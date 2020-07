Attacke auf Zugbegleiter

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Opfer einer Gewalttat wurde letzten Samstag 11.07.2020 ein 23-jähriger Zugbegleiter in einem Regionalzug auf der Fahrt von Frankfurt/Main nach Kassel. Ein 52-jährigen Kasseler fuhr ohne Fahrschein. Auf Nachfragen des Zugbegleiters reagierte der alkoholisierte Mann aggressiv und schlug dem Bahnmitarbeiter plötzlich gegen die Brust.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Die Bundespolizei Kassel leitete gegen den 52-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der “Körperverletzung” ein.

Trickdiebe in Geschäften unterwegs: Täter erbeuten Schmuck; Kripo sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Unbekannte Trickdiebe waren am Freitagnachmittag 10.07.2020 in zwei Antiquitätengeschäften im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen unterwegs. Während sie in einem Laden scheiterten, da der Verkäufer Verdacht schöpfte, erbeuteten sie in einem angrenzenden Geschäft mehrere Schmuckstücke. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo gehen davon aus, dass beide Taten auf das Konto derselben Täter gehen. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereigneten sich die Taten in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Querallee, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:25 Uhr. Zunächst hatte sich ein Kunde in einem der beiden Geschäfte auffällig nach Goldschmuck erkundigt und war dem Verkäufer hierbei sehr nah gekommen. Dieser schöpfte daraufhin Verdacht, dass der Mann möglicherweise etwas stehlen möchte, weshalb er ihm in bestimmter Art und Weise zu verstehen gab, dass er keinen derartigen Schmuck verkauft. Daraufhin verließ der Unbekannte das Geschäft.

Nachdem er zunächst leer ausgegangen war, begab sich offenbar derselbe Täter anschließend in das angrenzende Geschäft, wo er Kaufinteresse an Schmuckstücken in verschiedenen Auslagen vortäuschte. Während er sich von der Verkäuferin beraten ließ, kamen eine Frau und zwei “Kinder” in den Laden, die sich als Familie des Mannes ausgaben. Geschickt lenkten die dreisten Trickdiebe die Verkäuferin derart ab, sodass ihnen zunächst unbemerkt der Diebstahl von mehreren Schmuckstücken gelang. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die sofort nach Bekanntwerden des Trickdiebstahls eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung

Von den unbekannten Dieben, die einen dunklen Teint und ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben sollen, liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1 der in beiden Geschäften auftrat: 45 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarze Haare, kurzer schwarzer Bart. Trug ein hellblaues Hemd, eine dunkle Hose und schwarze Lackschuhe, trug einen Mund-Nasenschutz.

Täterin 2: 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, sehr kräftig/ dick, dunkle Haare. Trug ein buntes Kopftuch, bekleidet mit einem langen Rock.

Täter 3: 15 bis 17 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, dunkle Haare. Dunkle Hose.

Von der vierten jugendlichen Person liegt derzeit keine Beschreibung vor.

Wer den ermittelnden Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Autofahrer benutzt Blaulicht auf A 49 – Festnahme und Anzeige wegen Amtsanmaßung

Kassel (ots) – Weil er offenbar nachts auf der Autobahn ein Blaulicht einschaltete, muss sich ein 20-Jähriger aus Baunatal nun wegen Amtsanmaßung und Nötigung verantworten. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte die Kasseler Polizei in der Nacht zum Samstag wegen des Autos mit Blaulicht alarmiert, da dies offensichtlich nicht den Eindruck eines Zivilwagens der Polizei machte. Die Fahndung führte schließlich dazu, dass der auffällige gelbe Pkw des 20-Jährigen auf einem Parkplatz an der Fuldaaue durch eine Streife des Polizeireviers Ost ausfindig gemacht und dort ein Blaulicht sichergestellt werden konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Mitteilung über den gelben Pkw mit Blaulicht auf der A 49 war gegen 3:30 Uhr in der Nacht zum Samstag bei der Polizei eingegangen. Wie der Zeuge schilderte, soll der Fahrer des Wagens vor ihm plötzlich ein Blaulicht im Auto eingeschaltet und ihn zum Folgen genötigt haben. Anschließend sei das Auto am Auestadion abgefahren und in Richtung Messe weitergefahren, ohne dass er dem Wagen jedoch weiter folgte. Auf dem Parkplatz konnte die Streife des Reviers Ost den 20-Jährigen, gemeinsam mit zwei Freunden, in seinem Auto ausfindig machen.

Die Drei zeigten sich zunächst ahnungslos. Ein funktionsfähiges unter dem Sitz gefundenes Blaulicht mit Anschluss für den Zigarettenanzünder erhärtete aber den Verdacht, dass die Schilderungen des Zeugen nicht aus der Luft gegriffen sein dürften. Aus diesem Grund stellten die Beamten das Blaulicht sicher und leiteten das Verfahren wegen Amtsanmaßung und Nötigung gegen den 20-Jährigen ein.

Verkehrsunfall mit sechs Verletzten und 5 beschädigten Fahrzeugen

Kassel (ots) – Am späten Samstagabend 11.07.2020 kam es im Kreuzungsbereich Annastraße/Parkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 6 Personen verletzt wurden. Neben den zwei unmittelbar unfallbeteiligten Fahrzeugen wurden drei weitere, geparkte Fahrzeuge beschädigt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von insgesamt ca. 41.500 Euro.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeirevier Mitte berichten, befuhr gegen 23:15 Uhr ein 27-jähriger mit seinem Fahrzeug die Annastraße, aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommend in Richtung Parkstraße. Ein 22-jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug die Parkstraße aus Richtung Queralle kommend und missachtete im o.a. Kreuzungsbereich die Vorfahrt des 27-jährigen Fahrzeugsführers. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 22-jährigen herumgeschleudert und beschädigte dabei drei weitere, geparkte Fahrzeuge.

Neben dem 22-jährigen Fahrer wurden auch seine vier Mitfahrer, im Alter von 19 bis 21 Jahren, leicht verletzt. Der 27-jährige Fahrzeugführer des anderen unfallbeteiligten Pkw wurde ebenfalls leicht verletzt. Keiner der Verletzten erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Polizeirevier Mitte geführt.

