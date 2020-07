Nachbarschaftsstreit endet in Körperverletzung

Annweiler (ots) – Ein Nachbarschaftsstreit zwischen einem 54-Jährigen und einem 56-Jährigen endete am Abend des 11.07.2020 in einer handfesten Auseinandersetzung. Hintergrund des vorhergegangenen Disputs war die Nutzung des gemeinsamen Innenhofes. Als sich dann noch die Ehefrau eines Beteiligten einmischte, fielen dann auch diverse Beleidigungen.

Fazit des Abends: 3 leicht verletzte Personen und ein mit an Sicherheit grenzendes, angespanntes Nachbarschaftsverhältnis.

Von Fahrbahn abgekommen und Weidezaun beschädigt

Schweighofen (ots) – Ca. 500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 10.07.2020 – 11.07.2020. Dieser befuhr die zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrte Strecke zwischen Windhof und Schweigen, wo er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Weidezaun kollidierte.

Dieser wurde über eine Länge von 30 m beschädigt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Freilaufender Hund

Altdorf (ots) – Am Ortseingang Altdorf, aus Richtung Edenkoben kommend, konnte durch eine Streifenwagenbesatzung ein freilaufender Hund ohne zugehöriges “Herrchen” festgestellt werden. Die Beamten nahmen unverzüglich die fußläufige Verfolgung des “Flüchtigen” auf.

Wenig später konnten sie in der Hauptstraße ein offenstehendes Hoftor feststellen.

Aus diesem war der Hund zuvor unbemerkt entwichen.

Verkehrskontrolle

Böbingen (ots) – Im Rahmen einer erneuten Kontrolle in den frühen Abendstunden des 10.07.2020, auf dem Wirtschaftsweg zwischen Altdorf und Böbingen, mussten durch die eingesetzten Beamten insgesamt zwölf Fahrzeugführer beanstandet werden. Der Wirtschaftsweg wird derzeit auf Grund von Baumaßnahmen und der damit verbundenen Umleitung verbotswidrig durch den Fahrzeugverkehr genutzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, unbedingt die bestehende offizielle Umleitungsbeschilderung zu beachten.

Verkehrsunfallflucht

Edenkoben (ots) – Am Freitag 10.07.2020 kam es in der Zeit von 08:50-11 Uhr, auf dem Parkplatz am Paul-Gillet-Platz in Edenkoben zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug dort ordnungsgemäß abgestellt und konnte bei seiner Rückkehr einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Seitentür feststellen.

Dieser Schaden dürfte durch das Öffnen einer Fahrzeugtür eines neben dem Geschädigten geparkten Fahrzeuges entstanden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-955-0 entgegen.