Heidelberg: Stadtwerke Heidelberg unterstützen Metropolink-Festival

Heidelberg – Die Stadtwerke Heidelberg unterstützen dieses Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge das Metropolink-Festival in Heidelberg, das vom 6. bis 16. August 2020 mit seinem Festivalzentrum im Patrick-Henry-Village stattfinden wird. Das innovative Festival steht unter der Schirmherrschaft des Heidelberger Oberbürgermeisters Prof. Dr. Eckart Würzner und ist eng mit dem Thema Stadtentwicklung verbunden. Intention ist es, durch künstlerische Interventionen öffentlichen Raum für die Gemeinschaft wiederzugewinnen.

Auch in diesem Jahr und trotz Corona geht es bunt zu beim Metropolink-Festival und darum, Raum für qualitativ hochwertige Streetart zu schaffen. In den kommenden Wochen gestalten internationale Künstler daher wieder Fassaden und Flächen im Stadtgebiet. Die Stadtwerke Heidelberg unterstützen das innovative Festival seit dessen Beginn im Jahr 2015 – und stellen in diesem Jahr auch wieder „Kunst-Raum“ zur Verfügung. So wird ein Jahr lang eine von den Heidelberger Grafik-Designer Max Hathaway und Götz Gramlich gestaltete Straßenbahn durch Heidelberg fahren. Darüber hinaus werden dieses Jahr auch rund ein Dutzend Stromkästen neugestaltet.

„Gerade in Zeiten wie diesen tut kulturelle Vielfalt gut. Insbesondere, wenn die Kunst in Form unserer Straßenbahn zu den Menschen kommt und für alle sichtbar ist. Deshalb freuen wir uns besonders, auch in diesem Jahr die Aktivitäten des Metropolink-Festivals zu fördern“, sagt Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie.

Pascal Baumgärtner, Veranstalter und Leiter des Metropolink-Festivals, freut sich über das Engagement: „Wir wollen Heidelberg mit Kunst verändern. Wir sind dankbar für die Dienste und Leistungen unserer Partner wie die der Stadtwerke Heidelberg. Sie geben uns die Kraft und die Möglichkeit das zu tun, was wir tun.“

Bereits seit 2015 stehen die Stadtwerke Heidelberg dem Festival als Kooperationspartner zur Seite. In diesem Zuge bemalten Künstler bereits Stromkästen, Trafostationen oder haben Fassaden an Gebäuden der 100-prozentig kommunalen Stadtwerke oder des Tiergartenbades künstlerisch gestaltet.