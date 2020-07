Frankfurt: Straßenraub – 2 Seniorinnen mit Messer bedroht

Frankfurt-Westend (ots)-(fue) – Eine 77-jährige Frankfurterin war am Samstag, den 11. Juli 2020, gegen 21.10 Uhr, in der Taunusanlage, in der Nähe der S-Bahnstation, unterwegs. Dort traf sie auf einen Unbekannten, der sie mit einem Messer bedrohte und von ihr die Herausgabe des Bargeldes forderte. Als die Geschädigte laut anfing zu schreien, lies der Täter von ihr ab und flüchtete.

Nur rund 10 Minuten später tauchte er jedoch in der Rheinstraße auf und bedrohte dort eine 67-jährige italienische Touristin. Wieder hielt er seinem Opfer ein Messer vor und verlangte nach Bargeld. Mit 85 EUR gelang ihm zunächst die Flucht.

Die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte dann im Rahmen der Fahndung in der B-Ebene der U-Bahnstation Messe. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50-jährigen Offenbacher. Bei ihm konnten das Raubgut, die Tatwaffe sowie eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden und sichergestellt werden.

Frankfurt: Zeugen nehmen Schüsse wahr

Frankfurt-Zeilsheim (ots)-(fue) – Am Samstag 11.07.2020 gegen 03 Uhr, verständigten Zeugen das 17. Polizeirevier über Schüsse im Pfortengartenweg. Die Schüsse waren vom Balkon eines Mehrfamilienhauses abgegeben worden.

Zunächst wurde der betreffende Bereich abgesperrt und das Haus betreten. Der Mieter der Wohnung, ein 25-jähriger Mann, öffnete auf Ansprache durch die Polizei. Neben ihm konnte noch seine Ehefrau angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatte er eine Schreckschusswaffe benutzt.

Diese wurde, zusammen mit 235 Schuss Munition sichergestellt. Weitere Waffen konnten in der Wohnung nicht aufgefunden werden.

Frankfurt: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Zwei Beamte des 1.Polizeirevieres konnten am Samstag 11.07.2020 gegen 13.15 Uhr auf der Zeil einen Mann beobachten, der zunächst aus einem abgestellten Fahrrad die Sattelstange entfernte und damit bei einem anderen Fahrrad das Schloss überdrehte.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und durch eine andere Streife zum Revier verbracht. Dabei fing er an, nach den Beamten zu treten und zu spucken. Nachdem der Beschuldigte in eine Zelle gebracht worden war, urinierte er in die Räumlichkeit. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-jährige Frankfurter gegen 14.30 Uhr wieder nach Hause entlassen.

Der Beschuldigte begab sich nun auf der Zeil zum nächsten Fahrradabstellplatz und versuchte erneut ein Fahrrad zu stehlen. Auch dieser Versuch endete mit seiner Festnahme.

Frankfurt: Illegaler Anbau von Betäubungsmitteln

Frankfurt-Niederursel (ots)-(fue) – Ein anonymer Hinweis führte die Polizei am Samstag 11.07.2020 gegen 12.30 Uhr, zu einer Wohnung im Eduard-Bernstein-Weg. Gemäß dem Hinweis sollten dort illegal Cannabispflanzen angebaut werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Anordnung zur Wohnungsdurchsuchung konnten auf dem Balkon der besagten Wohnung insgesamt 46 Cannabispflanzen und 123,6 Gramm getrocknete Cannabisblätter aufgefunden werden. Auch der Einsatz des Drogenhundes in der Wohnung erbrachte keine weiteren Funde.

Der 59-jährige Mieter der Wohnung wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Pflanzen und die Blätter wurden sichergestellt.

Frankfurt: Festnahme nach Zeugenhinweis

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Eine Zeugin meldete sich am Sonntag, den 12. Juli 2020, gegen 05.50 Uhr, telefonisch beim Polizeinotruf und teilte mit, dass soeben ein Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Oppenheimer Landstraße stattfände.

Eine Funkstreife des 8. Polizeirevieres fuhr sofort vor Ort und konnte in dem besagten Lokal den Einbrecher feststellen. Der Mann, ein 34-Jähriger aus Bad Kissingen, wurde festgenommen. Er leistete keinen Widerstand. Der Tatverdächtige war gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Dabei hatte er sich an den Armen leichte Schnittverletzungen zugezogen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Der tatverdächtige 34-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt: Festnahmen nach Gaststätteneinbruch

Frankfurt-Bornheim (ots)-(fue) – Polizeibeamten fielen am Samstag 11.07.2020 gegen 04.10 Uhr, zwei Männer in der Straße Im Prüfling auf.

Am Gebäude eines Cafés nahm die eine Person die andere auf die Schulter, wodurch diese auf das Dach des Gebäudes gelangte und dort versuchte, dass Oberlicht zu öffnen. Die beiden Männer brachen dieses Vorhaben jedoch ab und begaben sich nur wenige Meter weiter zu einer Gaststätte.

Während einer der beiden “Schmiere” stand, kletterte der andere über ein gewaltsam geöffnetes Seitenfenster in die Gaststätte. Nachdem sein Mittäter das Gebäude wieder verlassen hatte, wurden beide Personen festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um einen 35-jährigen Frankfurter sowie um einen 36-jährigen Wohnsitzlosen.

Bei den beiden Personen wurden lediglich rund 40 EUR Bargeld aufgefunden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt: Sachschaden durch Brand

Frankfurt-Westend (ots)-(fue) – Durch die Leitstelle der Feuerwehr wurde der Polizei am Sonntag 12.07.2020 gegen 01.30 Uhr, ein Brand im Grüneburgpark gemeldet. Zeugen hatten zuvor die Feuerwehr verständigt.

Von der Funkstreife des 3. Polizeirevieres konnte festgestellt werden, dass mehrere, an Bauzäunen befestigte Sichtschutzplanen, in Brand geraten waren. Diese dienten als Umzäunung der Spielstätte einer Theatergruppe. Die Beamten konnten den Brand mittels eines Handlöschers unter Kontrolle bringen. Insgesamt wurden vier Planen in der Größe von jeweils 350×200 cm zerstört, der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 500 EUR beziffern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510300 in Verbindung zu setzen.

