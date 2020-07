Ohne Führerschein am Steuer

Frankenthal (ots) – Auf dem Parkplatz eines Discounters übt ein Fahranfänger am frühen Sonntagmorgen 12.07.2020 gegen 01:39 Uhr in der Elsa-Brändström-Straße das Anfahren. Der 20-jährige Fahrzeugführer ist nicht Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Auch auf die 19-Jährige Beifahrerin, welche im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, kommt Ärger zu, denn sie gestattete ihrem Freund den Pkw ohne Berechtigung zu fahren.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Frankenthal (ots) – Am Samstag 11.07.2020 kommt es gegen 17:50 Uhr “Am Kanal” zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers sowie eines Rollerfahrers. Der 22-jährige Radfahrer überquert die Fahrbahn und übersieht hierbei den 50-jährigen Rollerfahrer, welcher die Fahrbahn aus Richtung Pfingstweide nach Frankenthal befährt. Es kommt zur Kollision, woraufhin beide Verkehrsteilnehmer stürzen und sich leicht verletzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am Samstag 11.07.2020 zwischen 13-13:45 Uhr parkte die geschädigte Autofahrerin ihren Hyundai IX20 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Virchowstraße. Ein vorbeifahrender Autofahrer beschädigt den geparkten Pkw und verursacht einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher hinterlässt lediglich eine Nachricht mit seinem Namen und seiner Telefonnummer am beschädigten Pkw und verlässt anschließend die Unfallörtlichkeit.

Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass ein Zettel hinter dem Scheibenwischer nicht genügt. Ist der Unfallgegner nicht erreichbar, verständigen sie die Polizei. Die Polizei kommt immer vor Ort und nimmt den Verkehrsunfall auf.

Dachstuhlbrand bei Reparaturarbeiten

Frankenthal-Mörsch (ots) – Im Ortsteil Mörsch kam es am 11.07.2020 gegen 12:30 Uhr bei Reparaturarbeiten an einem Balkon zu einem Dachstuhlbrand. Der Verursacher wurde bei Löschversuchen leicht verletzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Frankenthal gelöscht werden. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt.

Betrug durch falschen Polizeibeamten

Frankenthal (Pfalz) (ots) – Eine 54-jährige Frau wird am Freitag, dem 10.07.2020, gegen 14:00 Uhr von einer Festnetznummer aus Stuttgart telefonisch kontaktiert. Da die Geschädigte das Gespräch nicht annimmt, hinterlässt die bislang unbekannte Täterin eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

Die Täterin gibt sich als Mitarbeiterin der Strafvollzugsbehörde Stuttgart aus und fordert die Geschädigte auf bei Fragen zur Strafsache die Taste 1 oder 2 ihres Telefons zu betätigen.

Die 54-Jährige kommt der Aufforderung nicht nach und verständigte die Polizei.

Unsere Tipps!