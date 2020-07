Sachbeschädigung am Bahnhof

Maxdorf (ots) – Am Freitagabend10.07.2020 werden durch einen Zeugen gegen 22:58 Uhr laute Geräusche aus Richtung des Bahnhofes in Maxdorf vernommen. An der Örtlichkeit können 3 Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Es kann festgestellt werden, dass ein Seitenglas des Wartehäuschens zerstört wurde. Alle drei Personen bestreiten eine Tatbeteiligung und geben an keine Angaben zu etwaigen Tätern machen zu können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Betrügerischer Telefonanruf

Limburgerhof (ots) – Am Samstagmittag 11.07.2020 wurde eine 61-Jährige von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen. Der Anrufer sprach nur in englischer Sprache. Die Dame witterte jedoch den Betrugsversuch und beendete richtigerweise das Telefonat.

Ein Ermittlungsverfahren bezüglich eines versuchten Betrugs wurde eingeleitet.

Betrüger geben in solchen Telefongesprächen meistens vor, dass der Computer der Angerufenen mit einem Virus befallen ist und bieten diesbezüglich Hilfe an. Zur Problembehebung soll nach Anleitung eine Fernwartungssoftware installiert werden. Sobald diese installiert ist, haben die Täter unbegrenzt Zugriff auf die Daten des gehackten Computers.

Betrunkener Fahrradfahrer

Waldsee (ots) – Am 11.07.2020 gegen 23:25 Uhr, fiel einer Polizeistreife auf der Ludwigshafener Straße ein Schlangenlinien fahrender 26-jähriger Fahrradfahrer ohne Beleuchtung auf.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem Radfahrer bereits deutlicher Alkoholgeruch, sowie eine verwaschene Aussprache wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Fahrzeugbrand

Schifferstadt (ots) – Am Sonntagmorgen 12.07.2020 wurde gegen 01:00 Uhr ein brennender PKW in der Bitzstraße gemeldet. Aufgrund der Spurenlage wird nach jetzigem Ermittlungsstand von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 50.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ermittlung zweier Tatverdächtiger nach Einbruch in PKW (08/0452) 10.07.2020, 04:23 Uhr

Dudenhofen/Harthausen (ots) – Eine Gesamtschadenshöhe von circa 1.300 EUR verursachten zwei Personen am 10.07.2020 gegen 04:23 Uhr bei einem Einbruch in einen PKW, der in der Rottstraße in Dudenhofen abgestellt war.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie diese einen PKW Dacia aufbrachen und daraus Werkzeuge entwendeten. Da sich die beiden Täter vermutlich gestört fühlten, flüchteten sie zunächst auf einem mitgeführten Mofa und ließen Teile der Beute zurück.

Beim nochmaligen Erscheinen am Tatort wurden sie durch den Zeugen angesprochen und flüchteten erneut. Zuvor warfen sie einen Werkzeugkoffer nach dem Zeugen, trafen diesen jedoch nicht.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnten in Harthausen zwei männliche Personen festgestellt werden, auf welche die ermittelte Beschreibung zutraf. Bei der Kontrolle der beiden 17 und 19-jährigen Tatverdächtigen konnte Betäubungsmittel, sowie verbotene Gegenstände in Form von Einhandmessern festgestellt werden. Die Ermittlungen, insbesondere zur Tatbeteiligung der beiden Tatverdächtigen dauern an.

Einbruch in PKW

Dudenhofen (ots) – Einen Schaden von 250 EUR verursachten unbekannte Personen vom 09.07.2020 um 21 Uhr bis 10.07.2020 um 11:30 Uhr, beim Einbruch in einen PKW Seat der auf dem Festplatz in Dudenhofen abgestellt war.

Durch den/die Täter wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Anschließend wurde die Mittelkonsole und die Ablage der Fahrertür durchwühlt.

Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Ob ein Zusammenhang mit dem Sachverhalt in der Rottstraße in Dudenhofen besteht, wird derzeit geprüft.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Lambsheim (ots) – In der Nacht von Freitag 10.07.2020 auf Samstag 11.07.2020, parkt der 19-jährige Geschädigte seinen schwarzen VW Golf auf dem Parkplatz des Lambsheimer Weihers. Gegen 01:21 Uhr muss der Geschädigte feststellen, dass sein PKW durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Heckstoßstange mittig beschädigt wurde.

Ein Zeuge konnte beobachten, dass ein dunkler Pkw Kombi beim Rangieren den geparkten Pkw des Geschädigten touchierte und die Unfallörtlichkeit, ohne seine Beteiligung am Unfall bekannt zu geben, verlassen hatte. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Hauswand mit Farbe beschmiert

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 08.07.2020 zwischen 00.00 Uhr und 23.00 Uhr, wurde die Wand eines Hauses in der Franz-Voll-Straße durch bislang unbekannte Täter mit Farbe beschmiert. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.