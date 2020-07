Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsschild beschädigt

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht vom Sonntag, 12.07.2020, konnte gegen 01:15 Uhr durch eine Streife der örtlichen Polizei in der Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe des dortigen Finanzamtes ein beschädigtes Verkehrsschild festgestellt werden. Der Täter hat den Rohrpfosten derart beschädigt, dass die komplette Verkehrseinrichtung vorsichtshalber entfernt wurde, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Polizei bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise zur Tataufklärung. Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Neustadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 10.07.2020, zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht wurde in ein Einfamilienhaus im Römerweg in Neustadt eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich nach Einwerfen einer Fensterscheibe und Öffnen eines Fensterflügels Zutritt zum Wohnhaus. Auf beiden Stockwerken wurden sämtliche Zimmer betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Bislang ist bekannt, dass drei hochwertige Armbanduhren entwendet wurden.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.