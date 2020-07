Leimersheim: Verdächtige Dacharbeiten

(ots) – Horrende Preise für den Austausch einer Dachrinne wurden am Vormittag des 10.07.2020 von vier Arbeitern nach Dacharbeiten an einem Einfamilienhaus gefordert. Nachdem die verdächtigen Arbeiter ihr Gewerbe bereits bei einer anderen Person erfolglos angeboten hatten, wurde die Polizei informiert. Die Polizei konnte die Arbeiter am Anwesen eines 67-Jährigen feststellen.

Dort war bereits eine Dachrinne ausgewechselt. Die Arbeiter machten gegenüber der Polizei zwielichtige Angaben zu den Firmenverhältnissen. Da die Arbeiter fast das Doppelte im Vergleich zum handelsüblichen Preis berechnen wollten, wird jetzt wegen Betruges ermittelt.

Lingenfeld: Trunkenheitsfahrt nach Badeseeaufenthalt

(ots) – Zwei beschädigte PKW und mehrere Meter Flurschaden sind die Bilanz einer Trunkenheitsfahrt im Bereich des Badesees Lingenfeld. Ein 33-jähriger Mann verlor nach dem Genuss alkoholischer Getränke auf Höhe des Campingplatzes die Kontrolle über seinen PKW und beschädigte dabei ein anderes Fahrzeug. Danach geriet der Fahrzeugführer auf den Grünstreifen und rutschte die Böschung hinab.

Dem unverletzten Fahrzeugführer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Lingenfeld: Unerwarteter Tierbesuch im Garten

(ots) – Zu einem unerwarteten Tierbesuch kam es im Garten einer 40-jährigen Frau in Lingenfeld. Diese stellte dort eine Schlange fest und übersandte Bilder an die Polizei.

Nach fachkundiger Beratung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei der Schlange um eine ungefährliche Ringelnatter gehandelt hat. Diese wurde im Anschluss schonend an ein nahes gelegenes Gewässer verbracht.

Germersheim: Hilferufe nach Zuckerschock

(ots) – Über laute Hilferufe im Bereich des Germersheimer Kirchplatzes wurde die Polizei Germersheim am 11.07.2020 gegen 17:15 Uhr informiert. Die eingesetzten Beamten konnten schließlich eine Wohnung in unmittelbarer Nähe ausfindig machen, aus welcher die Rufe kamen. Durch ein offenes Fenster konnte die Wohnung betreten werden.

Eine 70 Jahre alte Frau war nach einem Zuckerschock gestürzt und in eine hilflose Lage geraten. Die Frau wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt.

Rheinzabern: Morgendlicher Alkoholunfall

(ots) – Am Samstagmorgen 11.07.2020 gegen 9 Uhr, befuhr ein Mitdreißiger mit seinem Pkw die Jockgrimer Straße in Richtung Ortsmitte Rheinzabern. Hierbei geriet er auf gerader Strecke nach rechts und streifte zwei geparkte Pkw. Das unfallverursachende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Vortest ergab einen Alkoholwert von 2,2 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 EUR.