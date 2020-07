Den Mittelfinger gezeigt – Endstation Zelle

Ludwigshafen (ots) – Ein 35-Jähriger zeigte am Freitag (10.07.2020) einer Polizeistreife den Mittelfinger. Die Streife wer gegen 0.20 Uhr im Bereich des Berliner Platzes unterwegs, als beim Vorbeifahren ein Mann seinen Mittelfinger in Richtung den Polizeibeamten zeigte. Der 37-Jährige wurde kontrollierte, konnte sich aber nicht ausweisen.

Daraufhin wurde er nach Ausweisdokumenten durchsucht, um seine Identität festzustellen. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich, sodass er gefesselt wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten noch eine geringe Menge an Drogen. Darüber hinaus war der 37-Jährige stark alkoholisiert. Ein Test ergab einen Promillewert von 2,21 Promille.

Auf einer Polizeidienststelle wurde im schließlich eine Blutprobe entnommen. Seinen Rausch durfte er in eine Polizeizelle ausschlafen. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Beleidigung erstattet.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer – Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots) – Ein 56-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag 10.07.2020 gegen 17:00 Uhr mit seinem Rennrad die Sternstraße in Richtung Mannheimer Straße. Im Bereich der dortigen Brückenabfahrt zur Prälat-Caire-Straße stürzte er aus bislang unbekannten Gründen und zog sich schwere multiple Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu.

Er wurde mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Der Mann konnte gegenüber den Polizeibeamten keine Angaben zum Unfallhergang machen.

Die Ermittlungen dauern an. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim, Telefon 0621/963-2403, zu melden.

Ladendiebe gestellt

Ludwigshafen (ots) – Zwei Ladendieben im Alter von 23 und 31 Jahren wurden am Donnerstag (09.07.2020) beim Stehlen in einem Elektronikfachhandel erwischt. Gegen 16.40 Uhr betraten beide einen Elektronikmarkt im Hedwig-Laudien-Ring und steckten sich 3 Navigationsgeräte im Gesamtwert von 700 Euro in einen Rucksack. Der Ladendetektiv beobachtete die Tat und erkannte die beiden Täter wieder. Diese waren nämlich bereits am 04.07.2020 auf Beutezug im Elektronikmarkt unterwegs und entwendeten Rasierer im Gesamtwert von 600 Euro.

Leider entkamen die Diebe damals. Diesmal konnte der Ladendetektiv die beiden Langfinger stellen, nachdem sie zuvor versuchten zu flüchten. Der 23- und der 31-Jährige wurden der Polizei übergeben.

Scheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen am Donnerstag (09.07.2020), zwischen 8.45 Uhr und 13.40 Uhr, die Scheibe eines abgestellten PKW ein. Der rote VW Polo war im Tatzeitraum im Bereich der

VR-Passage abgestellt.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte

an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

E-Scooter vs. Fahrrad

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (09.07.2020) kollidierte ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer mit einem 30-jährigen Fahrradfahrer. Beide fuhren gegen 16.10 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Brücke in entgegengesetzter Richtung, als beide frontal kollidierten.

Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter-Fahrer den Radweg falsch benutzte, links fuhr und somit mit dem ordnungsgemäßen fahrenden Radfahrer zusammenstieß. Beide Männer wurden hierbei verletzt. Der E-Scooter-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Mülltonnenbrand

Ludwigshafen (ots) – 5.000 Euro verursachte ein Mülltonnenbrand am Freitag (10.07.2020).

Gegen 0.27 Uhr brach ein Feuer in einer Mülltonne im Hinterhof eines Anwesens in der Schillerstraße aus. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle.

Durch das Feuer wurde ein PKW sowie eine Hausfassade beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.