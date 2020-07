Bad Wildbad: Zu Besuch am Baumwipfelpfad Schwarzwald

Bad Wildbad – Anfang Juli 2020 haben wir den Baumwipfelpfad Schwarzwald besucht. In unserer Serie „Ausflugsziele in Deutschland“ stellen ihn vor.

Der Baumwipfelpfad Schwarzwald befindet sich im Landkreis Calw und ist per PKW, Motorrad und Bus erreichbar. Von Bad Wildbad führt eine steile Straße hoch zum Sommerberg zu den Parkplätzen. Von dort ist der Baumwipfelpfad Schwarzwald innerhalb 5 Minuten zu Fuß über einen Waldweg erreichbar.

Am Eingangsbereich kann auch in Coronazeiten direkt an der Kasse bezahlt werden. Für Familien empfiehlt sich ein Familienticket. Nach dem Bezahlen betreten die Besucher den Baumwipfelpfad. In einer Höhe bis zu 20 Meter über dem Waldboden schlängelt sich der Pfad durch Buchen, Tannen und Fichten des imposanten Bergmischwalds – vorbei an zahlreichen Lern- und Erlebnisstationen mit Wissenswertem zur heimischen Natur- und Tierwelt.

Aussicht über die Region

Am Ende des Baumwipfelpfads erreicht man einen beeindruckenden Aussichtsturm. In 40 Meter Höhe erleben die Besucher bei schönem Wetter oberhalb den Baumgipfeln einen Weitblick über die Region. Markierungen am oberen Geländer der Plattform zeigen, wohin man blickt, z.B. Kraichgau, Stuttgarter Fernsehturm, Pfälzerwald und Schwäbische Alb.

Wer nicht hinunterlaufen möchte, kann die 55 Meter lange Tunnelrutsche im Aussichtsturm benutzen (Kosten: 2 Euro, ab 6 Jahren).

Direkt am Turm befindet sich ein Spielplatz (Eintritt nicht im Baumwipfelpfadticket enthalten) und der Märchenweg „Das kalte Herz“. Über den Märchenweg erreicht man die 380 Meter lange Hängebrücke Wildline, die in 60 Meter Höhe eine atemberaubenden Blick über das Tal bietet.

Informationen über den Baumwipfelpfad Schwarzwald, den Spielplatz und die Hängebrücke Wildline sowie die anderen Baumwipfelpfade der Erlebnis Akademie AG finden Sie auf den Webseiten www.baumwipfelpfade.de bzw. www.baumwipfelpfade.de/schwarzwald.

Video (Quelle: Erlebnis Akademie AG)