Polizeibeamte beleidigt

Ludwigshafen (ots) – Ein stark alkoholisierter 55-jähriger Mann pöbelte am 10.07.2020 gegen 20:30 Uhr in einer Kneipe in Ludwigshafen/Hemshof zunächst mehrere Gäste an, weswegen die Polizei verständigt wurde.

Bei der Feststellung der Personalien des Mannes beleidigte dieser die Polizeibeamten mehrfach auf das Übelste. Da sich der aggressive Mann zudem nicht beruhigen ließ, musste er schließlich die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 verbringen.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer – Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots) – Ein 56-jähriger Radfahrer befuhr am 10.07.2020 gegen 17:00 Uhr mit seinem Rennrad die Sternstraße in Richtung Mannheimer Straße. Im Bereich der dortigen Brückenabfahrt zur Prälat-Caire-Straße stürzte er aus bislang unbekannten Gründen und zog sich schwere multiple Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Der Mann konnte gegenüber den Polizeibeamten keine Angaben zum Unfallhergang machen.

Die Ermittlungen dauern an. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim, Telefon 0621/963-2403, zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 10.07.2020 gegen 16:55 Uhr, kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Opel Corsa missachtete die erforderliche Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr. Als er mit seinem rechten Außenspiegel einen 39-jährigen Mann aus Speyer, welcher sein Pannenfahrzeug am Fahrbahnrand schob, im Rückenbereich touchierte und mit einem Reifen über dessen Fuß fuhr.

Der unbekannte Unfallverursacher beschleunigte im Anschluss sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt in Richtung Knollstraße fort. Der 39-jähriger Mann aus Speyer zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugführers geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Kollision mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagmittag 10.07.2020 kam es auf der Kaiser-Wilhelm-Straße/Ecke Heinigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 30-jährigen Autofahrer aus Lustadt (Landkreis Germersheim) und einer 49-jährigen Straßenbahnführerin aus Ludwigshafen.

Ersten Erkenntnissen zu Folge, fuhr der Autofahrer auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung B37 und beabsichtigte an der Kreuzung Heinigstraße verbotswidrig nach links abzubiegen.

Hierbei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt der Straßenbahn und verletzte sich durch das Unfallgeschehen leicht.

Alle Fahrgäste aus der Straßenbahn blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) – Am späten Samstagabend 11.07.2020 kam es im Kreuzungsbereich Wielandstraße/ Hebelstraße nach einem Vorfahrtsverstoß zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau aus Ludwigshafen missachtete beim Einfahren in den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Saarlandstraße die Vorfahrt eines 35-jährigen Mannes aus Mannheim, welcher mit seinem Auto aus Richtung Herderstraße kam.

Die Fahrzeuge kollidierten derart, dass das Fahrzeug der Unfallverursacherin sich drehte und rückwärts gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto geschleudert wurde. Das geparkte Auto wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres geschoben.

Alle drei Insassen aus dem Fahrzeug der Unfallverursacherin kamen vorsorglich in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik. Der 35-jährige Mannheimer verletzte sich leicht an der Hand.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Überschlag

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagvormittag 12.07.2020 kam es im Kreuzungsbereich Raschigstraße/ Wollstraße zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete eine 68-jährige Frau aus Ludwigshafen mir ihrem Personenkraftwagen in der Wollstraße aus Richtung Bruchwiesenstraße kommend die Vorfahrt eines kreuzenden 78-jährigen Mannes aus Frankenthal. Der 78-Jährige befuhr mit seinem Fahrzeug die bevorrechtigte Raschigstraße in Fahrtrichtung Gartenstadt.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage im Kreuzungsbereich noch ausgeschaltet. Es galt die Beschilderung durch die dortigen Verkehrszeichen. Als es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam, überschlug sich das Auto der 68-jährigen Unfallverursacherin und blieb auf dem Dach liegen.

Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen hatte sich die Frau mit Hilfe eines Passanten bereits aus dem Fahrzeug befreit. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BGU) verbracht.

Der 78-jährige Mann aus Ludwigshafen blieb äußerlich unverletzt, wurde vorsorglich jedoch auch in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR. Die Raschigstraße in Fahrtrichtung Gartenstadt, sowie der Kreuzungsbereich Raschigstraße/ Wollstraße, wurden für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.