Stadtallendorf (ots) – Gleich zweimal mussten die Ordnungshüter in der Nacht auf Samstag 11.06.2020 in der Kernstadt hinschauen, dann entschlossen sie sich zu einer Kontrolle. Der 23-Jährige ging gegen 04 Uhr seelenruhig mit einer größeren Marihuana-Pflanze “über die Gasse” und weckte so das Interesse einer vorbeifahrenden Streife.

Das Gewächs wechselte sofort den Besitzer.

Zudem erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen