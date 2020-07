Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Spritztour mit gestohlenem Radlader durch Schauenburg – Streife nimmt 21-Jährigen fest

Schauenburg (ots) – Eine Spritztour mit einem gestohlenen Radlader leisteten sich am Samstagabend 3 junge Männer in Schauenburg. Die Freude über ihr neues Gefährt währte jedoch nur kurz. Eine Streife des Polizeireviers Süd-West nahm bei der Fahndung einen 21-Jährigen aus Schauenburg fest. Er steht im Verdacht, das Baufahrzeug geknackt und gefahren zu haben, wobei er offenbar von zwei 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen begleitet wurde. Der 21-Jährige, der nicht über die nötige Fahrerlaubnisklasse “L” verfügt, muss sich nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiteren Verkehrsverstößen verantworten.

Die Meldung darüber, dass Jugendliche mit einem Radlader von einer Baustelle in der Straße “Wahlgemeinde” im Ortsteil Hoof weggefahren sind, erreichte die Kasseler Polizei am Samstagabend gegen 22:10 Uhr. Die sofort eingeleitete Fahndung führte dazu, dass das Baufahrzeug von “JCB” wenige Minuten später auf einem Gelände in Elgershausen aufgefunden werden konnte.

In der Nähe schnappte die Streife zudem das Trio, auf das die Beschreibung der besagten “Jugendlichen” zutraf. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten schließlich bei dem 21-Jährigen ein Werkzeug, mit dem er den Radlader offenbar geknackt hatte. Wie die Befragung der drei jungen Männer ergab, war man zuvor am Wochenende wohl schon einmal unbefugt mit dem Baufahrzeug unterwegs gewesen. Nun hätten sie das Fahrzeug nur wieder auftanken und dann zurückbringen wollen.

Die beiden Jugendlichen wurden im Anschluss an ihrer Wohnanschrift an ihre Eltern übergeben. Den 21-Jährigen entließen die Beamten erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Polizei findet unterkühlten und entkräfteten Senior bei Vermisstensuche

Söhrewald (ots) – Glücklich endete am Samstagabend 11.07.2020 die Suche nach einem vermissten Senior in Söhrewald-Eiterhagen. Der 73-jährige Mann hatte, wie die besorgten Mitarbeiter einer Seniorenwohnanlage mitteilten, die Einrichtung nach dem Abendessen unbemerkt verlassen. Da der Senior nicht in der Lage ist, sich zu orientieren, alarmierten die Pflegekräfte umgehend die Polizei. Mehrere Streifen führten sofort eine großangelegte Suche nach dem Vermissten durch.

Gegen 23 Uhr konnten Polizisten den unterkühlten 73-Jährigen auf einem dunklen Grundstück im Ortsteil Eiterhagen auffinden, noch bevor ein angeforderter Polizeihubschrauber sowie Mantrailer-Hunde vor Ort eintrafen. Wie die eingesetzten Polizeibeamten berichten, lag der Senior nur etwa 30 Zentimeter von einem Abhang entfernt hinter eine Hecke. Offenbar hatten ihn bei seinem “Spaziergang” die Kräfte verlassen. Nach einer ersten Versorgung durch Rettungskräfte musste er glücklicherweise nicht ins Krankenhaus gebracht werden, sondern konnte nach Hause zurückkehren.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen