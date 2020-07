Fulda: 36-jähriger Mann mit Schussverletzung an der Hand

Fulda-Aschenberg (ots) – In der Nacht zu Sonntag 12.07.2020 vernahmen gegen Mitternacht Anwohner der Arleser Straße und der Erfurter Straße auf dem Fuldaer Aschenberg mehrere Schussabgaben und alarmierten die Polizei. Die unmittelbar vor Ort entsandten Streifen stellten eine männliche Person fest, die offensichtlich durch einen der Schüsse verletzt worden war.

Der 36-jährige Geschädigte aus Fulda wurde mit nicht lebensgefährlichen Hand-Verletzungen ins Klinikum Fulda eingeliefert und dort medizinisch versorgt.

Die Tatumstände sind derzeit noch unklar und die erforderlichen Ermittlungen werden in Abstimmung

mit der Staatsanwaltschaft Fulda durch die örtliche Kriminalpolizei geführt.

Täterbeschreibung:

Ein Mann wird als ca. 170-180 cm groß, mit kurzen hellen Haaren. Bekleidet mit weißem T-Shirt

und weißer kurzer bis über die Knie reichender Hose.

und weißer kurzer bis über die Knie reichender Hose. Eine möglicherweise zweiter Mann soll etwas kleiner als der Erstgenannte sein.

Er war dunkel bekleidet.

Zeuge die Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Osthessen,

Tel. (0661) 105-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de Onlinewache, zu melden.

Wildeck-Obersuhl: Keine Fahrerlaubnis mehr, aber Drogen dabei

(ots) – Am Samstag 11.07.2020 um 14:25 Uhr wurde ein 20-jähriger Gerstunger auf seinem Kleinkraftrad von einer Streife der Polizeistation Rotenburg auf der Kasseler Straße in Obersuhl angehalten. Für die Beamten ergab sich relativ schnell der Verdacht, dass der der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand.

Bei seiner Durchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden und beschlagnahmt.

Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und auch wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Einen Führerschein hatte der Fahrer vorgelegt. Ermittlungen ergaben jedoch, dass ihm die Führerscheinstelle die Fahrerlaubnis bereits vor einigen Wochen wegen Drogenkonsums entzogen hatte. Daher wurde der Führerschein eingezogen.

Es folgte die Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unfall in Alheim-Hergershausen: Anhänger löst sich von PKW

(ots) – Am Samstag 11.07.2020 kam es um 06:10 Uhr in Hergershausen in der Gudestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Alheimer war mit seinem PKW und einem Anhänger unterwegs.

In einer Kurve löste sich die abnehmbare Anhängerkupplung vom PKW.

Der Anhänger geriet außer Kontrolle und prallte gegen ein Straßenschild und eine Laterne, bevor er in einem hölzernen Gartenzaun zum Erliegen kam. Der Gesamtschaden wird auf 3.400 Euro geschätzt.

Kradunfall auf der L 3160 zwischen Hatterode und Wallersdorf

(ots) – Am 12.07.20 um 12:53 Uhr, kam es zu einem Motorradunfall auf der L 3160 zwischen Hatterode und Wallersdorf. Ein 50-jähriger Kradfahrer aus der Landeshauptstadt Wiesbaden, der in einer Gruppe unterwegs war, geriet mit seiner BMW-Maschine in einer Kurve aufgrund eines Fahrfehlers gegen einen Randstein, stürzte in Folge dessen und war zunächst nicht ansprechbar.

Sofort wurden die Rettungskräfte zur Unfallstelle entsandt. Vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber. Die Verletzungen des Verunglückten waren zwar schwer aber nicht lebensbedrohlich, sodass der Hubschrauber nicht zum Einsatz kam.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Nach den Aufräumarbeiten,an denen auch die örtliche Feuerwehr aus Wallersdorf eingesetzt war, konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen