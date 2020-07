Bretten: PANDEMIE verschoben

Bretten – Zuerst vollmundig bundesweit für einen Start am 16. Juli 2020 angekündigt, dann doch wieder einen Rückzieher gemacht. Schon der zweite. Das koreanische Actiondrama PANDEMIE ist nur ein Beispiel dafür, dass die Kinofilm-Verleihe sehr verunsichert sind und die Kinobetreiber vor Ort in den Lichtspielhäusern im Stich lassen.

Obwohl fast alle Kinos im Südwesten Deutschlands wieder geöffnet haben, wird mit den Neuerscheinungen so lange gepokert, bis sie im Strudel der großen Welle aller Filmstarts untergehen.

„Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns entschieden, den Start von PANDEMIE noch einmal zu verschieben. Wir wollen, dass die Kinos auch in Corona-Zeiten vorbereitet sind und die bestmöglichen Sicherheitsvorkehrungen für die Zuschauerinnen und Zuschauer treffen können – daher ist das aktuelle Startdatum nun der 6. August“, heisst es auf Metropolnews-Anfrage vom Verleih Busch Media.

Die Kinobetreiber sind von dieser Politik wenig begeistert: „Ja, wir hätten gerne PANDEMIE ab dem 16. Juli in unserem Kino gezeigt. Zur Zeit sind wir um jeden neuen Film dankbar“, sagt Lars Skoda, Leiter des Kinostar Bretten. Ganz auf der Trockenen sitzt er dennoch nicht, als einzige Neulinge kann er SEMPER FI, GRETEL UND HÄNSEL und ab dem 16.Juli UNHINGED und INTO THE BEAT zeigen.