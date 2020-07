Karlsruhe: Lions Club Karlsruhe-Schloss unterstützt Kinder beim Start in die Schule

Karlsruhe – Für den Start in die Schule sind zwei Dinge besonders wichtig – ein guter Schulranzen und jede Menge Motivation. Um diese Voraussetzungen zu unterstützen, erhielten 10 Kinder der zukünftigen Klassenstufen 1 und 5 am Donnerstag, 9. Juli 2020, in den Räumen der Karlsruher Tafel e.V. ihre neuen Schulranzen.

Seit 2013 wird Kindern aus benachteiligten Familien mit der Schulranzen-Aktion des Lions Club Karlsruhe-Schloss ein positiver Start ins Schuljahr ermöglicht. Finanziert wird das Projekt mit einer jährlichen Spende des Lions Club, in diesem Jahr in Höhe von 2.000 EUR. Präsident Tobias Höltzel stellt das Engagement der Partner in den Vordergrund: „Die Firma Papier Fischer unterstützt die Aktion mit preisreduzierten Schulranzen und über die Mitwirkung der Karlsruher Tafel e.V. haben wir die Chance, Kindern aus bedürftigen Familien eine große Freude zubereiten“.

Mit der Aktion wird die Chancengleichheit von Kindern aus unterstützungsbedürftigen Familien gefördert, so Gabriela Plohmann, stellvertretende Vorsitzende der Karlsruher Tafel. „Mit diesem Projekt motivieren wir die Kinder für den Einstieg in die Schule“, so Plohmann weiter.