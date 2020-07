Darmstadt

Badeunfall am Bickenbacher Erlensee – 19-Jähriger verstorben

Bickenbach (ots) – Zu einem schlimmen Ende führte am Samstagnachmittag 11.07.2020 um 15.24 Uhr der Badeausflug von 3 jungen Männern am Bickenbacher Erlensee. Sie schwammen gemeinsam durch den See, als der 19-Jährige aus Griesheim plötzlich unterging.

Die alarmierten Rettungsdienste und die Polizei begannen sofort mit der Suche nach dem Vermissten, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war.

Der junge Mann konnte kurz nach 16 Uhr durch Taucher geborgen und durch die Rettung ins Klinikum Darmstadt verbracht werden.

Update 12.07.2020 um 03 Uhr:

(ots) – Wie das Klinikum Darmstadt mitteilt, ist der 19-jährige Mann kurz nach Mitternacht verstorben.

Groß-Zimmern: Küchenbrand

(ots) – Am Sonntag 12.07.2020 wurde gegen 13.15 Uhr ein Küchenbrand in einer Eisdiele in der Darmstädter Straße gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich der Eigentümer, zwei Angestellte und mehrere Gäste im Außenbereich auf. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch den Betreiber vollständig gelöscht werden.

Lediglich herausgetragenes Kücheninventar musste nachgelöscht werden.

Brandursächlich war eine eingeschaltete Herdplatte, die hierdurch entstandene Hitze entfachte Gegenstände, die sich im Bereich des Herdes befanden. Personen wurden nicht verletzt.

Neben der Feuerwehr Groß-Zimmern waren ein Rettungswagen und eine Streife der Polizeistation Dieburg im Einsatz. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

Die Darmstädter Straße war während des Löscheinsatzes gesperrt.

Groß-Gerau

Brand einer Garage

Trebur (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 12.07.2020 gegen 03.30 Uhr bemerkte eine Verkehrsteilnehmerin Rauchaustritt aus einer Garage in der Hauptstraße. Trotz des schnellen Eintreffen der Feuerwehren am Brandort, stand die Garage in der sich vorwiegend Hausrat befand, bereits in Vollbrand. Durch das Feuer wurde zudem das Wohnhaus, wie auch das Nachbarhaus leicht beschädigt.

Der Einsatz der Wehren aus Trebur und Geinsheim verhinderte, dass durch den Brand ein noch größerer Schaden eintrat. Derzeit wird der Schaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die vier Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden, die Kriminalpolizei in Rüsselsheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots) – In der Zeit vom 10.07.20, 19:45 Uhr bis 11.07.20, 07:00 Uhr, wurde in Gernsheim, auf dem öffentlichen Parkplatz Einsiedlerstr./Karlstr., ein abgestellter, graufarbener PKW von einem unbekannten Fzg.-Führer beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem geparkten PKW entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06258-93430 an die Polizeistation in Gernsheim zu wenden.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag 09.07.2020 ereignete sich, in der Zeit zwischen 19-19:30 Uhr in der Mozartstraße/Höhe des Anwesens Nr. 8, ein Verkehrsunfall. Ein am rechten Fahrbahnrand in einer dortigen Parkbucht geparkter schwarzer Opel Astra, wurde am linken Außenspiegel beschädigt.

Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen PKW gehandelt haben, welcher mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ernst-Schneider-Straße wegfuhr.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr. 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Reichelsheim (ots) – Eine schwer verletzte Motorradfahrerin und ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, ist die Billanz einens schweren Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag 11.07.2020 gegen 16.10 Uhr auf der L3399, zwischen Winterkasten und der B 47.

Auf der dort abschüssigen Strecke, in einer scharfen Rechtskurve, verlor die Motorradfahrerin die Gewalt über ihr Fahrzeug, geriet nach links in den dortigen Wald, wo sie nach ca. 10 Metern zu Fall kam.

Hierdurch wurde die 56-jährige Fahrzeugführerin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Heidelberg verbracht werden.

Die vor Ort eingesetzten Rettungsdienste leisteten Erste Hilfe.

Weiterhin musste die dortige Strecke durch die ebenfalls vor Ort anwesende Feuerwehr Reichelsheim, für ca. 1 Stunde für die Bergungsmaßnahmen der Motorrads voll gesperrt werden.

Motorrad gegen Linienbus auf der L3399 bei Winterkasten

Reichelsheim (ots) – Am Sonntag 12.07.2020 gegen Nachmittag befuhr ein 26-jähriger Kraftradfahrer die L3399 aus Richtung Winterkasten kommend in Richtung Reichelsheim. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Kraftomnibus.

Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber abtransportiert.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.500 EUR.

Während der Unfallaufnahme musste die L3399 zeitweilig voll gesperrt werden.

