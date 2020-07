Landau: Die Polizei-News

Landau: Vergebens auf die große Liebe gewartet

Landau/Frankfurt (ots) – Ein 48-jähriger Landauer Witwer wurde über das Online Portal Facebook auf eine attraktive rumänische Frau aufmerksam. Der Witwer lud die junge Frau ein, ihn doch in Deutschland zu besuchen.

Die Rumänin vermittelte den 48-Jährigen an ein angebliches Reisebüro in Rumänien.

Dort schnappte die Betrugsfalle dann zu.

Der dortige “Mitarbeiter” verlangte neben dem Betrag für das Flugticket noch verschiedenste Gebühren. Innerhalb von 3 Tagen wurde der Witwer insgesamt 1.300 Euro los.

Die Rumänin ist jedoch nie in Frankfurt gelandet.

Landau: Polizeibeamte beleidigt

(ots) – Ausgehend von lauter Techno-Musik im Rahmen einer privaten Party in den Weinbergen zwischen LD-Nußdorf und Walsheim, wurden Beamten der Polizeiinspektion Landau kurz vor 5 Uhr am Morgen alarmiert. Vor Ort zeigte sich ein Gast der Party äußerst unkooperativ und provokativ gegenüber den eingesetzten Beamten.

Während des Gesprächs mit dem Veranstalter, mischte sich der 60-jährige Mann aus Baden-Württemberg dauerhaft in die Konversation ein, kritisierte und hinterfragte das polizeiliche Erscheinen und die Maßnahmen.

Im Beisein der anderen Partygäste titulierte er die Beamten als “Arschlöcher in Uniform.”

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.