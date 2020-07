An Ampel Rückwärtsgang eingelegt

Speyer (ots) – Am Donnerstagnachmittag 09.07.2020 gegen 16:47 Uhr, befuhren eine 57-jährige und eine 49-jährige PKW-Fahrerin hintereinander die Bahnhofsstraße. An einer roten Ampel bremste die 57-Jährige verkehrsbedingt ab und kam zum Stehen. Auch die sich dahinter befindliche PKW-Fahrerin hielt an. Als die Ampel grün zeigte und die 57-jährige das Gaspedal betätigte, fuhr sie rückwärts auf die unmittelbar dahinterstehende 49-jährige PKW-Fahrerin.

Die Unfallverursacherin gab an, sie sei dem Pkw vor ihr zu dicht aufgefahren, weshalb sie beim Warten an der Ampel den Rückwärtsgang einlegte und wenige Zentimeter rückwärts gerollt sei. Als die Ampel dann auf Grün schaltete, habe sie vergessen dass der Rückwärtsgang noch eingelegt war. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Gesamtschadenshöhe circa 2.500 Euro.

Renault beschädigt und davongefahren

Speyer (ots) – 09.07.2020, 07-16:10 Uhr – Am Donnerstagmorgen 09.07.2020 parkte die 53-jährige Geschädigte ihren PKW, einen schwarzen Renault, in Längsaufstellung am Fahrbahnrand im Carl-von-Ossietzky-Weg. Als sie gegen 16:10 Uhr zurück zu ihrem Pkw kam, stellte sie an der Fahrertür und an dem Seitenspiegel Unfallschäden fest.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer verursachte die Schäden am Fahrzeug der Frau vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus dem gegenüberliegenden Parkplatz und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.

Vor der Fahrt Bier getrunken

Speyer (ots) – 09.07.2020 gegen 12:50 Uhr – Am Donnerstagmittag 09.07.2020 kontrollierte die Polizei einen 71-jährigen Mann in der Geibstraße, in Speyer, mit seinem PKW. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, soeben eine Flasche Bier getrunken zu haben. Die leere Flasche befand sich noch im Fahrzeug.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er ihm Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug geführt hat.