeführt werden müssen. Was wiederum dazu führt, dass die Kameraperspektive dabei die 45 Grad oder die 180 Grad überspringt.

Im ganzen Spiel gibt es große Lernfortschritte. Die Level werden schnell schwieriger, was dazu kommen kann, dass Spieler schnell frustriert sind und aufgeben.

Stehend Spielen für mehr Aktion

Aufgrund der Bewegungen, die aufgrund der VR ausgeführt werden müssen, spielt der Spieler im Stehen. Was den Kick noch einmal erhöht und alles noch realistischer macht. In diesem Spiel befinden sie sich in einer originellen Iron Man Geschichte, die für Sie als Spieler vertraut klingt, falls Sie in den letzten Jahren die Marvel Filme verfolgt haben.

Tony Stark hat sich aus der Waffenherstellung zurückgezogen. Aber der Bösewicht aus seiner Vergangenheit, der Hacker-Bösewicht Ghost, will ihn für die Zerstörung, die seine früheren Untaten verursacht haben, zur Rechenschaft ziehen. Wir finden, dass dieses Spiel alles in allem ein gelungenes Spiel ist, wenn Sie auf Aktion und Virtual Reality stehen.