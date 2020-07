Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Taschendiebstahl auf Supermarkt-Parkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 10.07.2020 zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr hielt sich eine 83jährige Frau aus Neustadt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Martin-Luther-Straße auf. Sie war gerade dabei ihren Einkaufswagen zurückzubringen, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Die Geschädigte bemerkte, dass hinter ihr noch eine junge Frau stand, schenkte dieser aber aufgrund des Gesprächs keine Aufmerksamkeit. Zu Hause stellte sie fest, dass ihr Rucksack, den sie verschlossen auf dem Rücken trug, offenstand und ihre Geldbörse, sowie Lebensmittel entwendet wurden. Den Mann beschrieb sie als ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, kräftig mit dunklem Haar. Er sprach nach Angaben der Geschädigten gebrochenes Englisch. Die Frau sei ca. 25 Jahre alt und klein gewesen, trug dunkle Kleidung und hatte dunkle, kurze Haare.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Neustadt empfiehlt Ihnen, ihre Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen und diese nicht unbeobachtet zu lassen.

Niederkirchen/Forst: Zahlreiche Verstöße bei Durchfahrtskontrolle wegen Baustelle

Niederkirchen/Forst (ots) – Am 10.07.2020, zwischen 11:15 und 13:00 Uhr wurde eine Durchfahrtskontrolle auf dem Wirtschaftsweg zwischen Forst (Verlängerung Niederkircher Straße) und Niederkirchen (Verlängerung Forster Straße)durchgeführt. Die Strecke wird derzeit unerlaubter Weise als inoffizielle „Umleitung“ genutzt, um die Baustelle im Bereich B 271/L 527 zu umgehen. Die Durchfahrt ist jedoch verboten, worauf eine entsprechende Beschilderung hinweist.

Insgesamt wurden 15 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Hiervon waren 11 Fahrzeuge unberechtigt unterwegs. Außerdem wurde festgestellt, dass viele Fahrzeugführer Verbandskasten, Warndreieck oder Warnweste nicht mitführten oder den Führerschein und Fahrzeugschein vergessen hatten.

Auf die Fahrzeugführer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren – wenn auch nun wieder nach altem Bußgeldkatalog – zu.

Bad Dürkheim: Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Bad Dürkheim (ots) – Für einen 19-jährigen endete eine „wilde“ Partynacht vom 10.07.2020 auf den 11.07.2020 mit zwei Strafanzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 19-jährige Fahrer, der nur eine gültige Fahrerlaubnis für ein Leichtkraftrad besitzt, fuhr seinen Angaben nach aus „Spaß“ mit einem Pkw. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Gegen ihn wird nun wegen beider genannter Straftaten ermittelt. Zur beweissicheren Feststellung wurde ihm in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein sichergestellt. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs wird eine Ermittlung wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Hinzu kam, dass auch ein weiterer im Fahrzeug befindlicher 20-jähriger, der eine gültige Fahrerlaubnis besitzt und somit grundsätzlich berechtigt war, das Fahrzeug zu führen, ebenfalls stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholvortest ergab bei ihm ein Wert von 1,25 Promille. Zur Verhinderung einer sog. „Trunkenheitsfahrt“ wurde sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Weisenheim am Sand: Opfer mehrerer versuchter Betrugsdelikte

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum vom 08.07.2020 bis 10.07.2020 wurde ein 70-jähriger Mann aus Weisenheim am Sand insgesamt gleich drei Mal Opfer eines versuchten Betrugs durch falsche Gewinnversprechen bzw. Forderung von ausstehenden Geldzahlungen. In zwei Fällen rief den 70-jährigen Mann jeweils eine unbekannte weibliche Person an, die dem Mann mitteilte, dass er an einem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen habe, jedoch noch einige Formalitäten für die Auszahlung des Hauptgewinns notwendig seien. Der 70-jährige Mann erkannte die bekannte Masche und gab an, nicht die nachgefragte Person zu sein. Anschließend wurden die Gespräche beendet. In einem weiteren Fall gab sich eine unbekannte männliche Person als Mitarbeiter der GEZ aus. Dieser teilte mit, dass einige Rechnungen nicht bezahlt worden seien und diese Rechnungen dringend beglichen werden müssten. Andernfalls würde man die Staatsanwaltschaft einschalten. Anschließend wurde das Telefonat durch den Anrufer beendet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, keine personenbezogenen Daten an Fremde zu übermitteln oder sich auf deren Anweisungen einzulassen.