Metropolchronicles – Vorbereitungen für weitere Randale-Nacht in Stuttgart? Überall Baustellen mit Steinen – 11.07.2020

Soeben erreichten uns Bilder und kurze Nachrichten. Es sind wieder kleine Baustellen in der Stuttgarter Innenstadt aufgetaucht. Dieses Mal hat man versucht etwas geschickter vorzugehen.

Die kleinen Baustellen wurden mit Planen abgedeckt. Unter den Planen sehen wir jede Menge Steine. Laut unseren Informanten sind diese Baustellen wieder kurzfristig eingerichtet wurden.

Wir erinnern uns an die letzte Randale-Nacht am 20.06 und 21.06. in Stuttgart. Auch hier tauchten plötzlich diese merkwürdigen Baustellen mit aufgeschichteten Steinen auf. Alles hat danach ausgesehen, als ob jemand die Vorbereitung für eine Randale-Nacht trifft.

Nun ist es offenbar wieder soweit.

Wenn man sich vorstellt, dass diese Steine wieder zu massiven Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungsorgien verwendet werden sollen, dann ist es unverständlich warum man diese Baustellen mit diesem Gefährdungspotential zulässt.

Dazu teilen uns die Informanten Folgendes mit (Zusammenfassung der Redaktion):

Guten Morgen liebe Redaktion. Ich komme soeben in der Stadtmitte an. Ich stehe vor der Markthalle. Und wollte jetzt meine Runde laufen. Jetzt sehe ich diese Pseudobaustelle.

Hier stehen überall Container voll mit kleinen Steinen.

Allerdings haben die im Gegensatz zum letzten Mal alles mit Folie abgedeckt.

Ich bin 100 m weitergelaufen und da sehe ich die nächste Pseudobaustelle.

Nun stehe ich vor dem alten Schloss. Innerhalb von 100 m sehe ich 3 Pseudobaustellen. Wir sehen Pflastersteine. Wir sehen Ziegelsteine. Die Pflastersteine sind auch hier teilweise versteckt unter einer hellblauen Plane.

Ich habe extra nachgeschaut und mal die Planen hochgehoben. Darunter befinden sich teilweise hunderte von Pflastersteinen.

Ich sehe eine merkwürdige Baustelle direkt vor Galeria Kaufhof. Da sind ebenfalls unzählige Steine. Ich finde das sehr seltsam

Auch am hinteren Bereich vom C&A sind wieder große Steine unter einer dunklen Plane. Ich befinde mich hier direkt an der Stadtmitte. Ca. 500 m vom alten Schloss entfernt.

(Wir bedanken uns bei den Hinweisgebern – Die Red.)